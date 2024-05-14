佛誕素食譜｜肉絲炒麵/燒賣/燒鰻魚15道簡易素食譜　唔講唔知係素

佛誕農曆四月初八，今年是5月15日。佛誕除了有一天假期，還可誠心禮佛吃一天素。素食譜早已打破固有沉悶選擇少的印象，餐廳茹素菜式更是層出不窮，以下就推介15款素食譜，包括小吃、主菜、甜品。



佛誕素食譜1｜肉絲炒麵

素食版自當用素肉絲來做，效果也不相伯仲，反而，煎麵要做到爽口彈牙、煎完有甘香，又不會油淋淋，卻有些許心得：大滾水將全蛋麵煮鬆，即是灼至半熟後，便立即熄火並撈起。煮麵不用過熟，否則煮完又煎，過長的烹調時間令麵的口感軟爛。素肉絲炒麵30分鐘簡易食譜 煎麵金黃香脆彈牙2重點

肉絲炒麵食譜▼

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佛誕素食譜2｜醬燒杏鮑菇

杏鮑菇未烹調前散發淡淡的香氣，用刀切、用手撕也可。特別在台灣，當地人喜歡用大大小小的杏鮑菇炮製素菜式，技藝超凡，杏鮑菇仿「雞串燒」配燒烤醬，非常惹味。【醬燒杏鮑菇串食譜】百變杏鮑菇扮雞串最出色 誰說素菜式單寡？

醬燒杏鮑菇串食譜（張善滿攝）

醬燒杏鮑菇食譜▼

佛誕素食譜3｜溫拌杏鮑菇

杏鮑菇做法實在多變，其質口感及味道如雞髀肉近似，手拆杏鮑菇絲模仿手拆雞絲，拌勻辣汁惹味醒胃。【素食食譜】溫拌杏鮑菇如手撕雞美味 開胃惹味解食慾不振

溫拌杏鮑菇（李賢華攝）

溫拌杏鮑菇食譜▼

佛誕素食譜4｜素叉燒酥

叉燒酥屬於粵菜，也是香港茶樓常見及廣受歡迎的點心之一。素食版的叉燒酥皮脆餡嫩，滋味與真叉燒酥不遑多讓。【叉燒酥食譜】港式點心金黃酥皮香甜蜜汁 素食版滋味幾可亂真！

素食版的叉燒酥，基本上與真叉燒酥的製法相近，不同是利用素叉燒及即用酥皮代替。（李賢華攝）

叉燒酥食譜▼

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佛誕素食譜5｜氣炸腐皮卷

氣炸腐皮卷相比用油煎封大大減少了油膩感，比起用焗爐更香脆。做腐皮卷的過程並不複雜，最緊要包緊腐皮卷，之後不論煎、焗或氣炸完畢，當切開腐皮卷時，便更容易切得整齊。【氣炸鍋食譜】氣炸腐皮卷餡料豐富 素鵝金黃脆皮不散6大秘訣

氣炸腐皮卷（陳錦超攝）

氣炸腐皮卷食譜▼

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佛誕素食譜6｜素燒賣

素燒賣可以用馬蹄、豆乾切碎搞拌，加入燕麥、粟粉調味，再以燒賣皮包裹蒸熟。想更方便的話，利用現成的素肉產品來取代豬肉，例如做素煎釀三寶、肉餅及漢堡扒等均維肖維妙。【素食食譜】素燒賣仿真度高 蟹子肉餡其實係乜東東？

素燒賣（李賢華攝）

素燒賣食譜▼

佛誕素食譜7｜咖喱素魷魚魚蛋

善用杏鮑菇來仿製魷魚，搭配素魚蛋，好味程度可媲美真正的咖喱魷魚魚蛋。而咖喱汁的精華除了是咖喱膏、咖喱粉或咖喱醬之外，加些許燒烤醬，或叉燒醬，或海鮮醬，更能提升咖喱汁帶少少甜的底味，加素蠔油增添鹹鮮及色澤。【素食譜】素魷魚魚蛋配秘製咖喱汁 提香增鮮多加一種醬好味爆燈

