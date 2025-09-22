颱風樺加沙｜打風食乜餸？4類食材百搭易煮！打風15款簡易食譜
撰文：黃翠衣
出版：更新：
颱風樺加沙｜1號風球現正生效，天文台料今晚（22日）將改發3號，明天下午1時至4時改發8號，周三風力更達至12級！大家嚴陣以待，一日三餐的餸菜食材準備好未？以下介紹15款「打風食譜」用凍肉、罐頭、根類瓜果等食材湊合，確保打風依然可享受美食，不用捱杯麵。
打風食乜餸｜常備4大食材
打風前總會到超市入貨儲糧，更會大手購入杯麵、罐頭等耐放食材，或者在打風日子吃即食食品是另一番滋味，但其實用急凍食材和簡單的調味料仍可煮出餐廳的滋味。筆者集合了4大類的常備食材，主要是急凍肉類海鮮、罐頭，至於蔬菜類可選擇真空包裝或者襟擺類，確保在打風期間不用吃爛菜，也不用捱菜。
打風食乜餸｜儲糧常備食材：
1. 罐頭
2. 急凍海鮮如三文魚、蝦、魚
3. 急凍肉類如豬扒、雞扒
4. 真空包裝蔬菜或襟擺蔬菜：椰菜
以下15款「打風食譜」都是用了以上介紹的常備食材，而調味料都是普遍家庭已有的如豉油、牛油、蒜頭等，在有限的資源下也能吃餐好！
打風食乜餸｜豆豉鯪魚炒油麥菜
打風食乜餸｜蒜蓉蒸排骨
打風食乜餸｜番茄炒蛋
打風食乜餸｜粟米魚柳
打風食乜餸｜節瓜粉絲蝦米
打風食乜餸｜粟米魚肚羹
打風食乜餸｜秋葵本菇炒蛋
打風食乜餸｜櫻花蝦炒椰菜
打風食乜餸｜紙包三文魚
打風食乜餸｜蒜香牛油蝦
打風食乜餸｜豉油雞翼
打風食乜餸｜椒鹽豬扒
打風食乜餸｜香煎黃立鯧
打風食乜餸｜蔥油雞扒飯
打風食乜餸｜子薑炒雞柳
