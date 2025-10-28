奧飛驒溫泉酒店10間推介｜直達滑雪場／私人雪景溫泉／人均$435起

奧飛驒溫泉酒店推介2025｜奧飛驒溫泉位於日本北阿爾卑斯山脈，由平湯、福地、新平湯、栃尾、新穗高共五個溫泉區組成。《香港01》「好食玩飛」整合10間位於奧飛驒溫泉鄉的溫泉酒店，大部分鄰近滑雪場，更設有雪景溫泉，人均只需$435起！



奧飛驒溫泉酒店推介【1】星野集團 界 奧飛驒（Hoshino Resorts KAI Okuhida）

星野集團 界 奧飛驒（Hoshino Resorts KAI Okuhida）於2024年開幕，位於高山市，距離平湯溫泉和平湯溫泉滑雪場僅約5分鐘路程。酒店提供49間和式客房，房間融入飛驒傳統工藝，空間奢華舒適，部分房型配有私人露天溫泉及露台。酒店另設有溫泉、足湯、桑拿、餐廳及免費私人停車場，並提供飛驒木匠體驗活動。

星野集團 界 奧飛驒（Hoshino Resorts KAI Okuhida）

房價：人均HK$1,446起（和式房；包早餐及晚餐）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯13

交通：JR上枝站車程44分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【2】奧飛驒温泉 深山櫻庵（Miyama Ouan）

奧飛驒温泉 深山櫻庵（Miyama Ouan）位於北阿爾卑斯山腳下，被大自然環繞，距離平湯溫泉滑雪場及奧飛驒温泉鄉車程約5分鐘。酒店於2007年開幕，擁有72間客房，均帶有私人浴室，部分房型亦配備半露天風呂，房間舒適寬敞。酒店同時設有多種溫泉池、公共浴池、餐廳、免費私人停車場等設施。

奧飛驒温泉 深山櫻庵（Miyama Ouan）

房價：人均HK$692起（雙床間）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯229

交通：JR上枝站車程45分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【3】Mozumo旅館（Mozumo）

Mozumo旅館（Mozumo）位於奧飛驒溫泉鄉平湯溫泉村內，距離平湯溫泉不到10分鐘步程，從酒店更可以直達滑雪場！酒店於2006年開幕，擁有10間客房，房間均配備私人露天風呂、乾濕分離浴室及和室，環境闊落有氣派！酒店另設有大眾露天溫泉、餐廳及免費私人停車場。

Mozumo旅館（Mozumo）

房價：人均HK$1,153起（日式房間｜私人溫泉）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯579-1

交通：JR上枝站車程45分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【4】湯元長座（Yumoto Choza）

湯元長座（Yumoto Choza）位於飛驒高山秘湯奧飛驒溫泉鄉中的福地溫」，於1989年開幕，以傳統古民家風格的建築設計，擁有豐富的溫泉資源。酒店共有27間不同類型的日式客房，包括附有圍爐裏、檜木內湯或火缽的房型，部分不設私人浴室。酒店亦提供公共露天和室內浴池，並有三個可免費使用的包租風呂、餐廳及免費停車場。

湯元長座（Yumoto Choza）

房價：人均HK$1,319起（設有地爐的日式客房）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉福地786

交通：JR上枝站車程51分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【5】奧飛驒平湯温泉岡田旅館（Okada Ryokan Warakutei）

奧飛驒平湯温泉岡田旅館（Okada Ryokan Warakutei）坐落於平湯溫泉，於1968年開幕，擁有64間客房，房間均配備私人浴室及浴缸，部分房型亦帶露天風呂，最多可容納5人入住。酒店同時設有大眾溫泉、公共浴場、餐廳、免費停車場等設施，從酒店亦可直達滑雪場。

奧飛驒平湯温泉岡田旅館（Okada Ryokan Warakutei）

房價：人均HK$597起（標準日式房間；包早餐）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯溫泉 505

交通：JR上枝站車程44分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【6】山裡草岡日式旅館（Yamazatonoiori Soene）

山裡草岡日式旅館（Yamazatonoiori Soene）是位於奧飛驒溫泉鄉福地溫泉的傳統日式旅館，鄰近平湯溫泉、新穗高纜車、平湯大瀑布等景點。酒店擁有15間傳統日式客房，作用庭園或山景，大部分客房需要使用公共浴場。酒店另設溫泉、桑拿、餐廳、免費私人停車場等設施，並以獨特的「圍爐裏」烹飪方式提供料理。

山裡草岡日式旅館（Yamazatonoiori Soene）

房價：人均HK$1,217起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：岐阜縣高山市丹生川町福地831

交通：JR上枝站車程52分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【7】松寶苑（Shohoen）

松寶苑（Shohoen）坐落於岐阜縣奧飛驒溫泉鄉，古民家風格的外建築已經有120年歷史。酒店將傳統鄉土工藝與現代和風設計融合，僅提供11間客房，配備景觀小露台，需要使用共用衛浴。酒店同時配備室內浴池、露天浴池及餐廳。

松寶苑（Shohoen）

房價：人均HK$756起（酒店隨機安排房型；包早餐及晚餐）

地址：岐阜県高山市奥飛驒温泉郷一重ヶ根205-128

交通：JR上枝站車程54分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【8】花之心萬喜（Hanagokoro Banki）

花之心萬喜（Hanagokoro Banki）坐落於奥飛驒温泉鄉，鄰近神明神社及親水公園，周邊環境清幽、寧靜舒適。酒店共有6間客房，配備內陽台、和室及私人用餐區。酒店另設半露天溫泉、大眾浴場、餐廳等設施。

花之心萬喜（Hanagokoro Banki）

房價：人均HK$435起（日式房）

地址：岐阜縣高山市奥飛驒温泉鄉一重金 781

交通：JR杉崎站車程51分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【9】別館深山櫻庵 平湯館 （Hirayukan）

別館深山櫻庵 平湯館 （Hirayukan）坐落於平湯溫泉旁邊，曾於2021年翻新，現提供65間客房。房間分為日式及和洋式客房，部分日式房型不設私人浴室，雖然房間環境偏舊，但整體乾淨衛生，在衛生程度更獲得9.3/10的超高評分！酒店亦設有平湯溫泉區內規模數一數二的露天溫泉，另設有大眾浴場、兒童遊樂場、餐廳、免費停車場等設施。

別館深山櫻庵 平湯館 （Hirayukan）

房價：人均HK$628起（主樓洋室雙床房）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉平湯726

交通：JR上枝站車程44分鐘

奧飛驒溫泉酒店推介【10】岐山和風旅館（Ryokan Gizan）

岐山和風旅館（Ryokan Gizan）位於奧飛驒溫泉地區，鄰近平湯溫泉和福地溫泉。酒店於1989年開幕，擁有20間客房。房間提供基本設備，部分設有私人浴室。酒店同時提供溫泉、公共浴池、餐廳、免費私人停車場等設施。

岐山和風旅館（Ryokan Gizan）

房價：人均HK$485起（日式房間，帶榻榻米）

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉一重之根522-1

交通：JR杉崎站車程50分鐘

