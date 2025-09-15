淺草溫泉酒店7間推介｜近車站／私人溫泉／ㄧ泊二食／人均$263起

淺草溫泉酒店推介2025｜東京市區擁有溫泉的酒店不多，但在淺草就可以找到好幾間，不但鄰近景點，前往車站亦十分方便！《香港01》「好食玩飛」整合7間位於淺草的溫泉酒店，有部分酒店亦配備私人溫泉，且提供一泊二食，人均只需$263起！



淺草溫泉酒店推介【1】天然溫泉 御宿野乃 淺草別邸（Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring）

天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸（Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring） 在2024年開幕，坐落於淺草，步行可達淺草寺、仲見世商店街、隅田公園等景點。酒店設有117間房，均為和洋室房型，配備乾濕分離浴室、暖氣等，最大的房型可供4人入住。酒店亦提供溫泉、公共浴池、洗衣房、餐廳等設施。

天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸（Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring）

房價：人均HK$483起（高級大床房）

地址：東京都台東區浅草2丁目7-26

交通：淺草站步行9分鐘

天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

淺草溫泉酒店推介【2】天然温泉 凌雲之湯 御宿野乃 淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）

天然温泉 凌雲之湯 御宿野乃 淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）於2019年開業。步行到淺草站和淺草寺只需4分鐘左右，非常方便！酒店設有兩個大浴場，均採用含豐富礦物質的「黑湯」天然溫泉。酒店內所有區域都使用榻榻米地板，客人進入大門後需要脫鞋。客房設計簡約，採用日式風格，更提供免費的米明蕎麥麵！

天然温泉 凌雲之湯 御宿野乃 淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）

房價：人均HK$479起（雙人床房）

地址：東京淺草台東區淺草2-7

交通：淺草站步行4分鐘

天然温泉 凌雲之湯 御宿野乃 淺草搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

淺草溫泉酒店推介【3】東京淺草Prostyle日式旅館（Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa）

東京淺草Prostyle日式旅館（Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa）距離淺草站約4分鐘的步程，鄰近隅田公園、淺草神社、商店街等景點。酒店擁有47間客房，雖然客房較小但勝在設備齊全，部分房型更設有露台、露天風呂及半露天風呂！酒店同時配備餐廳及酒吧等設施。

東京淺草Prostyle日式旅館（Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa）

房價：人均HK$549起（標準雙人床房）

地址：東京都台東區花川戶2-11-11

交通：淺草站步行5分鐘

東京淺草Prostyle日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

淺草溫泉酒店推介【4】淺草茶室日式旅館（Cyashitsu Ryokan Asakusa）

淺草茶室日式旅館（Cyashitsu Ryokan Asakusa）位於淺草中心，距離淺草寺僅5分鐘步程。酒店提供10間日式套房，房內配備乾濕分離浴室、榻榻米及私人戶外溫泉，空間十分寬敞。酒店亦提供半膳服務，可以選擇早餐及午餐或晚餐，在房內品嘗傳統日式料理！

淺草茶室日式旅館（Cyashitsu Ryokan Asakusa）

房價：人均HK$2,230起（Cyashitsu套房；包早餐及午餐或晚餐）

地址：東京都台東區淺草3-32-12

交通：淺草站步行11分鐘

淺草茶室日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

淺草溫泉酒店推介【5】東京淺草多美迎快捷溫泉酒店（Dormy Inn EXPRESS Asakusa Hot Spring）

東京淺草多美迎快捷溫泉酒店（Dormy Inn EXPRESS Asakusa Hot Spring）毗鄰淺草地鐵站，步行可達淺草寺雷門、仲見世商店街等景點。酒店曾於2019年翻新，提供74間客房，全部房間均設有露台，浴室帶有浴缸，雖然空間不大，但設備齊全。酒店同時提供公共浴池、足浴及桑拿，並設有洗衣間及餐廳。

東京淺草多美迎快捷溫泉酒店（Dormy Inn EXPRESS Asakusa Hot Spring）

房價：人均HK$263起（河邊住宅經濟雙人房）

地址：東京都台東區花川戶1-3-4

交通：淺草站步行3分鐘

東京淺草多美迎快捷溫泉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

淺草溫泉酒店推介【6】淺草藏前東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa Kuramae）

淺草藏前東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa Kuramae）於2020年開幕，距離淺草寺及仲見世商店街約10分鐘步程，地理位置優越。酒店擁有130間現代日式客房，浴室設有浴缸。酒店同時設有公共浴池、洗衣房及餐廳。

淺草藏前東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Asakusa Kuramae）

房價：人均HK$297起（標準單張床房）

地址：東京都台東區駒形2丁目3-3

交通：藏前站步行6分鐘

淺草藏前東誠可可尼酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

淺草溫泉酒店推介【7】清酒吧酒店 淺草（Sake Bar Hotel Asakusa）

清酒吧酒店 淺草（Sake Bar Hotel Asakusa）於2023年11月開幕，是以日本清酒為主題的酒店，提供住客無限暢飲日本酒的服務。酒店擁有21間客房，房間設計簡約舒適，部分房型另配備開放式小廚房，最多可容納4人入住。酒店另設足湯、頂層露天風呂、餐廳及酒吧。

清酒吧酒店 淺草（Sake Bar Hotel Asakusa）

房價：人均HK$549起（酒店隨機安排房型；包早餐）

地址：東京都台東區駒形1-6-7

交通：田原町站步行7分鐘

清酒吧酒店 淺草搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多日本溫泉酒店推薦👇

