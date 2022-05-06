疫情．最新｜院舍5.13起恢復探訪　新冠康復者探康復親友免快測

本港今日（6日）新增324宗確診個案，包括29宗輸入個案，多11宗死亡呈報，病死率升至0.765%，學校呈報陽性個案23宗，涉及15名學生及8名教職員，有2宗個案患者是一家人，涉及一間學校教職員及另一間學校的學生。



昨日疫情報道總覽：



【20:38】社會福利署公布，因應疫情的最新情況，安老院及殘疾人士院舍在採取預防感染措施保障住客和員工健康的前提下，可於5月13日（下周五）起實施有限度的探訪安排。在探訪當天，院舍負責人必須確認院舍內沒有住客／員工受2019冠狀病毒病感染或被界定為緊密接觸者。除公務探訪外，院舍必須確保訪客及受訪住客均符合相關要求，才可進行探訪，並備存有關紀錄。

訪客必須已完成接種最少兩劑2019冠狀病毒病疫苗，及在探訪前於院舍內的指定位置進行快速測試並呈陰性；受訪住客必須已完成接種最少兩劑新冠疫苗，或獲醫生書面證明因健康理由而沒有接種新冠疫苗。如訪客／受訪住客為康復者，在康復後三個月內進行探訪可獲豁免上述有關接種新冠疫苗及／或檢測的要求。

▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼



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【17:20】政府今日（6日）公布，由五月九日起於機場「檢測待行」中，加入額外快速抗原測試，以加強抵港人士的檢測安排，更早發現並隔離感染者，同時優化由機場到指定檢疫酒店的閉環管理流程，縮短抵港人士在機場等候的時間。新安排為旅客抵港後，要同時接受由專人採樣的核酸檢測及快測，如快測陰性，可前往辦理入境手續，並前往指定檢疫酒店，等候核酸檢測結果和接受強制檢疫。

【16:50】歐家榮表示，學校每日收到後都會記錄、做調查及分析，了解有否聚集性情況，學校連續幾日有個案，會調查有無關聯、是否學校爆發，或屬個別社區感染。過去7日，除開學日已有個案學校，因不相關，其餘有7間學校有2個或之上個案，6間是兩個案、1間有3個案，分布發覺是無關係，不同班及不相識，無證據學校感染，證據未見到學校爆發。

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【16:45】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（6日）新增324宗確診個案，包括29宗輸入個案，多11宗死亡呈報，病死率升至0.765%，包括昨日新增4宗經法醫殮房呈報個案，是之前過身，法醫解剖才發現，涉兩男及兩女，全部2月中、3月尾、四月尾發現死亡，年齡介乎68至76歲，兩宗3月尾、一宗4月尾，都是已知有長期病患。

【15:27】政府今日（6日）表示，九龍城愛民邨、北區及觀塘區有屋苑及地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、清潔員工和物業管理員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【15:05】葵涌邨翠葵樓今午圍封強檢，政府目標是在明日（7日）約中午12時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

當局決定圍封葵涌葵涌邨翠葵樓強制檢測。（政府新聞處提供）

「賞你遊香港」和「賞你住」的重要日子。（旅發局新聞稿截圖）

【14:51】香港旅遊發展局今日（6日）舉行旅業簡報會，並宣布推出全新「夏日同賞．就在香港」推廣，頭炮項目是重推共8萬個名額的「賞你遊香港」和「賞你住」，為市民提供本地遊及酒店住宿計劃折扣優惠。由即日起，在本地實體的零售及餐飲商戶消費滿800元，儲起機印收據，即可在5月中至6月分階段報名或訂購。

【12:16】疫情持續，昨日新增確診個案逾三百宗，衞生防護中心昨日（5日）更新的確診大廈名單，再有189幢住宅大廈新上榜，當中沙田新增19幢最重災，包括鞍山私樓聽濤雅苑、第一城、溱岸8號等私樓；另外禾輋邨、沙角邨、秦石邨等多個公共屋邨有住戶在周三（4日）申報確診。

▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼



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【11:05】黃大仙下邨（二區）龍樂樓今早解封，其間780名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，政府亦曾派員到訪404戶，當中33戶在過程中沒人應門。

【10:19】《財政預算案》提出推行暫緩追討欠租措施，透過立法禁止業主對受疫情影響的指定行業，採取法律行動追討商戶欠租等，為期3個月，最長半年，條例周日（1日）起生效。



金融管理局今日（6日）表示，支援受影響業主的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」即日起接受申請，共有11間銀行參與計劃，貸款額上限為10萬元，還款期最長5年。申請人必須為年滿18歲的香港居民，在今年1月1日至條例保護期內，至少有一個月失至兩成或以上租金，並要證明依賴舖租收入維生。

▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



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【09:54】疫苗通行證第二階段上周六（4月30日）實施，市民進入食肆等表列處所須接種兩劑疫苗，非本港打針人士和「回港易」等免檢疫者須到郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，才可獲發「疫苗接種紀錄二維碼」，令郵局連續兩日大排長龍。食物及衞生局昨夜（5日）才「補鑊」，重推網上申報平台，惟詳情仍有待公布。



立法會議員張欣宇表示，留意到不少市民早在早上7時便到郵局排隊，多個郵局亦「打蛇餅」，情況極不理想，認為不應將有關工作轉嫁到郵政局，批評政府在毫無解釋下煞停網上申報系統的做法是「匪夷所思」，與政府推廣數碼化的政策背道而馳。

▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼



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【08:00】接種新冠疫苗可預防感染、重症及死亡，惟一些曾接受幹細胞移植或患有淋巴癌等病人，即使接種三劑疫苗，仍可能未有足夠抗體。香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，估算本港約一萬名上述高危人士，部份甚至未能產生抗體，他們不僅是高風險感染群組，一旦確診更可能因病毒長期未清而引起吸入性肺炎，甚至有令病毒變種的危機。

衞生署約一個多月前批准引入提煉自新冠康復者的長效抗體組合（LAAB），孔繁毅稱，該些高危人士只需接種兩款抗體，即可提供6至12個月保護，可降感染風險達八成。醫管局已為少數已進行抗體測試的高危人士接種，反應良好，未來計劃為其他高危及次高危人士接種。

（受訪者提供）

▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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▼5月5日 戶外運動毋須戴口罩▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



▼5月5日 灣仔郵政局逾百人取籌辦理「臨時疫苗通行證」▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

