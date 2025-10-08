伊香保溫泉酒店10間推介｜新開幕／私人露天溫泉／人均$472起

伊香保溫泉酒店推介2025｜位於群馬縣的伊香保溫泉是一個擁有悠久歷史的溫泉鄉，擁有「黃金之湯」與「白銀之湯」兩種特色源泉。《香港01》「好食玩飛」整合10間位於伊香保溫泉的酒店，大部分配備私人溫泉且提供免費早餐及晚餐，人均只需$472起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

伊香保溫泉酒店推介【1】懷蝶樓旅館（Ryotei Kaichoro）

懷蝶樓旅館（Ryotei Kaichoro）位於澀川，距離伊香保温泉、伊香保神社、伊香保溫泉石段街均不到10分鐘路程。酒店於2008年開幕，僅提供8間客房，房內均配備日式庭園或露台，且帶有私人露天溫泉，空間寬敞奢華。酒店同時配備大眾風呂、餐廳及免費停車場。酒店房價亦包含免費日式早餐及懷石料理晚餐！

懷蝶樓旅館（Ryotei Kaichoro）

房價：人均HK$2,875起（帶花園露天浴缸的特別房間｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：群馬縣澀川市伊香保町伊香保香湯5-4

交通：JR金島站車程15分鐘

懷蝶樓旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

伊香保溫泉酒店推介【2】木暮酒店（Hotel Kogure）

木暮酒店（Hotel Kogure）於1990年開幕，距離伊香保温泉和伊香保保科美術館15分鐘路程，擁有111間客房。酒店客房分為日式及和洋式房型，配備乾濕分離浴室及浴缸，部分客房亦設露天溫泉及戶外平台，景觀開揚、空間寬敞。酒店另提供大眾溫泉、公共浴場、兒童遊樂場、餐廳等設施，並帶有免費停車場。此外，房價包含日式早餐及晚餐。

木暮酒店（Hotel Kogure）

房價：人均HK$1,547起（和洋式無煙房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：群馬縣澀川市伊香保町伊香保135

交通：JR金島站車程14分鐘

木暮酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

伊香保溫泉酒店推介【3】玉樹日式旅館（Oyado Tamaki）

玉樹日式旅館（Oyado Tamaki）於1954年開幕，是群馬縣的老牌溫泉酒店之一，鄰近伊香保温泉及石段街。酒店提供26間客房及套房，最基礎的主樓日式客房不帶浴室，其餘客房均帶有獨立淋浴設備。大部分客房亦帶有帶露天溫泉或半露天浴池，且設有寬敞的露台及起居空間。酒店另提供大眾溫泉及浴場、餐廳及免費私人停車場，並包早餐及晚餐。

玉樹日式旅館（Oyado Tamaki）

房價：人均HK$1,056起（主樓房；包早餐及晚餐）

地址：群馬縣澀川市伊香保町伊香保87-2

交通：JR金島站車程16分鐘

玉樹日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

伊香保溫泉酒店推介【4】楓與樹（Futoki）

楓與樹（Futoki）於2024年11月開幕，坐落於伊香保溫泉石階街、伊香保神社的正下方。酒店僅提供26間和洋式客房，配備私人浴室且坐擁山景，打部分客房亦帶有私人露天溫泉及露台，整體乾淨舒適。酒店同時設有大眾溫泉、屋頂露台及餐廳，房價亦包含免費早餐。

楓與樹（Futoki）

房價：人均HK$691起（普通雙人浴室房；包早餐）

地址：群馬縣澀川市伊香保町伊香保10

交通：JR金島站車程16分鐘

楓與樹搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

伊香保溫泉酒店推介【5】伊香保温泉古久家（Kokuya）

伊香保温泉古久家（Kokuya）位於澀川，鄰近伊香保神社及石段街。酒店共有43間日式客房，均配備獨立的浴缸和淋浴的私人浴室、平板電視及空調，部分房型亦提供半露天或露天風呂及露台，最多可容納5人入住。酒店同時設有大眾風呂、公共浴場及餐廳。

