乳頭溫泉鄉酒店10間推介｜近滑雪場／私人露天溫泉／人均$272起

乳頭溫泉鄉酒店推介2025｜乳頭溫泉鄉是位於秋田縣深山裡的秘湯，由7座溫泉組成，曾獲選為日本全國最令人憧憬的溫泉地第一名！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近乳頭溫泉鄉的酒店，部分坐落於田澤湖，鄰近滑雪場，亦有部分設有私人溫泉，人均只需$272起！



乳頭溫泉鄉酒店推介【1】龜乃井酒店-田澤湖（KAMENOI HOTEL TAZAWAKO）

龜乃井酒店-田澤湖（KAMENOI HOTEL TAZAWAKO）位於泉北山區，距離田澤湖滑雪場及乳頭溫泉鄉分別3分鐘及7分鐘車程。酒店於2024年翻新，現擁有121間日式及和洋式客房，部分房型不設私人浴室。酒店亦提供多種露天溫泉、大眾浴場、餐廳、免費停車場及穿梭巴士等設施及服務。

龜乃井酒店-田澤湖（KAMENOI HOTEL TAZAWAKO）

房價：人均HK$300起（東樓日式雙床房；包早餐）

地址：秋田縣仙北市田澤湖生保內宮前2-32

交通：田澤湖站車程20分鐘

龜乃井酒店-田澤湖搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

乳頭溫泉鄉酒店推介【2】孫六溫泉 六庵（Magorokuonsen Rokuan）

孫六溫泉 六庵（Magorokuonsen Rokuan）坐落於乳頭溫泉鄉的最深處的山麓，周邊環境清幽、舒適寧靜。酒店於2023年開幕、2025年翻新，僅提供6間客房。房間空間寬敞新穎，最大的房型配有私人露天溫泉及戶外庭園，景觀開揚。酒店同時設有大眾溫泉、桑拿、2間餐廳及免費私人停車場。

孫六溫泉 六庵（Magorokuonsen Rokuan）

房價：人均HK$2,141起（複式公寓和洋式房；包早餐及晚餐）

地址：秋田縣仙北市田澤湖先達澤國有林3051

交通：田澤湖站車程28分鐘

孫六溫泉 六庵搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

乳頭溫泉鄉酒店推介【3】片慄之花酒店（Katakurinohana）

片慄之花酒店（Katakurinohana）位於泉北田澤湖旁，距離乳頭溫泉鄉車程約20分鐘。酒店共有14間客房，分為日式及和洋式房型，房間空間寬敞，均不設私人浴室，需要使用公共大浴場。酒店同時提供私人露天貸切風呂、湖景餐廳、免費停車場及免費穿梭巴士服務。

片慄之花酒店（Katakurinohana）

房價：人均HK$358起（標準日式房）

地址：秋田縣仙北市田澤湖田澤字春山 197-15

交通：田澤湖站車程11分鐘

片慄之花酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

乳頭溫泉鄉酒店推介【4】蔚藍度假村-AONI（Cerulean Resort Aoni）

蔚藍度假村-AONI（Cerulean Resort Aoni）坐落於水澤溫泉郷，距離田澤湖滑雪場及乳頭溫泉鄉車程分別約7分鐘及15分鐘。酒店共有19間客房，房間配備獨立浴室，部分設有獨立客廳或陽台，私隱度高又舒適。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴場、餐廳及免費私人停車場。

蔚藍度假村-AONI（Cerulean Resort Aoni）

房價：人均HK$604起（主樓經濟山景半西式房間；包晚餐）

地址：秋田縣仙北市田澤湖生保內字下高野73-3

交通：田澤湖站車程15分鐘

蔚藍度假村-AONI搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

乳頭溫泉鄉酒店推介【5】花心亭白濱酒店（Kashintei Shirahama）

花心亭白濱酒店（Kashintei Shirahama）坐落於泉北，距離乳頭溫泉鄉車程約22分鐘。酒店提供15間客房，房間均設有私人浴室及私人用餐區，早餐及晚餐均可在客房內邊欣賞景色邊享用料理！酒店同時設有大眾溫泉、公共浴場、免費停車場等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