咖喱素魷魚魚蛋（詹郭敏攝）

咖喱素魷魚魚蛋食譜▼

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佛誕素食譜8｜芙蓉鮮竹

芙蓉蛋是粵菜，其實是煎雞蛋，可惜非人人能吃雞蛋，用鮮腐竹代替做煎「蛋」便最易上手，鮮腐竹少出水又挺身，煎香後亦有焦香的色澤，適合扮「蛋」餅。當中需利用粟粉或麵粉黏合各樣材料令「蛋」餅成形，至於加薑黃粉的原意為了染色。【素食食譜】芙蓉鮮竹高仿芙蓉蛋 焦香鮮嫩加豉油無敵下飯組合

芙蓉鮮竹（李賢華攝）

芙蓉鮮竹食譜▼

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佛誕素食譜9｜南瓜蒸素排骨

素食譜中本來沒有排骨，不過透過利用素豬肉、牛蒡等塑造成排骨的外貌，配搭南瓜蒸煮。好玩、美味的家常菜佐飯上佳。素食譜｜南瓜蒸素排骨簡單家常菜 牛蒡做骨甘香滋味降血糖防便秘

南瓜蒸素排骨（詹郭敏攝）

南瓜蒸素排骨食譜▼

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佛誕素食譜10｜素蒲燒鰻魚飯

用茄子變鰻魚，有十足的既視感，顏色和形態都似，口感固然不比真鰻魚有彈性，但濃厚的茄子風味，跟自製的蒲燒汁，香味馥郁，叫人難以抗拒。【素食食譜】蒲燒鰻魚飯自製萬用燒汁 茄子高仿肥美鰻魚超簡單

素蒲燒鰻魚飯（詹郭敏攝）

素蒲燒鰻魚飯食譜▼

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佛誕素食譜11｜南瓜汁長通粉

精華在極香濃的南瓜汁，有淡淡吃「金沙」（牛油鹹蛋黃汁）的感覺，也許說來有點誇張，不過個人認為如果不吃牛油及鹹蛋的朋友，不妨以此醬汁代替，想醬汁更香，加少少豆蔻粉。【南瓜食譜】南瓜汁長通粉素食可吃 特濃醬汁似「金沙」香味誘人

南瓜汁長通粉（詹郭敏攝）

南瓜汁長通粉食譜▼

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佛誕素食譜12｜酸辣素雞絲麵

酸辣素雞絲涼麵就以這個方向設計，以中華冷麵為藍本，換上中式的北京或蘭州拉麵，配簡單的酸汁，灑上辣椒粉，醒胃可口。素食譜｜中式素菜酸辣素雞絲麵 素肉鬆軟香口必做2步唔好刀切？

酸辣素雞絲麵（陳嘉杰攝）

酸辣素雞絲麵食譜▼

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佛誕素食譜13｜Oreo純素芝士蛋糕

純素「芝士蛋糕」多數是免焗，做法雖然簡單，但味道及質感非常不錯，香濃而細滑，不遜色於真正的芝士蛋糕。Oreo本身已經相當甜，故此可以不用額外添加糖來製作。大家也可按照個人喜好用朱古力或抹茶粉代替，甚至吃原味也十分不錯。芝士蛋糕食譜｜Oreo純素芝士蛋糕免焗走蛋奶 腰果代芝士健康軟滑

Oreo純素芝士蛋糕（詹郭敏攝）

Oreo純素芝士蛋糕食譜▼

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佛誕素食譜14｜開心果花生糊

堅果類等食材經常是製作中式糖水的材料，不過好少發現會用開心果來做糖水，其實開心果糊的味道非常可口！ 【中式糖水食譜】開心果花生糊30分鐘搞掂 多做一步香味倍添

開心果花生糊（詹郭敏攝）

開心果花生糊食譜▼

佛誕素食譜15｜椰汁紫米糕

用粟粉水代替魚膠粉，雖沒有Q彈的口感，取而代之像柔軟滑嫩的奶凍，香甜不膩，軟糯中帶少嚼勁。煮糯米飯可參考米︰水=1︰0.7的比例烹調，因糯米的口感較硬，不論白糯米或黑糯米也宜先浸泡，令米粒變得軟身後才煮飯，更易使米心熟透。【甜品食譜】椰汁紫米糕不用魚膠素食者可享 香甜不膩益氣健脾

椰汁紫米糕（詹郭敏攝）

椰汁紫米糕食譜▼

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