伊香保温泉古久家（Kokuya）

房價：人均HK$603起（雅美亭西翼房）

地址：群馬縣澀川市伊香保町伊香保52

交通：JR金島站車程15分鐘

伊香保温泉古久家搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

伊香保溫泉酒店推介【6】如心之鄉 響野（Joshinnosato Hibikino）

如心之鄉 響野（Joshinnosato Hibikino）位於澀川，距離伊香保温泉和伊香保博物館不到10分鐘路程，地理位置優越。酒店擁有62間客房，均配備獨立浴室及浴缸，部分客房亦附帶露天浴池，最多可容納5人入住。酒店同時配備溫泉、足浴及餐廳等設施，並提供免費私人停車場。

如心之鄉 響野（Joshinnosato Hibikino）

房價：人均HK$472起（日式房）

地址：群馬縣澀川市伊香保町字伊香保403-125

交通：JR金島站車程11分鐘

如心之鄉 響野搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

伊香保溫泉酒店推介【7】和心之宿 大森（Omori）

和心之宿 大森（Omori）坐落於伊香保温泉、秋葉神社旁邊，僅提供10間客房。酒店客房分為日式及和洋式房型，部分房間為新裝修客房。房內均配備獨立浴室，部分和洋式客房另附帶室內風呂或私人露天溫泉，空間寬敞舒適。酒店亦設有大眾溫泉、公共浴池、高爾夫球場、乒乓球室、餐廳等設施，並提供免費私人停車場。

和心之宿 大森（Omori）

房價：人均HK$586起（雙人房）

地址：群馬縣澀川市伊香保町伊香保58

交通：JR金島站車程14分鐘

和心之宿 大森搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

伊香保溫泉酒店推介【8】伊香保温泉橫手館酒店（Ikaho Onsen Yokotekan）

伊香保温泉橫手館酒店（Ikaho Onsen Yokotekan）位於溫泉街的中心，擁有39間客房，房間均為日式房型，部分房型不設私人浴室，整體空間寬敞舒適。酒店同時配備大眾浴場、溫泉、乒乓球室、餐廳及免費停車場。

伊香保温泉橫手館酒店（Ikaho Onsen Yokotekan）

房價：人均HK$488起（日式房間）

地址：群馬縣澀川市伊香保町伊香保11

交通：JR金島站車程16分鐘

伊香保温泉橫手館酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

伊香保溫泉酒店推介【9】松本樓酒店（Matsumotoro）

松本樓酒店（Matsumotoro）於1984年開幕，鄰近有黃金の湯館、竹久夢二伊香保記念館、保科美術館等景點。酒店共有51間客房，分為日式及和洋式房型，房間空間寬敞、設備齊全，最大的客房亦設有戶外平台，最多可容納6人入住。酒店同時配備溫泉、桑拿、乒乓球室、餐廳等設施，並提供免費停車場。

松本樓酒店（Matsumotoro）

房價：人均HK$668起（和式房間）

地址：群馬縣澀川市伊香保町164

交通：JR金島站車程12分鐘

松本樓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

伊香保溫泉酒店推介【10】千吉良新幹線旅館（Chigira Jinsentei）

千吉良新幹線旅館（Chigira Jinsentei）坐落於伊香保溫泉，鄰近磴階梯及伊香保索道。酒店僅提供9間客房，房間外觀雖然偏舊，但擁有空調和平板電視，空間亦相當寬敞，部分客房另配備戶外風呂。酒店同時配備溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧，並提供免費私人停車場。

千吉良新幹線旅館（Chigira Jinsentei）

房價：人均HK$869起（主樓日式房；包早餐及晚餐）

地址：群馬縣澀川市伊香保町45−45

交通：JR金島站車程16分鐘

千吉良新幹線旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店｜道後溫泉酒店｜城崎溫泉酒店｜武雄溫泉酒店｜北海道溫泉酒店｜嬉野溫泉酒店