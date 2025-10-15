強羅溫泉酒店10間推介｜私人露天溫泉／一泊二食／人均$731起

強羅溫泉酒店推介2025｜強羅溫泉是箱根十七溫泉之一，距離東京僅約1.5小時車程，適合到東京旅遊是順道到訪！《香港01》「好食玩飛」整合10間位於箱根強羅的溫泉酒店，大部分設有私人溫泉且提供一泊二食，人均$731起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

強羅溫泉酒店推介【1】強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）

強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）位於箱根強羅，於2023年開幕，共有39間客房，房間均為日式房型，配備私人檜木風呂、寬敞和室及露台，部分房型另設私人露天溫泉，設計奢華舒適。酒店亦擁有大眾溫泉、土耳其浴、公共浴池、高爾夫球場等設施，並提供免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）

房價：人均HK$3,064起（日式標準房a；包早餐及午餐或晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300

交通：彫刻の森站步行6分鐘

強羅花壇傳統日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

強羅溫泉酒店推介【2】箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）

箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）於2020年開幕，鄰近宮城野温泉會館、諏訪神社、箱根強羅公園等景點。酒店共有100間客房，房間均配備私人溫泉、小客廳、乾濕分離浴室等，空間設計奢華舒適，更可以看到夏季花火大會！酒店同時設有溫泉、足浴、桑拿、健身室、餐廳等設施，並提供免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）

房價：人均HK$811起（標準間｜私人溫泉）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町木賀924-1

交通：強羅站步行5分鐘

箱根強羅英迪格酒店預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

強羅溫泉酒店推介【3】凱悦箱根温泉度假村及水療中心（Hyatt Regency Hakone Resort and Spa）

凱悦箱根温泉度假村及水療中心（Hyatt Regency Hakone Resort and Spa）位於箱根強羅，鄰近箱根美術館及尼古拉博格曼箱根花園。酒店於2006年開幕，共有80間客房，房間配備乾濕分離浴室及浴缸，部分房型配備小露台或和室，空間寬敞。酒店另提供溫泉、大眾浴場、餐廳等設施，並設有免費停車場及免費穿梭巴士服務。

凱悦箱根温泉度假村及水療中心（Hyatt Regency Hakone Resort and Spa）

房價：人均HK$919起（雙床房）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1320

交通：上強羅站步行15分鐘

凱悦箱根温泉度假村及水療中心搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

強羅溫泉酒店推介【4】箱根強羅玄源泉茶寮（Gen Hakone Gora）

箱根強羅玄源泉茶寮（Gen Hakone Gora）坐落於中強羅，鄰近箱根美術館、箱根強羅公園、箱根攝影美術館等景點。酒店於2021年開幕、2022年翻新，僅提供18間客房，私隱度高。酒店客房均帶有露天浴池、露台、客廳等空間，環境寬敞舒適，早餐及晚餐均可直接在客房內享用，非常方便。酒店同時配備公共浴池、免費停車場及車站接車服務

箱根強羅玄源泉茶寮（Gen Hakone Gora）

房價：人均HK$2,712起（清/玲/啟/回 西式雙床房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-238

交通：中強羅站步行2分鐘

箱根強羅玄源泉茶寮搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

強羅溫泉酒店推介【5】強羅花扇圓之社日式旅館（Gora Hanaougi Madoka No Mori）

強羅花扇圓之社日式旅館（Gora Hanaougi Madoka No Mori）位於箱根的黃金地段，於2014年開幕，擁有20間客房。酒店客房均為日式房型，配備私人露天溫泉、乾濕分離浴室及寬敞的起居空間。酒店同時配備大眾溫泉、餐廳及免費停車場，並提供免費車站接送服務。

強羅花扇圓之社日式旅館（Gora Hanaougi Madoka No Mori）

房價：人均HK$2,003起（標準房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1320-862

交通：上強羅站步行15分鐘

強羅花扇圓之社日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

強羅溫泉酒店推介【6】強羅花扇（Gora Hanaougi）

強羅花扇（Gora Hanaougi）位於強羅、早雲山纜車旁。酒店於1995年開幕，僅提供20間客房。酒店客房均配備私人露天溫泉、露台、平板電視等設施，空間舒適、設備新穎齊全。酒店同時設有多種大眾露天溫泉、餐廳、免費停車場，並提供免費車站接送服務。

強羅花扇（Gora Hanaougi）

房價：人均HK$1,972起（雙床房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅 1300-681

交通：上強羅站步行5分鐘

強羅花扇搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

強羅溫泉酒店推介【7】箱根強羅白檀旅館（Hakone Gora Byakudan）

箱根強羅白檀旅館（Hakone Gora Byakudan）於2016年開幕，鄰近箱根小湧園泳池溫泉樂園、箱根美術館、岡田美術館等景點。酒店擁有16間客房，房間配備私人溫泉、露台或戶外平台，空間寬敞舒適。酒店另提供大眾溫泉、公共浴場、餐廳等，並提供免費穿梭巴士服務。

箱根強羅白檀旅館（Hakone Gora Byakudan）

房價：人均HK$2,079起（標準雙床房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町二ノ平1297-5

交通：上強羅站步行5分鐘

箱根強羅白檀旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

強羅溫泉酒店推介【8】箱根強羅佳久（Hakone Gora Karaku）

箱根強羅佳久（Hakone Gora Karaku）坐落於箱根強羅，距離箱根強羅公園和箱根露天博物館不到15分鐘步程。酒店於2020年開幕，更連續幾年榮獲Trip Best Asia 100 溫泉酒店之一！酒店擁有92間房，均配備私人露台及戶外露天浴池，非常奢華舒適！酒店亦設有桑拿、公共浴池、溫泉及免費穿梭巴士服務。

箱根強羅佳久（Hakone Gora Karaku）

房價：人均HK$2,762起（西樓露天浴池豪華房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-8

交通：強羅車站步行8分鐘

箱根強羅佳久搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

強羅溫泉酒店推介【9】拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）

拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）位於箱根強羅，步行可達箱根邁森園博物館、箱根美術館、箱根強羅公園及車站。酒店共有66間客房，房間可容納3至6人入住，空間十分寬敞，部分房型更配備私人溫泉！酒店另設桑拿、公共浴池、溫泉、高爾夫球場、餐廳等設施，並提供行山及釣魚體驗，以及免費車站接送服務。

拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）

房價：人均HK$731起（主樓和洋式房；包早餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1320

交通：中強羅站步行6分鐘

拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

強羅溫泉酒店推介【10】翠雲旅館（Gora-Onsen Setsugetsuka-Bettei Suiun）

翠雲旅館（Gora-Onsen Setsugetsuka-Bettei Suiun）於2017年開幕，坐落於箱根強羅公園及公園下站旁邊，地理位置優越。酒店擁有43間客房，房間均設有私人溫泉、小客廳、臥室等設施，設備齊全。酒店同時提供大眾溫泉、公共浴池、餐廳及免費停車場。

翠雲旅館（Gora-Onsen Setsugetsuka-Bettei Suiun）

房價：人均HK$1,477起（標準和洋式花園景雙床房｜私人溫泉）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-61

交通：公園下站步行2分鐘

翠雲旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店｜道後溫泉酒店｜城崎溫泉酒店｜武雄溫泉酒店｜北海道溫泉酒店｜嬉野溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略