情緒轉差致失眠？精神健康新方案  高私隱度、高成效、高效率

失眠需要求醫嗎?香港人生活節奏急、壓力又大,據統計,每10個港人就有1個患有失眠,失眠的問題已經愈來愈普遍,如果長期置之不理,更有可能演變為情緒病。然而,很少人會就失眠問題而求醫,一來傳統的治療方法需時長、見效慢,再者大多數人都對精神科存在反感,最怕被人標籤。幸好,隨著醫學的進步,治療失眠的方法不斷推陳出新,今時今日接受情緒治療已不再局限於精神專科,「DEEP TMS深度腦磁激療程」為情緒病患者提供了一個嶄新的入門療法。



精神健康服務還有醫院以外的選擇 Life Young Health 提供全面身心健康的醫療中心

Life Young Health 提供一系列的精神健康服務,每一環都有專人跟進,私密度高,患者毋須擔心被標籤而拒絕治療。

Life Young Health 提供一系列的精神健康服務,每一環都有專人跟進,私密度高,患者毋須擔心被標籤而拒絕治療。

其實並非只有醫院才會提供精神健康服務,Life Young Health(壹森健康)集合了體檢、諮詢、治療於一身,更是全港首間引入BrainsWay 研發最新一代「DeepTMS 深度腦磁激療程」技術的全方位醫療中心。有別於傳統醫療中心「有病醫病」的形式,Life Young Health將治療細分為4個主要流程:

1. 心理諮詢



由患者與心理諮詢師進行初步會談,探討症狀、問題和需求。在這個階段,醫生會評估病人的情況,了解病人的心理狀態和需求。

2. 確定治療方案



基於初步評估,醫生會為患者制定治療方案,包括治療目標、治療方法和預期效果。

3. 生活調整



在治療過程中或治療完成後,患者可能需要進行生活方式的調整,Life Young Health 的資深營養師團隊會為患者提供最適合個人的建議。

4. 再度跟進



心理諮詢師進行定期跟進和評估,以確保病人的狀況有所改善。同時,又會指導病人應對壓力、情緒困擾或人際關係問題,幫助病人建立更健康的生活習慣。

Life Young Health 關注香港人的精神健康。客人從心理諮詢開始到完成治療後的生活調整,每一個環節都有專業人士跟進,務求令客戶得到最貼心的照顧。

什麼是「DEEP TMS深度腦磁激療程」?

BrainsWay獨家專利「H型線圈」技術,由Life Young Health率先引入旗下全系列3款模式,針對改善不同情緒症狀:如失眠、情緒低落、強迫症、抑鬱、焦慮、煙癮等。

BrainsWay獨家專利「H型線圈」技術,由Life Young Health率先引入旗下全系列3款模式,能針對改善不同情緒症狀:如失眠、情緒低落、強迫症、抑鬱、焦慮、煙癮等。另外,對於中風後復健、柏金遜症、腦退化等疾病亦有幫助。

「DEEP TMS深度腦磁激療程」是針對大腦神經的最新治療方法,其中的技術原理與磁力共振 (MRI) 所使用的如出一轍,通過特製線圈產生磁脈衝,刺激腦部深層特定區域,活化神經活動,令腦部情緒區的調節功能回復正常,以達致治療的效果。

「DEEP TMS」具3大優點 獲美國FDA認證 技術成熟可靠

Life Young Healt 的「DEEP TMS」—深度腦磁激療程擁有多方專業認證,安全可靠。

現時本港常見的情緒治療方法主要由藥物治療及心理輔導構成,但這些方法通常都需要維持一段較長時間才能見效,現時本港非緊急新症的患者約見政府精神科的輪候時間長達將近兩年,再加上晤談時間短,未必能對症下藥。而利用藥物治療同樣存在副作用,並非長久之法。

相較於傳統的情緒治療,「DEEP TMS」具3大優點:

