颱風樺加沙｜打風食乜餸？4類食材百搭易煮！打風15款簡易食譜

颱風樺加沙｜1號風球現正生效，天文台料今晚（22日）將改發3號，明天下午1時至4時改發8號，周三風力更達至12級！大家嚴陣以待，一日三餐的餸菜食材準備好未？以下介紹15款「打風食譜」用凍肉、罐頭、根類瓜果等食材湊合，確保打風依然可享受美食，不用捱杯麵。



打風食乜餸｜常備4大食材

打風前總會到超市入貨儲糧，更會大手購入杯麵、罐頭等耐放食材，或者在打風日子吃即食食品是另一番滋味，但其實用急凍食材和簡單的調味料仍可煮出餐廳的滋味。筆者集合了4大類的常備食材，主要是急凍肉類海鮮、罐頭，至於蔬菜類可選擇真空包裝或者襟擺類，確保在打風期間不用吃爛菜，也不用捱菜。

儲糧常備4類食材：罐頭、急凍海鮮、急凍肉類及真空包裝蔬菜或襟擺蔬菜。（資料圖片）

打風食乜餸｜儲糧常備食材：

1. 罐頭

2. 急凍海鮮如三文魚、蝦、魚

3. 急凍肉類如豬扒、雞扒

4. 真空包裝蔬菜或襟擺蔬菜：椰菜

以下15款「打風食譜」都是用了以上介紹的常備食材，而調味料都是普遍家庭已有的如豉油、牛油、蒜頭等，在有限的資源下也能吃餐好！

打風食乜餸｜豆豉鯪魚炒油麥菜

豆豉鯪魚炒油麥菜食譜｜惹味拌飯家常菜 10分鐘極速完成

豆豉鯪魚炒油麥菜食譜

打風食乜餸｜蒜蓉蒸排骨

蒜蓉蒸排骨食譜｜炒過蒜蓉最惹味！蒸排骨嫩滑不出水4大秘訣

蒜蓉蒸排骨食譜

打風食乜餸｜番茄炒蛋

番茄炒蛋食譜｜番茄點煮抗氧能力更高？快速煮腍有妙法

番茄炒蛋食譜

打風食乜餸｜粟米魚柳

粟米魚柳食譜｜以龍脷柳代石斑 小心買錯鯰魚當龍脷

粟米魚柳食譜

打風食乜餸｜節瓜粉絲蝦米

節瓜粉絲蝦米食譜｜消暑清爽索滿精華

節瓜粉絲蝦米食譜

打風食乜餸｜粟米魚肚羹

粟米魚肚羹食譜｜罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

打風食乜餸｜秋葵本菇炒蛋

秋葵本菇炒蛋食譜｜秋葵好處多 防癌降血糖減肥一應俱全！

秋葵本菇炒蛋食譜

打風食乜餸｜櫻花蝦炒椰菜

櫻花蝦炒椰菜食譜｜10分鐘家常菜 炒椰菜免加水多做1步更香

櫻花蝦炒椰菜食譜

打風食乜餸｜紙包三文魚

紙包三文魚食譜｜氣炸鍋簡易法國菜 嫩滑多汁減營養流失

紙包三文魚食譜

打風食乜餸｜蒜香牛油蝦

蒜香牛油蝦食譜｜彈牙香噴噴 零失敗宴客菜10分鐘煮好！

蒜香牛油蝦食譜

打風食乜餸｜豉油雞翼

豉油雞翼食譜｜懶人製法入味不用醃 雞翼嫩滑不老要這樣做？

豉油雞翼食譜

打風食乜餸｜椒鹽豬扒

椒鹽豬扒食譜｜茶記必食鑊氣碟頭飯 鬆軟多汁醃豬扒5大貼士

椒鹽豬扒食譜

打風食乜餸｜香煎黃立鯧

香煎黃立鯧食譜｜肉滑多汁魚皮脆卜卜 煎魚不黏鍋5大貼士

香煎黃立鯧食譜

打風食乜餸｜蔥油雞扒飯

蔥油雞扒飯食譜｜自製茶記人氣碟頭飯 雞扒濕潤爆汁最重要這步！

蔥油雞扒飯食譜

打風食乜餸｜子薑炒雞柳

子薑炒雞柳食譜｜鮮嫩酸甜醒胃 糖醋汁簡便做法超百搭

子薑炒雞柳食譜

15款秋天湯水食譜合集潤肺生津 止咳排毒防便秘