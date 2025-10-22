加賀溫泉酒店10間｜新開幕！私人露天溫泉+一泊二食／人均$380起

加賀溫泉酒店推介2025｜ 加賀溫泉鄉是由「片山津溫泉」、「山代溫泉」、「山中溫泉」、「粟津溫泉」4個溫泉地組成的大型溫泉鄉，歷史悠久、各有特色。《香港01》「好食玩飛」整合10間位於加賀的溫泉酒店，大部分設有私人溫泉客房，且提供一泊二食專案，人均只需$380起！



加賀溫泉酒店推介【1】星野集團 界 加賀（Hoshino Resorts Kai Kaga）

星野集團 界 加賀（Hoshino Resorts Kai Kaga）是於2015年開幕的傳統加賀温泉旅館，獲Trip.Best評選為亞洲百大溫泉酒店之一。酒店擁有48間客房，房間劃分了臥室及客廳空間並設有露台，部分房型另配備私人露天溫泉。酒店亦設有溫泉、Spa、桑拿、餐廳及酒吧等設施，並提供免費停車場。

星野集團 界 加賀（Hoshino Resorts Kai Kaga）

房價：人均HK$1,618起（日式房TA3；包早餐及晚餐）

地址：石川縣加賀市山代溫泉 18-47

交通：加賀溫泉站車程12分鐘

加賀溫泉酒店推介【2】山代温泉橘四季亭（Tachibana Shikitei）

山代温泉橘四季亭（Tachibana Shikitei）位於加賀歷史文化區，距離山代溫泉及山中溫泉分別僅1分鐘及5分鐘車程。酒店於1990年開幕，僅提供12間客房並設有多種房型。客房內設有露台、和室、私人用餐區等空間，部分房型另設露天風呂或景觀柏木浴池，私隱度十分高。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴池、高爾夫球場、免費私人停車場等設施。

山代温泉橘四季亭（Tachibana Shikitei）

房價：人均HK$1,721起（高級園景日式帶浴室房；包早餐及晚餐）

地址：石川縣加賀市山代溫泉萬松園通16

交通：加賀溫泉站車程12分鐘

加賀溫泉酒店推介【3】荒屋滔滔庵酒店（Araya Totoan）

荒屋滔滔庵酒店（Araya Totoan）位於加賀歷史文化區，鄰近山代溫泉總湯、九穀燒窯博物館及藥王院溫泉寺。酒店已經創業長達800年，連日本皇族都曾經下榻！酒店僅提供14間客房及獨立屋，均設有私人檜木風呂，空間寬敞舒適。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施。

荒屋滔滔庵酒店（Araya Totoan）

房價：人均HK$2,750起（日式雙床房；包早餐）

地址：石川縣加賀市山代溫泉18-119

交通：加賀溫泉站車程12分鐘

加賀溫泉酒店推介【4】葉渡莉日式旅館（Hatori）

葉渡莉日式旅館（Hatori）坐落於山代溫泉通，鄰近専光寺、藥王院溫泉寺、山代溫泉古總湯等景點。酒店於1977年開幕，擁有67間日式及和洋式客房。酒店客房均設有私人浴室及和室，部分房型另配備露天風呂。酒店另設多種大眾溫泉、公共浴池、餐廳等設施，並提供免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

葉渡莉日式旅館（Hatori）

房價：人均HK$487起（標準日式房B）

地址：石川縣加賀市山代溫泉溫泉通17

交通：加賀溫泉站車程11分鐘

加賀溫泉酒店推介【5】琉璃光酒店（Rurikoh）

琉璃光酒店（Rurikoh）坐落於加賀中心地段，鄰近九穀燒窯博物館和山代溫泉。酒店擁有116間客房，分為日式、和洋式及西式房型，房間均配備私人浴室及浴缸，部份房型另帶有露天風呂，最多可容納6人入住。酒店同時設有多種溫泉、公共浴池、室外游泳池、餐廳等設施，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務。

琉璃光酒店（Rurikoh）

房價：人均HK$380起（雙床房B）

地址：石川縣加賀市山代溫泉19-58-1

交通：加賀溫泉站車程11分鐘

加賀溫泉酒店推介【6】山中溫泉河鹿莊（Yamanaka Onsen KAJIKASO）

山中溫泉河鹿莊（Yamanaka Onsen KAJIKASO）位於加賀山中溫泉河鹿町，鄰近鶴仙溪公園、翻花繩橋、恩榮寺等景點。酒店於2025年開幕，共有101間客房，提供多種房型，均設有私人浴室及浴缸、露台、數碼平板電視等設施，乾淨寬敞。酒店同時設有室內及露天溫泉、公共浴池、球類活動室、KTV、餐廳、免費停車場等設施。

山中溫泉河鹿莊（Yamanaka Onsen KAJIKASO）

房價：人均HK$470起（高級日式房；包早餐）

地址：石川縣加賀市山中温泉河鹿町ホ-100

交通：加賀溫泉站車程20分鐘

加賀溫泉酒店推介【7】山中温泉花紫（Yamanakaonsen Hanamurasaki）

山中温泉花紫（Yamanakaonsen Hanamurasaki）位於加賀山中溫泉東町，步行可達黑谷橋、醫王寺及山中溫泉。酒店於1984年開幕，共有49間傳統日式及西式客房，房間設計奢華有格調，坐擁無敵山景，配有私人溫泉、半開放式露台、寬敞客廳等。酒店同時提供大眾溫泉、公共浴池、高爾夫球場、餐廳、免費停車場、免費穿梭巴士等設施及服務。

山中温泉花紫（Yamanakaonsen Hanamurasaki）

房價：人均HK$2,067起（傳統日式客房｜私人溫泉；包早餐及午餐或晚餐）

地址：石川縣加賀市山中温泉東町1-ホ17-1

交通：加賀溫泉站車程18分鐘

加賀溫泉酒店推介【8】吉田屋山王閣旅館（Yoshidaya Sannoukaku）

吉田屋山王閣旅館（Yoshidaya Sannoukaku）位於加賀，距離山代溫泉及山中溫泉分別僅3分鐘及7分鐘車程，地理位置優越。酒店共有42間客房，傳統日式房型不設私人浴室，大部分和洋式房型設有私人露天溫泉及露台或庭園，環境舒適奢華。酒店同時配備溫泉、公共浴池、足浴、高爾夫球場、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費車站接送服務。

吉田屋山王閣旅館（Yoshidaya Sannoukaku）

房價：人均HK$637起（日式房）

地址：石川縣加賀市山代溫泉13-1

交通：加賀溫泉站車程13分鐘

加賀溫泉酒店推介【9】廚八十八料理旅館（Kuriya Yasohachi）

廚八十八料理旅館（Kuriya Yasohachi）位於加賀，鄰近鶴仙溪及蟋蟀橋。酒店於1997年開幕，僅提供6間客房。酒店客房分為日式及和洋式房型，部份房型不設私人浴室，亦有部分房型設有私人露天溫泉及露台。酒店另配備大眾露天溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場及免費車站接送等設施及服務。

廚八十八料理旅館（Kuriya Yasohachi）

房價：人均HK$483起（酒店隨機安排房型）

地址：石川縣加賀市山中溫泉菅谷町ろ62

交通：加賀溫泉站車程21分鐘

加賀溫泉酒店推介【10】綠之宿萬松閣（Midori no Yado Banshokaku）

綠之宿萬松閣（Midori no Yado Banshokaku）位於石川縣加賀市山城温泉，於1930年開幕，共有49間客房。酒店客房分為日式及和洋式房型，部份日式房型不設私人浴室，亦有部分房型配備半露天溫泉浴池。酒店同時設有多種露天溫泉、公共浴池、餐廳及免費私人停車場。

綠之宿萬松閣（Midori no Yado Banshokaku）

房價：人均HK$621起（標準日式房A）

地址：石川縣加賀市山代溫泉東山町3

交通：加賀溫泉站車程12分鐘

