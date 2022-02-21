最新疫情｜衞生署昨收1萬宗呈報個案　政府研收緊社交距離措施

新冠病毒第五波疫情Omicron失控，本港昨（20日）新增6,067宗確診個案，衞生署昨收1萬宗呈報個案，並再多19人病逝，衞生防護中心傳染病處主任張竹君，呈報個案趨勢仍向上升。
「疫苗通行證」本周四（24日）實行，食衞局局長陳肇始昨表示不止不會放寛，反而研究進一步收緊，料行政會議明日會審議。
昨日總覽：疫情．2.20｜確診個案累計52830宗 啟德社區隔離設施動工
▼2月20日 九龍公園體育館設「獵鷹號」硬氣膜實驗室▼
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【01:50】第五波疫情失控，本港昨（20日）新增6,067宗確診個案。政府凌晨宣布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日於多個地區檢測到污水呈陽性的結果。為跟進在中西區、東區、九龍城、觀塘、北區及西貢的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署由今日（21日）起，陸續向相關地區派發快速測試套。
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▼2月20日強制檢測公告詳情▼
【00:01】第五波疫情失控，食衞局昨晚公布，最新強檢大廈名單共新增21幢，以葵青區及沙田區各佔3幢為最多。有個私人住宅或屋苑上榜，當中青衣灝景灣曾於上周一（14日）上榜。
▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼
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確診政府僱員｜灣仔號胡忠大廈2員工確診 涉衞生署、知識產權署疫情｜六旬婦稱確診被中轉屋保安拒回家 市建局：非登記住客英女王確診新冠肺炎 本週可繼續履行輕巧公務疫情｜獵鷹號實驗室設備今運抵九龍公園 料每日檢測量達8萬份
疫情｜彩榮路體育館用作暫託中心 社署﹕接收正等候入院長者疫情｜患者在家第14日快速檢測陰性視為康復 原定入院安排將取消疫情｜再多14人病逝10多人危殆 醫管局籲勿將不快情緒發泄在醫護疫情｜增6067宗確診 累計首超越武漢 張竹君：周日呈報達一萬宗
▼2月20日 利東邨檢測站人龍等候檢測▼
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袁國勇研究：男性染疫可致性慾及生育能力下降 康復後仍受影響兒童疫苗│調查：僅24%家長欲讓子女打針 專家警告染疫可損記憶力司機初步確診周六仍有上班 黃錦星快速檢測陰性 將居家工作直擊｜郵輪碼頭改建隔離設施 工人風雨下動工：要一個月後完成
▼2月20日 屯門安定友愛檢測站人數不多▼
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確診大廈｜增460幢元朗重災 半山豪宅寶珊道1號、港景別墅同上榜封區｜博康邨博達樓揪94宗初陽延長圍封 禾輋邨景和樓22人呈陽性院舍爆疫｜安老院接種率略增至25% 羅致光：未來幾星期全速提高第五波防疫｜港府研進一步收緊社交距離 陳肇始：部分地方人仍多
大廈及老人院爆疫疑隔離措施失效 梁子超倡優先處理新發病個案家居檢疫大廈｜共2131幢 元朗區最多佔310幢 包括溱柏第九座疫情｜旺角街頭人潮「清零」 朗豪坊扶手電梯一望到底 彷如空城強檢大廈｜增33大廈 東涌逸東邨5大廈上榜 鴨脷洲邨污水呈陽性
▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼
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