軟硬天師合體！3招免費換拉闊音樂會門票　搶飛步驟詳細睇！

軟硬天師自1993年分道揚鑣後期間只在2006及2014合體重返舞台,之後便再無消息。歌迷望穿秋水,今年終得到驚喜回報:為慶祝出道36周年,軟硬天師今年將再度合體!可以肯定,他們的演唱會飛一票難求,不想頻撲完得個吉,趕快看看以下的搶飛攻略吧!



除了必唱K歌《廣播道fans殺人事件》外,軟硬天師大熱歌曲《川保久齡大戰山本耀司》更被認為香港數一數二的Rap歌。想親身欣賞這對粵語Hip Hop始祖的經典演出,便要留意《麥當勞呈獻拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》的最新消息!演唱會將於8月3日在亞洲博覽館舉行,很多贊助商以抽獎吸引人,但抽籤就像等運到,最好當然是可以換領門票,肯定有飛,而且方法非常簡單:

1. 由即日起至2024年7月25日,到 Life Young Health網店購買【LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN門票限定組合】,即可換領1張拉闊音樂會門票。

2. 由即日起至2024年7月25日,到The Place(HKTV MALL)購買【LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN門票限定組合】,即可換領1張拉闊門票。

3. 由2024年6月28日開始至7月25日,到萬寧門市購買3盒【LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN】,即可將收據上載到指定網站換領1張拉闊門票。

想學軟硬保持身心年輕?逆齡秘訣全靠LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN

軟硬天師出名轉數快,充滿幽默細胞,兩人每次出場都很有vibe,想好像他們一樣保持身心年輕,補充NMN會是「最潮」的抗衰老方法之一。NMN保健品愈趨流行,但坊間NMN產品一般純度較低,或分子較大,令吸收率或低至不足10%*,以至食幾多也吸收不到所需份量,因此,挑選NMN產品時要注意以下兩點。

LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN突破吸收極限,吸收率達90%*,抗氧化8000倍^。

1. 吸收率

高吸收率的NMN產品對於功效和安全性有直接的影響。美國製造的LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN特別引入諾貝爾獎的納米導入技術LIPOSOME脂質體,分子直徑比頭髮小1,000倍,結合 NMN研製出「LIPOSOMAL NMN」,有效阻止胃酸破壞,直送各個器官,更易於穿透細胞膜,吸收率達 90%*,配合「2+4 獨家科研配方」,將 NMN功效極盡發揮。

美國製造的LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN由張曦雯代言,吸收率提升至90%,成功避免胃酸破壞,將成分護送至細胞內部,真正逆齡!

2. 抗氧化

NMN加入具抗氧化功能的成分,可產生協同效應,帶來更佳逆齡功效。LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN 含有極致抗衰退的「2+4 獨家科研配方」,除採用納米導入技術LIPOSOME,成分組合更罕有地加配SOD高等級抗氧化物,強效抗氧化高達8,000倍^;各成分在相互加乘下產生至強活性功效,使提升NAD+水平多達6倍#,成效遠遠超越一般NMN產品。

注意事項:

• 名額有限,先到先得。

• 門票座位為隨機安排,不設選位。

• 換領必須出示收據。

• 如於指定日子前,未能到指定地點領取拉闊音樂會門票,即視作自動放棄。同時,名額將由後補名單補上。

• 活動及優惠受條款及細則受約束,如有任何爭議,Life Young Healthcare Limited保留最終決定權。

即到Life Young Health網店或The Place(HKTV MALL)購買【LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN門票限定組合】,或到萬寧門市購買3盒【LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN】,換領《麥當勞呈獻拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》門票!

(資料及相片由客戶lyhealthy.com提供)