湯河原溫泉酒店10間推介｜私人露天溫泉／一泊二食／人均$499起

湯河原溫泉酒店推介2025｜位於神奈川縣湯河原溫泉酒店距離東京僅約2小時車程，如果在東京shopping玩到悶，不妨搭遠少少去浸一晚溫泉！《香港01》「好食玩飛」整合10間位於湯河原溫泉的溫泉酒店，大部分配備附設私人溫泉的客房，亦有酒店提供免費早餐及晚餐，人均只需$499起！



湯河原溫泉酒店推介【1】奧湯河原海石榴酒店（Oku Yugawara Tsubaki）

奧湯河原海石榴酒店（Oku Yugawara Tsubaki）位於湯河原的山丘上，於1978年開幕、2012年翻新，現提供29間客房，分為和式及和洋式房型，均配備私人浴室及小露台，部分房型另設露天溫泉。酒店同時設有溫泉、公共浴池、餐廳及酒吧，並提供免費私人停車場。

奧湯河原海石榴酒店（Oku Yugawara Tsubaki）

房價：人均HK$1,503起（本館標準和式房；包早餐）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上776

交通：JR湯河原站車程9分鐘

湯河原溫泉酒店推介【2】奧湯河原山翠樓酒店（Oku Yugawara Sansuirou）

奧湯河原山翠樓酒店（Oku Yugawara Sansuirou）位於湯河原山上的河邊，鄰近廣河源稻荷神社。酒店於1966年開幕、2014年翻新，僅提供14間客房。酒店客房分為日式房及和洋式房，均配備私人浴室及浴缸、小露台，部分房型則帶有私人露天溫泉。酒店另設戶外溫泉、公共浴場、餐廳等設施，並提供免費私人停車場。

奧湯河原山翠樓酒店（Oku Yugawara Sansuirou）

房價：人均HK$842起（聚樂第日式房）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上673

交通：JR湯河原站車程9分鐘

湯河原溫泉酒店推介【3】福屋旅館（Fukiya Ryokan）

福屋旅館（Fukiya Ryokan）位於湯河原町河畔步行道旁邊，鄰近山野神社、泉公園等景點。酒店為2025年亞洲百大溫泉酒店之一，於1950年開幕，僅提供20間客房。酒店客房分為日式及和洋式房型，配有露台、室內檜木風呂及私人浴室。酒店同時設有露天溫泉、足湯、岩盆浴、餐廳等設施。

福屋旅館（Fukiya Ryokan）

房價：人均HK$1,886起（標準客房D｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上398

交通：JR湯河原站車程7分鐘

湯河原溫泉酒店推介【4】湯河原温泉懷石旅庵阿溪卡里（Kaiseki Ryokan Ashikari）

湯河原温泉懷石旅庵阿溪卡里（Kaiseki Ryokan Ashikari）2012年開幕、2022年翻新，座落於山之神社旁邊，環境清幽寧靜。酒店共有17間客房，均設有戶外平台及露天溫泉，並帶有寬敞的客廳、和室及臥室，空間十分寬敞。酒店亦配備大眾浴場及餐廳，並提供免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

湯河原温泉懷石旅庵阿溪卡里（Kaiseki Ryokan Ashikari）

房價：人均HK$起（櫻花（Ouka）山景和洋室｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上734

交通：JR湯河原站車程7分鐘

湯河原溫泉酒店推介【5】湯河原グランレクトーレ （Grand Lectore Yugawara）

湯河原グランレクトーレ （Grand Lectore Yugawara）位於湯河原，距離湯河原海濱公園和貴船神社不到5分鐘車程，地理位置優越。酒店於2017年開幕、2025年翻新，現提供55間客房。房間設計簡約舒適，設備齊全，部分房型另設有私人露天溫泉。酒店同時配備溫泉、桑拿、KTV、兒童遊樂場、餐廳等設施，並提供免費私人停車場。

湯河原グランレクトーレ （Grand Lectore Yugawara）

房價：人均HK$737起（標準房）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町鍛冶屋572-1

交通：JR真鶴站車程7分鐘

湯河原溫泉酒店推介【6】萬葉之裏白雲莊旅館（Hakuunsou）

萬葉之裏白雲莊旅館（Hakuunsou）位於湯河原，鄰近萬葉公園。酒店僅提供14間日式客房，部分客房不設私人淋浴間，亦有部分客房配備私人露天溫泉或足湯。酒店同時設有大眾浴場、露天及半露天溫泉、餐廳及免費私人停車場。

萬葉之裏白雲莊旅館（Hakuunsou）

房價：人均HK$880起（類型a）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上716-1

交通：JR湯河原站車程10分鐘

湯河原溫泉酒店推介【7】Corredor湯河原 愛犬&度假區（Corredor Yugawara Dog & Resort）

Corredor湯河原 愛犬&度假區（Corredor Yugawara Dog & Resort）位於湯河原町，鄰近福泉寺及五所神社。酒店僅提供13間寵物友善客房，空間寬敞舒適。酒店同時配備溫泉及餐廳。

Corredor湯河原 愛犬&度假區（Corredor Yugawara Dog & Resort）

房價：人均HK$754起（雙床房）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上32-8

交通：JR湯河原站車程5分鐘

湯河原溫泉酒店推介【8】城山酒店（Hotel Shiroyama）

城山酒店（Hotel Shiroyama）靠近海灘，距離熱海陽光海灘和湯河原海濱公園不到10分鐘車程。酒店僅提供20間客房，部分客房不設私人浴室，亦有部分客房配備私人溫泉及露台。酒店亦提供公共浴池、溫泉、餐廳及免費停車場等設施。

城山酒店（Hotel Shiroyama）

房價：人均HK$628起（日式房）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町城堀207

交通：JR湯河原站步行4分鐘

湯河原溫泉酒店推介【9】sen 湯河原（Sen Yugawara）

sen 湯河原（Sen Yugawara）於2023年開幕，是由舊旅館改裝而成的三星級溫泉酒店，鄰近光風荘、町立湯河原美術館及萬葉公園。酒店僅提供4間客房，房間配備戶外及室內的私人溫泉浴池，空間寬敞舒適。酒店同時設有桑拿、餐廳及免費停車場。

sen 湯河原（Sen Yugawara）

房價：人均HK$499起（Komorebi型房間｜私人溫泉）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上517

交通：JR湯河原站車程8分鐘

湯河原溫泉酒店推介【10】伊豆湯河原溫泉御宿瑞鷹（Hotel Zuiyo of Yugawara）

伊豆湯河原溫泉御宿瑞鷹（Hotel Zuiyo of Yugawara）雖然座落於熱海市，但更靠近湯河原溫泉。酒店曾於2012年翻新，現在擁有38間客房，客房配備獨立的客廳、陽台或露台，部分客房更由智能電視、私人露天溫泉及戶外平台。酒店另提供室外游泳池、溫泉、大眾浴場、兒童遊樂場、餐廳等設施，並設有免費停車場及免費車站接送服務。

伊豆湯河原溫泉御宿瑞鷹（Hotel Zuiyo of Yugawara）

房價：人均HK$675起（日式房）

地址：静岡縣熱海市泉226-70

交通：JR湯河原站車程8分鐘

