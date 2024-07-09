2024學校體育推廣計劃頒獎典禮暨嘉年華　表揚師生推動體育發展

學生參與體育運動不但能夠強身健體，還能培養良好品格和社交能力。康樂及文化事務署 (康文署) 統籌及資助推動「學校體育推廣計劃」，讓全港中、小學及特殊學校的學生在課餘時間可恆常參與多元化的體育活動。為表揚積極參與體育發展的學校和師生，康文署於6月28日在九龍公園體育館舉行「2024學校體育推廣計劃頒奬典禮暨嘉年華」，吸引超過800多名師生和家長參與。



多個獎勵計劃 嘉許推動體育的學校與師生

活動當日，康文署邀請了學生體育活動統籌小組委員會召集人容樹恒教授、衞生署健康促進處主任梁耀康醫生、教育局課程發展處體育組課程發展主任 (體育) 袁麗芳和康文署助理署長 (康樂事務) 李嘉美擔任主禮及頒獎嘉賓。當天除了頒發「動起來‧運動計劃」及「我智Fit」健體計劃下的「學校積極參與大獎」及「學生傑出表現大獎」外，亦有頒發「sportACT活力校園獎」、「sportEXCEL運動卓越獎」及「2023/24學校積極參與獎」，以表揚學校及學生在過去一年對體育運動的參與及支持。

主禮嘉賓為醒獅進行簪花掛紅及點睛儀式。

容樹恒教授在典禮上致辭時指出，學生透過參加「學校體育推廣計劃」中的多元化體育活動及「運動奬勵計劃」提升運動量，鼓勵學生每星期平均每天進行最少60分鐘中度至劇烈強度的體能活動，建立活躍及健康的生活模式。適逢2024巴黎奧運會將於7月26日至8月11日舉行，容教授約定現場師生一齊支持中國香港代表團的運動員，期待港隊運動員能在奧運大舞台有更加出色的表現，旗開得勝。容教授亦借著奧運的契機，鼓勵學生積極參與運動，體驗做運動所帶來的好處和樂趣，讓運動成為生活的一部分，並培養恆常運動的良好習慣。

前中國香港單車代表隊成員黃金寶分享比賽經驗和心得。

此外，康文署亦邀請了前中國香港單車代表隊成員黃金寶向現場師生分享比賽經驗和心得，並介紹彩虹戰衣及場地單車與公路單車的分別。

同場舉辦嘉年華 加深學生運動興趣

2024巴黎奧運會即將於7月26日至8月11日舉行，為響應這項體壇盛事，康文署邀請體育總會舉辦多項運動示範及同樂活動，包括單車、劍擊、拳擊、運動攀登、欖球、射箭、滑浪風帆等，希望藉此加深學生對奧運項目的認識，一同投入支持奧運盛事。另設其他體育項目，包括棒球、足毽、室內賽艇、小型賽車、滾球、體適能等多項同樂活動，讓學生享受體育運動的樂趣。

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(資料及相片由客戶提供)