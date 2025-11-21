指宿溫泉酒店10間推介｜私人海景＋露天溫泉＋露台　人均$273起

指宿溫泉酒店推介2025｜指宿溫泉坐落於鹿兒島，是世界唯一以「砂蒸溫泉」聞名的溫泉地，除了獨特的砂浴，指宿還有豐富的溫泉資源及海景！《香港01》「好食玩飛」整合10間坐落於指宿的溫泉酒店，有部分酒店更配備私人海景露天溫泉及海景露台，人均只需$273起！



指宿溫泉酒店推介【1】鹿兒島沙蒸温泉指宿白水館（Kagoshima Sunamushi Onsen Ibusuki Hakusuikan）

鹿兒島沙蒸温泉指宿白水館（Kagoshima Sunamushi Onsen Ibusuki Hakusuikan）坐落於鹿兒島灣旁邊，鄰近指宿心之湯及運動公園。酒店曾於2024年翻新，現提供195間客房及套房，配有平板電視、私人浴室及浴缸，部分房型亦設有私人溫泉及露台。酒店另提供多種溫泉池、大眾浴場、室外游泳池、餐廳、免費停車場及穿梭巴士服務。

鹿兒島沙蒸温泉指宿白水館（Kagoshima Sunamushi Onsen Ibusuki Hakusuikan）

房價：人均HK$704起（花之棟洋式房）

地址：鹿兒島縣指宿市東方12126-12

交通：指宿站車程7分鐘

指宿溫泉酒店推介【2】Koran之湯錦江樓（Koran No Yu Kinkouro）

Koran之湯錦江樓（Koran No Yu Kinkouro）坐落於指宿，距離魚見岳山和知林島不到10分鐘車程。酒店曾於2009年翻新，僅提供32間日式及混合式客房，房間空間寬敞舒適，部分房型設有帶半露天或露天溫泉及露台。酒店同時配備大眾溫泉、公共浴場、乒乓球室、餐廳、免費停車場及穿梭巴士服務。

Koran之湯錦江樓（Koran No Yu Kinkouro）

房價：人均HK$534起（雙床房；包早餐）

地址：鹿兒島縣指宿市西方（Nishikata）4507

交通：JR宮濱站步行11分鐘

指宿溫泉酒店推介【3】悠離庵（Yurian）

悠離庵（Yurian）全稱為「溫泉水池＆夫妻露天溫泉小屋悠離庵」，坐落於指宿市中的一處小森林裡。酒店於2005年開幕，提供6間特色小屋及別墅，大部分小屋及別墅配備私人泳池或露天溫泉浴池及花園，空間寬敞，十分適合家庭旅客入住！酒店亦配備免費私人停車場，早餐及晚餐則會在屋內享用，私隱度高！

悠離庵（Yurian）

房價：人均HK$947起（山景標準西式小屋；包早餐）

地址：鹿兒島縣指宿市十二町6771-6

交通：指宿站車程13分鐘

指宿溫泉酒店推介【4】指宿度假酒店（Kyukamura Ibusuki）

指宿度假酒店（Kyukamura Ibusuki）位於指宿市，鄰近指宿園地。酒店共有56間客房，房間分為日式及西式房型，部分房型配有露台，空間寬敞舒適。酒店同時設有大眾溫泉、公共浴池、乒乓球室、餐廳、免費停車場及免費穿梭巴士服務。

指宿度假酒店（Kyukamura Ibusuki）

房價：人均HK$446起（帶山景的雙人間）

地址：鹿兒島縣指宿市東方10445

交通：指宿站車程8分鐘

指宿溫泉酒店推介【5】指宿鳳凰酒店（Ibusuki Phoenix Hotel）

指宿鳳凰酒店（Ibusuki Phoenix Hotel）坐落於指宿大洋邊，距離指宿市考古博物館和砂樂砂浴會館不到5分鐘車程。酒店擁有146間客房，房間均坐擁海景且帶有私人浴室，最大的房型可容納6人入住。酒店同時配備溫泉、公共浴池、海景餐廳、室外游泳池、免費停車場等設施，並提供免費車站送車服務。

