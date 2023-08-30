颱風蘇拉｜1號風球維持至明午！儲糧4類食材百搭易煮打風10大食譜
撰文：余曉彤
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香港天文台於下午5時40分發出1號戒備信號，會在明日中午前維持，稍後或會改發三號強風信號。預測颱風蘇拉於周五（9月1日）及周六（9月2日）接近珠江口一帶，屆時或會帶來狂風驟雨。打風適宜留在家中，一日三餐總要作好準備，是時候儲定糧或早已屯積不少食物？以下介紹10款「打風食譜」用凍肉、罐頭、根類瓜果等食材湊合，確保打風依然可享受美食，不用捱杯麵。
儲糧常備4類食材 凍肉蔬果結合成美味菜式
打風前總會到超市入貨儲糧，更會大手購入杯麵、罐頭等襟擺食材，或者在打風日子吃即食食品是另一番滋味，不過，人大了便不想再虧待自己，故用急凍食材和簡單的調味料仍可煮出餐廳的滋味。筆者集合了4大類的常備食材，主要是急凍肉類海鮮、罐頭，至於蔬菜類可選擇真空包裝或者襟擺類，確保在打風期間不用吃爛菜，也不用捱菜。
儲糧常備食材
1. 罐頭
2. 急凍海鮮如三文魚、蝦、魚
3. 急凍肉類如豬扒、雞扒
4. 真空包裝蔬菜或襟擺蔬菜：椰菜
以下10款「打風食譜」都是用了以上介紹的常備食材，而調味料都是普遍家庭已有的如豉油、牛油、蒜頭等，在有限的資源下也能吃餐好！
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