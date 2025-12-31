富士山酒店10間推介｜欣賞富士山冠雪！私人溫泉別墅／人均$520起

富士山酒店推介2026｜世界文化遺產富士山跨越靜岡縣與山梨縣，一年四季都吸引不少遊客特意前去打卡！在冬季能見度高的時候，更可以看到完整「冠雪」富士山！《香港01》「好食玩飛」整合坐擁富士山景觀的酒店，有部分坐落於富士山腳下，更有酒店提供富士山景觀溫泉及打卡露台，人均只需$520起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

富士山酒店推介【1】SANU 2nd Home 河口湖1st（SANU 2nd Home Kawaguchiko 1st）

SANU 2nd Home 河口湖1st（SANU 2nd Home Kawaguchiko 1st）坐落於富士山腳下，提供隱藏於自然中的度假體驗。酒店於2022年開幕，提供5間單棟式小屋。小屋採用高樓底開放式設計，以柔和的曲線和木材分隔出廚房、餐廳、工作空間和床鋪區，環境自然舒適而且十分打卡able，在房間內更可以直接欣賞到「冠雪」富士山的壯麗景色！

SANU 2nd Home 河口湖1st（SANU 2nd Home Kawaguchiko 1st）

房價：人均HK$628起（簡約房間）

地址：山梨縣南都留郡鳴沢村6188番地1

交通：河口湖站車程15分鐘

SANU 2nd Home 河口湖1st搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

富士山酒店推介【2】SANU 2nd Home 河口湖2nd（SANU 2nd Home Kawaguchiko 2nd）

SANU 2nd Home 河口湖2nd（SANU 2nd Home Kawaguchiko 2nd）位於鳴澤村海拔約一千米的高地上，可以獨享「冠雪」富士山及森林景！酒店於2024年開幕，共有15間單棟式木屋，設有天窗與落地窗連接自然光線。房內配備開放式工作區、對面式廚房與餐廳、戶外平台，部分房型亦配備可燒烤的戶外篝火爐、私人桑拿或提供寵物友善設施。

SANU 2nd Home 河口湖2nd（SANU 2nd Home Kawaguchiko 2nd）

房價：人均HK$574起（簡約房間）

地址：山梨縣南都留郡鳴澤村6424-1

交通：河口湖站車程18分鐘

SANU 2nd Home 河口湖2nd搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

富士山酒店推介【3】SANU 2nd Home 山中湖1st（SANU 2nd Home Yamanakako 1st）

SANU 2nd Home 山中湖1st（SANU 2nd Home Yamanakako 1st）於2022年開幕，位於山中湖平野地區，四周有森林環繞，提供14間與自然共生的度假別墅。別墅外型採用蜂巢狀的六角形木造建築，劃分了廚房、餐廳及床鋪區域，並附帶寬敞露台，部分位於高處的房型更可從露台正面眺望富士山！

SANU 2nd Home 山中湖1st（SANU 2nd Home Yamanakako 1st）

房價：人均HK$586起（簡約房間）

地址：山梨縣南都留郡山中湖村平野508-180

交通：富士山站車程27分鐘

SANU 2nd Home 山中湖1st搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

富士山酒店推介【4】富士山中湖萬豪酒店（Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka）

富士山中湖萬豪酒店（Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka）位於山中湖附近，坐擁富士山及伊豆國家公園的自然景色。酒店於2017年開幕，共有105間客房，房間採用現代日式風格設計，大部分房型配備私人溫泉，空間寬敞舒適。酒店同時設有大眾溫泉及浴場、24小時健身室、水療、網球場等休閒娛樂設施，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務。

富士山中湖萬豪酒店（Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka）

房價：人均HK$542起（高級雙床房）

地址：山梨縣南都留郡山中湖村平野1256-1

交通：富士山站車程31分鐘

富士山中湖萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

富士山酒店推介【5】虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）

虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）是日本首間主打奢華風露營的度假村，全部房間都擁有坐擁富士山景觀的露台，全部配備衛浴設施及浴缸。酒店亦提供晨間現煮咖啡、享用季節點心、早晨獨木舟、晚間營火酒吧或森林音樂會等豐富活動！雖然酒店沒有溫泉，但距離富士山溫泉亦僅需15分鐘車程，想浸溫泉都非常方便！

虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）

房價：人均HK$3,012起（F小屋）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408

交通：河口湖站轉乘的士

虹夕諾雅 富士搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

富士山酒店推介【6】富士山温泉 旅館 八海木花館（Hakkai Konohanakan）

富士山温泉 旅館 八海木花館（Hakkai Konohanakan）於2022年開業，位於忍野村。酒店不設停車場，如要前往酒店可以使用酒店的車站接駁服務。酒店僅提供3間上下二層的別墅，是可以完全享受私人時間的酒店，毎間房皆有専屬管家服務。客房坐擁富士山景觀，房內設備齊全，早餐及晚餐均在房內用膳，亦提供山水日式庭園及景觀私人溫泉。

富士山温泉 旅館 八海木花館（Hakkai Konohanakan）

房價：人均HK$1,787起（黃金富士／私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：山梨縣南都留郡忍野村忍野草 1229-1

交通：富士山站車程16分鐘

富士山温泉 旅館 八海木花館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

富士山酒店推介【7】河口湖温泉寺露天風呂之宿夢殿 （Fuji Onsenji Yumedono）

河口湖温泉寺露天風呂之宿夢殿 （Fuji Onsenji Yumedono），距離河口湖站僅5分鐘車程，是前往富士山觀光的便利之選。酒店客房裝修雅緻，設備相當齊全，配有室內温泉、私人露天風呂等，私隱度極高，空間裶常寬敞，適合一家大小入住，並會提供傳統的日式懷石料理早餐及晚餐，絕對物有所值！

河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿 （Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）

價錢：人均HK$1,315起（夢殿 和洋室雙人床房帶露天浴室｜私人溫泉；包早餐）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町船津6677

交通：河口湖站車程5分鐘

河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

富士山酒店推介【8】edit x seven 富士御殿場（edit x seven FUJI GOTEMBA）

edit x seven 富士御殿場（edit x seven FUJI GOTEMBA）於2025年開幕，坐落於御殿場市，提供49間客房。酒店客房均帶有露台，而且絕大部分坐擁富士山景色！部分房型亦設有私人桑拿浴室、按摩浴缸及廚房，空間寬敞。酒店另提供健身室、餐廳、免費停車場等設施。

edit x seven 富士御殿場（edit x seven FUJI GOTEMBA）

房價：人均HK$691起（現代日式房）

地址：靜岡縣御殿場市東田中1179-1

交通：JR御殿場站5分鐘車程

edit x seven 富士御殿場搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

富士山酒店推介【9】富士賽道酒店 - 凱悦臻選（Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt）

富士賽道酒店 - 凱悦臻選（Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt）坐落於小山町，鄰近富士賽車博物館及賽車場，距離御殿場市車程約15分鐘。酒店擁有120間客房，配備露台，坐擁賽道或富士山景觀。酒店另設溫泉、公共浴池、健身室、室內游泳池、餐廳等設施，並提供模擬高爾夫、皮划艇運動、騎馬、瑜伽等體驗。

富士賽道酒店 - 凱悦臻選（Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt）

房價：人均HK$592起（客房）

地址：靜岡縣駿東郡小山町大御神645

交通：JR足柄站車程16分鐘

富士賽道酒店 - 凱悦臻選搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

富士山酒店推介【10】克拉德酒店（Hotel Clad）

克拉德酒店（Hotel Clad）於2019年開幕，距離木之花之湯、平和公園、御殿場奧特萊斯、伊豆國家公園等亦在10分鐘車程內。酒店共有182間客房，房間走現代日式風格，提供平板電視、乾濕分離浴室等設施，部分房型坐擁富士山景觀。酒店另設溫泉、Spa、餐廳、免費泊車等設施及服務。

克拉德酒店（Hotel Clad）

房價：人均HK$520起（森林側雙床房）

地址：靜岡縣御殿場市深澤2839-1

交通：JR御殿場站車程10分鐘

克拉德酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店｜道後溫泉酒店｜城崎溫泉酒店｜武雄溫泉酒店｜北海道溫泉酒店｜嬉野溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略