1. 無入侵性



「DEEP TMS深度腦磁激療程」 並非入侵性治療,進行治療時不會感到痛楚,而且不會對身體造成不良影響。

2. 毋需食藥



不同於過往的情緒治療,接受「DEEP TMS深度腦磁激療程」後,患者可以不需要額外藥物輔助;如正在服用藥物治療的患者,亦可以兩者並行,由醫生因應治療進度安排逐步減藥。

3. 無藥物副作用



一般用於情緒治療的藥物或多或少都會有副作用,例如面容及肢體僵硬、靜坐不能、渴睡、頭暈之類。然而,接受「DEEP TMS深度腦磁激療程」所帶來的副作用近乎於無。因此,不需要擔心在復原期間會影響日常生活。

「DeepTMS 深度腦磁激療程」的技術已獲美國 FDA及歐盟CE認證,用於治療重度抑鬱症,及多項精神和神經系統疾病,相關的研究與治療模式已愈來愈多。事實上,香港醫管局一直有沿用第一代TMS,「腦磁激」技術本身已發展了30多年,具大量臨床研究數據支持,在美國擁有超過250萬療程次數*,超過10萬個患者使用*,臨床實證80%抑鬱症患者反應良好^,技術成熟可靠。

而最新一代的Deep TMS技術在成效方面就更加顯著,不但能深入刺激大腦皮質與深層腦區,治療目標覆蓋度更大、更精準。配上BrainsWay 專利技術的H型線圈,能針對不同的情緒症狀來使用,更有效改善失眠、抑鬱、焦慮,甚至吸煙成癮等問題。

用家實証 有效解決情緒問題

Amy(化名)過去曾患上抑鬱症,本來病情已受控,誰知前年的一次意外入院,竟令她的情緒問題再度復發。起初,Amy當然是選擇向醫生求醫,雖然服藥後情況有所改善,但仍未能完全去除不適感。有次Amy留意到Life Young Health 「DEEP TMS」療程的相關報道,在再三蒐集資料後,最終決定接受療程。

Amy指,自己經常處於頭痛的狀態,但進行「DEEP TMS」時感覺有點像頭部按摩,令她整個人都十分放鬆,不但紓緩了晚上難以入睡的問題,就連睡眠質素也大為改善。Amy表示,大概到第8、9次治療時,她的想法開始變得正面。她又指,在自己接受治療期間,心理諮詢師對她的幫助很大,「心理諮詢師為我分析了很多事情,小時候不開心的事好像都被帶走了」,在每次完成諮詢後,心理諮詢師都會鼓勵她,令她感到安慰。

Life Young Health 為全港首間引入BrainsWay「DEEP TMS」—深度腦磁激技術,新技術不但大大縮短治療情緒病的時間,且不具任何副作用,令患者及早恢復正常生活。若想了解進一步了解詳情,可瀏覽Life Young Health網頁了解更多。

Life Young Health 壹森健康醫療中心

我們的健康每日受到挑戰!內在潛藏的健康風險;外在壓力和病毒變異,時刻衝擊著身體,要守護自己和家人的健康,必須定期為健康增值!

「Life Young Health 壹森健康醫療中心」不僅提供精神健康服務,從身體檢查、DNA基因檢測、營養學及保健、疫苗接種、醫學影像診斷及兒童身體檢查等六大方面,化身為您的家庭健康總監,時刻全面支援您不同時候的健康需要。

全港首間引入BrainsWay研創 【Deep TMS™深度腦磁激療程】

「Life Young Health 壹森健康醫療中心」

🌐Website: www.lyhealthy.com

📱FB: @lifeyounghealthofficial

📱IG: @lifeyounghealth

📱YouTube: @LifeYoungHealth

📱WhatsApp: https://wa.me/66602550

📍尖沙咀美麗華廣場A座10樓1008-09室

📞聯絡電話: 2523 8308

^參與者在急性期接受 4 週的 Deep TMS 治療後,包括曾使用三種或更多抗憂鬱藥物而未能充分改善的患者。Efficacy and safety of deep transcranial magnetic stimulation for major depression: a prospective multicenter randomized controlled trial.《World Psychiatry Journal》 02/2015

*資料及數據由原廠提供,療程效果最終因人而異。