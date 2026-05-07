宏福苑聽證會‧最新｜房屋局ICU續派員作供　交代多項監督責任

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（7日）舉行第二十三場聽證會，房屋局獨立審查組(ICU)繼續派員出席，今日由高級屋宇保養測量師容兆倫作供。昨日ICU派出首位代表作供，承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網安全、被動消防裝置是否合規等是否存在風險等均有監督責任，同時揭示ICU多個運作上問題，包括依賴工程顧問檢驗人員監督、宏福苑10次巡查8次有預告、未察發泡膠封窗問題等。



宏福苑聽證會5月7日（第二十三場）重點：

房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（黃偉民攝）

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床。

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

