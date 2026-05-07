宏福苑聽證會‧最新｜房屋局ICU續派員作供 交代多項監督責任
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（7日）舉行第二十三場聽證會，房屋局獨立審查組(ICU)繼續派員出席，今日由高級屋宇保養測量師容兆倫作供。昨日ICU派出首位代表作供，承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網安全、被動消防裝置是否合規等是否存在風險等均有監督責任，同時揭示ICU多個運作上問題，包括依賴工程顧問檢驗人員監督、宏福苑10次巡查8次有預告、未察發泡膠封窗問題等。
宏福苑聽證會5月7日（第二十三場）重點：
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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