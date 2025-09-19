四萬溫泉酒店10間｜千與千尋取景地／私人露天溫泉／人均$418起

四萬溫泉酒店推介2025｜位於群馬縣的四萬溫泉擁有超過1200年歷史，曾經在「日本人最想去的百大溫泉榜單」中位列第九名！《香港01》「好食玩飛」整合10間四萬溫泉酒店，大部分設有私人露天溫泉，有酒店更是《千與千尋》的取景地，人均只需$418起！



四萬溫泉酒店推介【1】積善館（Sekizenkan）

積善館（Sekizenkan）於1694年開業，是群馬縣古老溫泉旅館之一，酒店的外建築及前方的紅橋也是《千與千尋》的取景地。酒店於2022年完成全面翻新，現在提供27間客房，房間分為日式及混合式房型，大部分房型配備私人半露天溫泉。酒店亦提供私人貸切風呂、大浴場、露天溫泉及餐廳，並提供免費日式早餐及懷石料理晚餐。

積善館（Sekizenkan）

房價：人均HK$1,494起（日式客房；包早餐及晚餐）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町四萬溫泉4236

交通：JR中之條站車程25分鐘

四萬溫泉酒店推介【2】石馬温泉鶴屋酒店（Shima Onsen Tsuruya）

石馬温泉鶴屋酒店（Shima Onsen Tsuruya）坐落於四萬，於1999年開幕、2010年翻新，全館僅提供10間客房。客房均為和洋室房型，大部分客房內提供獨立客廳、露台、平板電視及私人露天浴池，空間寬敞舒適。酒店同時配備溫泉、桑拿、公共浴池、咖啡室等設施，並提供免費停車場及穿梭巴士服務。

石馬温泉鶴屋酒店（Shima Onsen Tsuruya）

房價：人均HK$703起（日式西式混合， 山景）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町四萬4372-1

交通：JR中之條站車程27分鐘

四萬溫泉酒店推介【3】四萬溫泉吉本（Shima Onsen Yoshimoto）

四萬溫泉吉本（Shima Onsen Yoshimoto）位於中之條，緊鄰河畔步行道。酒店於1993年開幕、2023年翻新，擁有8間日式及和洋室客房。部分日式客房不設私人淋浴間，部分和洋室客房則附帶露天温泉，空間寬敞舒適。酒店同時配備溫泉、公共浴場、餐廳等設施，並提供免費自行車租借及免費私人停車場。

四萬溫泉吉本（Shima Onsen Yoshimoto）

房價：人均HK$474起（河景日式標準房）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町大字四万4344-2

交通：JR中之條站車程25分鐘

四萬溫泉酒店推介【4】四萬温泉柏屋旅館（Shima Onsen Kashiwaya Ryokan）

四萬温泉柏屋旅館（Shima Onsen Kashiwaya Ryokan）是位於四萬的四星級溫泉酒店，於1976年開幕、2010年翻新，提供6間客房。酒店客房均為日式房型，附帶私人洗手間及江景露台。酒店另設有公共浴池、溫泉、網球場、餐廳等設施，並提供免費私人停車場。

四萬温泉柏屋旅館（Shima Onsen Kashiwaya Ryokan）

房價：人均HK$1,293起（標準三人房；包早餐及晚餐）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町四萬3829

交通：JR中之條站車程21分鐘

四萬溫泉酒店推介【5】志摩亞馬赤坎日式旅館（Shima Yamaguchikan）

志摩亞馬赤坎日式旅館（Shima Yamaguchikan）位於志摩甲，距離四萬川及上信越高原國立公園分別僅需1分鐘及5分鐘步程，地理位置優越。酒店曾於2022年進行小型翻新，現提供17間客房，房間內配備私人浴室及浴缸，坐擁河景。酒店另設大眾溫泉、餐廳及免費私人停車場。

志摩亞馬赤坎日式旅館（Shima Yamaguchikan）

房價：人均HK$418起（洋式雙床房）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町志摩甲3876-1

交通：JR中之條站車程23分鐘

四萬溫泉酒店推介【6】四萬温泉日向見旅館（Hinatamikan）

四萬温泉日向見旅館（Hinatamikan）於2012年開幕，共有10間客房，分為日式及和洋式房型。房間內均配備小露台及榻榻米空間，部分房型亦設有私人風呂，最多可容納4人入住。酒店另提供大眾溫泉、免費停車場及免費穿梭巴士服務。酒店房價亦包含免費早餐，可以直接在房內用餐，方便又有私隱度！

四萬温泉日向見旅館（Hinatamikan）

房價：人均HK$833起（山景日式客房；包早餐）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町四萬4367-8

交通：JR中之條站車程27分鐘

四萬溫泉酒店推介【7】四萬温泉豐島屋（Shima-Onsen Toshimaya）

四萬温泉豐島屋（Shima-Onsen Toshimaya）位於中之條，毗鄰高爾夫球場及四萬川。酒店共有9間客房，大部分客房配備小露台、戶外風呂或室內溫泉，空間乾淨寬敞。酒店同時配備溫泉、公共浴池、餐廳及免費私人停車場。

四萬温泉豐島屋（Shima-Onsen Toshimaya）

房價：人均HK$916起（Luxury Triple Room；包早餐及午餐或晚餐）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町四萬3887

交通：JR中之條站車程23分鐘

四萬溫泉酒店推介【8】四萬溫泉葉KANOUYA（KANOUYASHIMAONSEN）

四萬溫泉葉KANOUYA（KANOUYASHIMAONSEN）於2024年開幕，鄰近四萬川及沢渡溫泉。酒店擁有8間新穎客房，均設有私人露天或半露天溫泉、乾濕分離浴室、大露台及寬敞的起居室，最多可容納4人入住。酒店另設有大眾溫泉、Spa、河景餐廳等設施。

四萬溫泉葉KANOUYA（KANOUYASHIMAONSEN）

房價：人均HK$777起（本館低樓層標準雙床房｜私人溫泉）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町四萬 4139-12

交通：JR中之條站車程25分鐘

四萬溫泉酒店推介【9】席瑪蔚藍温泉華麗露營酒店（Onsen Glamping ShimaBlue）

席瑪蔚藍温泉華麗露營酒店（Onsen Glamping ShimaBlue）是遠離酒店群的三星級露營度假村。酒店僅提供7間單棟式別墅，內有露天風呂、露台、乾濕分離浴室、燒烤設施等，其中一間別墅亦設有私人攀岩牆，最多可容納4人入住。酒店亦提供免費停車場。

席瑪蔚藍温泉華麗露營酒店（Onsen Glamping ShimaBlue）

房價：人均HK$1,150起（露天風呂房楓白標準雙床房｜私人溫泉；包早餐）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町四萬 4355

交通：JR中之條站車程25分鐘

四萬溫泉酒店推介【10】Spa Guest House Lulud

Spa Guest House Lulud是位於四萬的二星級民宿。民宿提供25間客房，房間設計簡約舒適，分為日式及西式房型，坐擁山景，可容納多達5人入住。民宿同時配備大眾風呂及公共浴場。

Spa Guest House Lulud

房價：人均HK$482起（山景日式客房）

地址：群馬縣吾妻郡中之條町四萬4138-1

交通：JR中之條站車程26分鐘

