最新疫情｜衞生署昨收1萬宗呈報個案　政府研收緊社交距離措施

新冠病毒第五波疫情Omicron失控，本港昨（20日）新增6,067宗確診個案，衞生署昨收1萬宗呈報個案，並再多19人病逝，衞生防護中心傳染病處主任張竹君，呈報個案趨勢仍向上升。



「疫苗通行證」本周四（24日）實行，食衞局局長陳肇始昨表示不止不會放寛，反而研究進一步收緊，料行政會議明日會審議。



昨日總覽：疫情．2.20｜確診個案累計52830宗 啟德社區隔離設施動工

▼2月20日 九龍公園體育館設「獵鷹號」硬氣膜實驗室▼



+ 2

【01:50】第五波疫情失控，本港昨（20日）新增6,067宗確診個案。政府凌晨宣布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日於多個地區檢測到污水呈陽性的結果。為跟進在中西區、東區、九龍城、觀塘、北區及西貢的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署由今日（21日）起，陸續向相關地區派發快速測試套。

+ 3

▼2月20日強制檢測公告詳情▼



【00:01】第五波疫情失控，食衞局昨晚公布，最新強檢大廈名單共新增21幢，以葵青區及沙田區各佔3幢為最多。有個私人住宅或屋苑上榜，當中青衣灝景灣曾於上周一（14日）上榜。

港府日前宣布修改準則，政府會容計在家中已等候14天、一直未被隔離的患者，在快速測試呈陰性後，可被視為「無傳播風險」，自由離開家居。(政府「添馬台」FB專頁圖片)

▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼



+ 5

▼2月20日 利東邨檢測站人龍等候檢測▼



+ 1

▼2月20日 屯門安定友愛檢測站人數不多▼



+ 4

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼

