蘆原温泉酒店10間｜亞洲Top 100／私人溫泉+一泊二食／人均$322起

蘆原温泉酒店推介2025｜蘆原温泉有「關西的後花園」之稱，是位於福井縣北部的著名溫泉勝地，至今已有超過130年的歷史。《香港01》「好食玩飛」整合10間坐落於蘆原市的溫泉酒店，大部分配備私人溫泉及大眾浴場，人均只需$322起！



蘆原温泉酒店推介【1】蘆原温泉 光風湯圃 紅屋（Beniya）

蘆原温泉 光風湯圃 紅屋（Beniya）於2021年開幕，是亞洲百大溫泉酒店之一！酒店位於蘆原市，鄰近蘆湯及藤野嚴九郎紀念館。酒店擁有17間日式客房，房間均帶有半露天温泉風呂、和室、戶外庭園、私人用餐區等設施，寬敞奢華。酒店旅館建築採用數寄屋風格，設有大眾浴場、日式庭園等，亦可以在酒店內選購傳統工藝品。

蘆原温泉 光風湯圃 紅屋（Beniya）

房價：人均HK$2,161起（日式房間｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：福井縣蘆原市溫泉4-510

交通：蘆原湯之街站步行6分鐘

蘆原温泉酒店推介【2】蘆原温泉 鶴屋（Awara Onsen Tsuruya）

蘆原温泉 鶴屋（Awara Onsen Tsuruya）於1884年開幕，鄰近湯之町及蘆湯。酒店是蘆原市的傳統和風溫泉旅館，樓高2層，僅提供22間客房，分為日式及和洋式房型。部分日式房型不設私人浴室，亦有部分房型帶有私人露天風呂及庭園。酒店同時配備多種溫泉、公共浴池、高爾夫球場、餐廳、酒吧等設施。

蘆原温泉 鶴屋（Awara Onsen Tsuruya）

房價：人均HK$1,515起（酒店隨機安排房型；包早餐及晚餐）

地址：福井縣蘆原市溫泉 4-601

交通：蘆原湯之街站步行5分鐘

蘆原温泉酒店推介【3】格蘭蒂亞芳泉旅館（Grandia Housen）

格蘭蒂亞芳泉旅館（Grandia Housen）位於蘆原郊區，距離蘆原溫泉車程僅2分鐘，鄰近清龍閣及蘆原音樂劇場。酒店共有82間客房，分為日式及和洋式房間，大部分房型設有私人浴室、露天浴池、露台、日式庭園等設施，環境舒適奢華。酒店同時設有大眾溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場及免費穿梭巴士等設施及服務。

格蘭蒂亞芳泉旅館（Grandia Housen）

房價：人均HK$926起（日式豪華房；包早餐）

地址：福井縣蘆原市舟津43-26

交通：蘆原湯之街站步行10分鐘

蘆原温泉酒店推介【4】港町三國港旅館（Auberge Homachi Mikuni Minato）

港町三國港旅館（Auberge Homachi Mikuni Minato）於2024年開幕，鄰近三本日和及舊岸名家。酒店僅提供12間傳統兩層町屋套房，房間配備小廚房、客廳及小庭園，部分套房亦設有私人檜木風呂。酒店同時配備餐廳及免費私人停車場。

港町三國港旅館（Auberge Homachi Mikuni Minato）

房價：人均HK$1,090起（魚鱗：傳統的町屋二層套房；包早餐）

地址：福井縣坂井市三國町南本町3丁目4-39

交通：三國（福井）站步行6分鐘

蘆原温泉酒店推介【5】溫泉民宿三國緣（Onsen minshuku mikunien）

溫泉民宿三國緣（Onsen minshuku mikunien）於2025年開幕，坐落於阪井市，鄰近酒井小野紀念館、三國成田山寺、瀧谷寺等景點。酒店是由典型日本鄉下木質構造的老宅改造而成，至今仍然保留舊建築特色。酒店僅提供4種榻榻米套房，均配備日式庭院及私人溫泉。酒店另設洗衣間及共用廚房。

