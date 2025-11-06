東京親子新酒店10間｜Hello Kitty主題房／6人家庭房／人均$371

提到日本旅遊，首選當然是東京！東京食玩買應有盡有，加上一年四季都有不同的風景，吸引世界各地的旅客前往。不過東京地少人多，要訂一間寬敞、舒適，可以供一家大細入住的酒店並不容易，這次就為大家搜集了10間東京親子友善的新酒店，部份酒店還有親子友善的設施，即使一家大細去東京都可以樂也融融！



東京新親子酒店【1】OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

開業日期：2024年4月11日

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）是星野集團旗下最新開幕的四星級酒店。酒店雖然與著名景點有段距離，但勝在與地鐵站距離近，出行方便！酒店客房均作坐擁東京街景，浴室乾濕分離且設有深泡式浴缸、帶燈化妝鏡，床頭部分配備電源插座。酒店另設有OMO家庭房，最多可供6人入住，更有廚房及客飯聽，空間十分寬敞！酒店亦提供健身室及圖書館等休閒設施。

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$526起（特大床房）

地址：東京都品川區西五反田8-4-13

交通：五反田站8分鐘步程

OMO5 東京五反田 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

東京新親子酒店【2】東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

開業日期：2024年2月26日

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）是凱悅酒店集團旗下品牌酒店，於2024年2月26日正式開幕。客房以藍白色為主調，配以淺木色裝潢，寬敞明亮之餘，全部客房均提供洗衣機及小型廚房，非常適合家庭及長住型旅客！酒店地理位置同樣極佳，步行10分鐘便可抵達Shibuya Scramble Crossing、Shibuya Sky等人氣景點，鄰近亦有不同購物中心、便利店及餐飲設施。酒店亦設有室內游泳池、休息室、酒吧和餐廳等休閒設施，無論出行還是入住都非常方便！

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

房價：人均HK$1,308起（特大床房）

地址：東京都渋谷區櫻丘町3-3

交通：渋谷站步行8分鐘

東京澀谷凱悅嘉寓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

東京新親子酒店【3】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

開業日期：2023年3月

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘，旁邊的地下街亦有不少餐廳，十分方便！酒店設備十分新，房間有1至6人房，更有相連房，適合家庭客，方便照顧小朋友及長者，部分房間更設有有乾衣功能的洗衣機，讓你在長途的旅行清洗衣服。酒店每日在2樓都有提供小食及飲料！房間空間感十足，更可以有空間打開2個行李箱。客房雖然沒有配備浴缸，但浴室亦有採用乾濕分離，床頭部分設有各規格的電源插座，而且配有空氣清新機，非常貼心！

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$557起（超大床房）

地址：東京都中央區日本橋3-5-13

交通：東京車站步行6分鐘

親子政策：提供兒童浴袍、睡衣、牙刷；6歲及以下小童不加床可免費入住，固定1張床限1名兒童同床，且1間房間最多2名兒童同床；櫃檯可以借桌上遊戲玩耍如撲克牌、UNO、黑白棋、西洋棋、比薩斜塔平衡遊戲、疊疊樂、木製拼圖等等。

東京八重洲唐草酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京新親子酒店【4】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位於東京台東區，旁邊就是雷門及Skytree，步行1分鐘便到淺草站，樓下竟有附近亦有商店街、大量餐廳食肆、24小時的藥妝店及大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！酒店有多種房間大小、空間感也十分大，可以放得下兩個大行李箱，有不同的裝潢風格的房型可供選擇，除了採用乾濕分離設計，更有浴缸及淋浴空間。客房更有以Hello Kitty為主題的家庭客房，深受旅客的歡迎，更於2021年獲得「Agoda旅人之選大賞」，於網站獲得9.2/10的評分，其中酒店的清潔度更獲得接近滿分的9.6/10。

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

房價：人均HK$484起（雙人房A）

地址：1-1-15 Asakusa, 淺草, 東京, 日本, 111 0032

交通：東京地鐵淺草站6號出口步行1分鐘

親子政策：6歲及以下小童不加床可免費入住

搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

東京新親子酒店【5】築地銀座東誠可可尼精選酒店(Tosei Hotel Cocone Tsukiji Ginza Premier)