指宿鳳凰酒店（Ibusuki Phoenix Hotel）

房價：人均HK$273起（日式海景房）

地址：鹿兒島縣指宿市十二町4320

交通：指宿站車程7分鐘

指宿溫泉酒店推介【6】天風之丘旅館（Amafuru-OKA）

天風之丘旅館（Amafuru-OKA）坐落於指宿市的隱世山丘上，鄰近鰻魚溫泉。酒店曾於2020年翻新，擁有15間客房，房間設施乾淨新穎，大部分房型配備私人露天風呂及露台，最大的套房另設完備的廚房。酒店另提供大眾溫泉、無邊際泳池、Spa、網球場、乒乓球室、餐廳、免費停車場等設施。

天風之丘旅館（Amafuru-OKA）

房價：人均HK$1,320起（標準雙床房｜私人溫泉；包早餐）

地址：鹿兒島縣指宿市東方5000番地

交通：指宿站車程14分鐘

指宿溫泉酒店推介【7】翔月酒店（Ibusukionsen Hotel Shougetu）

翔月酒店（Ibusukionsen Hotel Shougetu）位於指宿，鄰近若宮神社、伊布斯基莫托湯溫泉、指宿公園等景點。酒店於1974年開幕，擁有41間客房，房間均坐擁海景且設有私人浴室及浴缸，大部分房型亦配備私人海景溫泉及露台，空間寬敞舒適。酒店同時設有公共浴池、溫泉、桑拿、餐廳及免費停車場。

翔月酒店（Ibusukionsen Hotel Shougetu）

房價：人均HK$414起（基礎房）

地址：鹿兒島縣指宿市湯之濱二丁目12-7

交通：指宿站步行14分鐘

指宿溫泉酒店推介【8】指宿海上酒店（Ibusuki Kaijo Hotel）

指宿海上酒店（Ibusuki Kaijo Hotel）位於指宿海灘旁邊，步行前往砂樂砂浴會館及巖崎博物館分別只需4分鐘及9分鐘步程。酒店共有75間客房，房間配有私人浴室及日式榻榻米，分別坐擁山景及海景，甚至能看到日出！酒店另設有溫泉、公共浴池、室內泳池、餐廳、免費私人停車場等設施。

指宿海上酒店（Ibusuki Kaijo Hotel）

房價：人均HK$410起（山景日式房）

地址：鹿兒島縣指宿市十二町3750

交通：指宿站車程4分鐘

指宿溫泉酒店推介【9】指宿皇家酒店（Ibusuki Royal Hotel）

指宿皇家酒店（Ibusuki Royal Hotel）位於指宿海邊，距離巖崎博物館和指宿市考古博物館不到5分鐘車程。酒店於2020年翻新，擁有68間客房，提供多種房型。酒店房間配備露台、私人浴室及浴缸，雖然房間設施較舊，但整體空間舒適整潔。酒店另提供溫泉、公共浴池、餐廳、免費私人停車場等設施。

指宿皇家酒店（Ibusuki Royal Hotel）

房價：人均HK$487起（標準和洋式房）

地址：鹿兒島縣指宿市十二町4232-1

交通：JR山川站車程5分鐘

指宿溫泉酒店推介【10】吟松花之温泉酒店（Fufurotenburonoyado Ginsyou）

吟松花之温泉酒店（Fufurotenburonoyado Ginsyou）坐落於海邊，鄰近砂浴會館 砂樂、若宮神社及指宿溫泉。酒店僅提供15間客房，房間均坐擁海景，大部分房間配備私人露天溫泉及露台，環境奢華舒適。酒店另設有大眾溫泉、公共浴場、桑拿、乒乓球室、餐廳及免費私人停車場。

吟松花之温泉酒店（Fufurotenburonoyado Ginsyou）

房價：人均HK$640起（主樓日式海景10榻榻米）

地址：鹿兒島縣指宿市湯の浜5丁目

交通：指宿站車程4分鐘