溫泉民宿三國緣（Onsen minshuku mikunien）

房價：人均HK$322起（花火：16平方寬敞榻榻米房｜私人溫泉）

地址：福井縣坂井市三國町綠ヶ丘3-4-4

交通：三國（福井）站步行8分鐘

蘆原温泉酒店推介【6】風之杜（Kaze no Mori）

風之杜（Kaze no Mori）位於阪井，鄰近海灘及三國運動公園。酒店僅提供6間客房，房間設備齊全、空間寬敞，可容納多達6人入住。酒店亦設有溫泉設施、大眾浴場及免費停車場。

風之杜（Kaze no Mori）

房價：人均HK$360起（日式客房）

地址：福井縣坂井市三國町綠之丘4-5-16

交通：三國（福井）站步行10分鐘

蘆原温泉酒店推介【7】蘆原温泉 花之宿 福壽（Fukuju）

蘆原温泉 花之宿 福壽（Fukuju）是坐落於蘆原市的小型純和式旅館，鄰近船津溫泉公園、蘆湯、藤野嚴九郎紀念館等景點。酒店於1963年開幕，共有17間日式客房，部分房型不設私人浴室，空間寬敞舒適。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴池、高爾夫球場及免費停車場，至於早餐及晚餐則可以在客房內享用料理。

蘆原温泉 花之宿 福壽（Fukuju）

房價：人均HK$865起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：福井縣蘆原市溫泉 4-801

交通：蘆原湯之街站步行5分鐘

蘆原温泉酒店推介【8】大江户温泉物語Premium青雲閣（Ooedo Onsen Monogatari Premium Seiunkaku）

大江户温泉物語Premium青雲閣（Ooedo Onsen Monogatari Premium Seiunkaku）位於蘆原市，在接收青雲閣酒店後於2024年3月全新開幕。酒店擁有86間客房，大部分房型配備室內浴池或露天風呂，空間寬敞舒適。酒店同時設有大眾溫泉、公共浴池、網球場、迷你高爾夫、餐廳及免費停車場。

大江户温泉物語Premium青雲閣（Ooedo Onsen Monogatari Premium Seiunkaku）

房價：人均HK$546起（標準雙床房）

地址：福井縣蘆原市二面68-1

交通：蘆原湯之街站步行20分鐘

蘆原温泉酒店推介【9】蘆原北瀉温泉湖畔莊花湯樂裏旅館（Awara Kitagata Onsen Kohanso Hana Yurari）

蘆原北瀉温泉湖畔莊花湯樂裏旅館（Awara Kitagata Onsen Kohanso Hana Yurari）於2018年開幕，坐落於北瀉湖旁邊，環境清幽。酒店擁有30間客房，房間分為傳統及現代日式房型，全部客房均設有私人浴室且坐擁湖景。酒店同時配備大眾風呂、公共浴場、餐廳、免費停車場及免費車站接送服務。

蘆原北瀉温泉湖畔莊花湯樂裏旅館（Awara Kitagata Onsen Kohanso Hana Yurari）

房價：人均HK$649起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：福井縣蘆原市北潟211

交通：JR細呂木站車程7分鐘

蘆原温泉酒店推介【10】東尋坊三國溫泉大德（Tojinbo Mikuni Onsen Ootoku）

東尋坊三國溫泉大德（Tojinbo Mikuni Onsen Ootoku）位於阪井，鄰近海濱自然公園、大湊神社、東尋坊等景點。酒店僅提供8間和洋式客房，房間均設有私人浴室，部分房型內設獨立溫泉及露台。酒店同時配備大眾浴場及餐廳。

東尋坊三國溫泉大德（Tojinbo Mikuni Onsen Ootoku）

房價：人均HK$3,518起（大島房間，和洋式房間；包早餐及晚餐）

地址：福井縣坂井市三國町宿二丁目18-1

交通：三國（福井）站車程9分鐘