花心亭白濱酒店（Kashintei Shirahama）

房價：人均HK$553起（Mountain View Japanese-Style Room）

地址：秋田縣仙北市田澤湖田澤春山145-15

交通：田澤湖站車程10分鐘

花心亭白濱酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

乳頭溫泉鄉酒店推介【6】休暇村 乳頭溫泉鄉（Kyukamura Nyuto-Onsenkyo）

休暇村 乳頭溫泉鄉（Kyukamura Nyuto-Onsenkyo）位於乳頭溫泉鄉，鄰近蟹場溫泉及黑湯溫泉。酒店共有38間客房，分為日式及西式房型，均不設私人浴室。酒店提供露天溫泉、公共浴場、餐廳等設施。

休暇村 乳頭溫泉鄉（Kyukamura Nyuto-Onsenkyo）

房價：人均HK$838起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：秋田縣仙北市田澤湖駒岳2-1

交通：田澤湖站車程25分鐘

休暇村 乳頭溫泉鄉搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

乳頭溫泉鄉酒店推介【7】青荷山莊旅館（Aoni Sanso）

青荷山莊旅館（Aoni Sanso）坐落於水澤溫泉郷旁邊，距離田澤湖滑雪場及乳頭溫泉鄉車程分別8分鐘及11分鐘。酒店僅提供10間客房，房間空間寬敞，部分房間配備私人運用餐區，所有客房均不設私人浴室。酒店另設溫泉、大眾浴場、餐廳及免費私人停車場。

青荷山莊旅館（Aoni Sanso）

房價：人均HK$418起（主樓普通樓層標準；包早餐）

地址：秋田仙北市田澤湖田澤湖高野73-14

交通：田澤湖站車程15分鐘

青荷山莊旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

乳頭溫泉鄉酒店推介【8】田澤湖温泉度假村（Tazawako Lake Resort & Onsen）

田澤湖温泉度假村（Tazawako Lake Resort & Onsen）位於泉北山區，距離乳頭溫泉鄉及田澤湖滑雪場分別20分鐘及15分鐘車程。酒店於2019年翻新，擁有73間客房，分為日式、西式及和洋式房型，日式房型不設私人浴室。酒店同時設有多種天然溫泉池、公共浴池、兒童遊樂場、餐廳、停車場等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

田澤湖温泉度假村（Tazawako Lake Resort & Onsen）

房價：人均HK$272起（標準日式山景房）

地址：秋田縣仙北市田澤湖生保內字下高野82-117

交通：田澤湖站車程11分鐘

田澤湖温泉度假村搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

乳頭溫泉鄉酒店推介【9】角館山莊 侘櫻（Kakunodate Sanso Wabizakura）

角館山莊 侘櫻（Kakunodate Sanso Wabizakura）坐落於泉北，距離乳頭溫泉鄉車程約50分鐘。酒店由古民宅改建而成，氣氛懷舊，共有10間和洋式客房。酒店房間均附設引自源泉的半露天溫泉、私人用餐空間、露台等設施。酒店亦設有貸切溫泉風呂及停車場，早餐及晚餐則在房內享用，並由曾獲米其林星級的廚師監修，選用秋田在地季節食材。

角館山莊 侘櫻（Kakunodate Sanso Wabizakura）

房價：人均HK$2,634起（和洋式房；包早餐及晚餐）

地址：秋田縣仙北市西木町門屋字笹山2-8

交通：西明寺站車程11分鐘

角館山莊 侘櫻搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

乳頭溫泉鄉酒店推介【10】和之居 角館 西宮家武士倉・學校倉（Wanoi Kakunodatea Nishinomiyake Bushigura）

和之居 角館 西宮家武士倉・學校倉（Wanoi Kakunodatea Nishinomiyake Bushigura）位於泉北，鄰近新潮社記念文學館及角館溫泉，距離乳頭溫泉鄉車程約45分鐘。酒店由武士家族倉庫改建而成，僅提供3間獨立包棟客房，房間配備私人檜木風呂、圍爐、小庭園等，設計古色古香。酒店同時設有餐廳及免費停車場。

和之居 角館 西宮家武士倉・學校倉（Wanoi Kakunodatea Nishinomiyake Bushigura）

房價：人均HK$738起（Nishinomiya Bushigura）

地址：秋田縣仙北市角館町田町11-1

交通：角館站步行8分鐘

和之居 角館 西宮家武士倉・學校倉搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