開業日期：2023年9月1日

在2023年開業，地點非常鄰近築地，可以品嘗到新鮮的刺身、海鮮，酒店有一個適合小朋友玩耍的活動室，最適合親子家庭入住。一樓有無限量免費供應的熱咖啡、熱朱古力，早餐時段還會供應新鮮魚生飯、刺身。如果喜歡浸浴的朋友酒店更有浴場可以浸泡。不過要留意，酒店退房時間是上午10時，如果想晚一點退房，可以預先跟酒店職員提出要延遲，收費大約是港幣$55，如果早上爬不起來的朋友可以考慮延遲！

築地銀座東誠可可尼精選酒店(Tosei Hotel Cocone Tsukiji Ginza Premier)

房價：人均HK$469／晚起（休閑雙人房）

地址：東京都中央区築地6丁目23-8

交通：東京都營地鐵大江户線築地市場站步行約9分鐘

親子政策：提供兒童用牙刷、拖鞋、毛巾，如有需要可向前台借用床圍、嬰兒床，1樓多用途洗手間內設有尿片枱。6歲或以下小童不加床可免費入住，每張床僅限一位幼童。

築地銀座東誠可可尼精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京新親子酒店【6】池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

開業日期：2022年3月1日

新開幕的酒店中，話題性極高的要數hotel hisoca！距離池袋站僅2分鐘路程，前身是池袋愛情旅館Hotel DOMANI，為新海誠電影《天氣之子》其中一個參考場景！酒店外觀大致保留原貌，房間則以柔和的粉色系為主，分為2至4人房型及最多容納6人的房型，而且每間房都設有獨立桑拿，適合多人入住！

池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

房價：人均HK$567／晚起（休閑雙人房）

地址：東京都豊島区西池袋 1-10-4 交通：地鐵池袋站步行約7分鐘

親子政策：5歲或以下小童不加床可免費入住；3歲或以下小童同行可免費享用自助早餐。

超值預訂！池袋秘密酒店：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

東京新親子酒店【7】Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）

開業日期：2024年9月13日

Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）於2024年9月13日正式開幕。酒店坐落在新橋，是能夠眺望東京鐵塔的公寓式酒店。酒店提供44間單人公寓到家庭公寓客房，最多可容納5人入住。每間客房均設有浴室、廚房、用餐區，並提供烹飪用具及洗衣機。酒店亦配備休息廳、洗衣房、健身室和桑拿。

Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）

房價：人均HK$371起（緊湊一室房）

地址：東京都港區西新橋3丁目23-16

交通：御成門站步行2分鐘

親子政策：最多可容納5人入住。

Section L 酒店公寓 西新橋搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

東京新親子酒店【8】FAV TOKYO兩國(fav TOKYO RYOGOKU)

開業日期：2023年3月1日

東京新酒店「FAV TOKYO兩國」於2023年3月1日開幕，酒店分為6種不同房型，包括雙人大床房、雙層床房及套房等，室內空間設計溫馨舒適，面積由20平方公尺起，比其他東京酒店來得更加寬敞！其中最大的客房面積超過40平方公尺，最多可以入住6人，高樓底設計為房間增添空間感，又採用東京市區酒店較少見的雙層雙人床，部分更設有小客廳及開放式廚房，擺放了梳化、電視及微波爐等，設備相當齊全，親子旅行或三五知己出遊都適合。

FAV TOKYO兩國(fav TOKYO RYOGOKU)

房價：人均HK$628起（兩張床鋪房）

地址：東京都墨田區兩國1-9-10

交通：JR兩國站步行6分鐘、都營淺草線東日本橋站步行10分鐘

親子政策：最多可6人入住，提供兒童玩具，12歲或以下小童不加床可免費入住。

FAV TOKYO兩國搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京新親子酒店【9】東京灣舞濱日航大酒店（GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA）

東京灣舞濱日航大酒店（GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA）同樣是迪士尼度假區其中一見公認酒店，亦有提供來往海濱站及酒店的免費接駁車，去迪士尼玩超方便！酒店於2023年完成翻新工程，客房及套房因應樓層有不同色調，色彩繽紛配有可愛布置，雙床房亦可供4人入住，另外亦有家庭房型。部分客房設有露台，全部客房均有浴缸，床頭部分亦有電源插座，相當貼心。酒店亦附設兒童遊樂場，讓小朋友可以盡情放電！

東京灣舞濱日航大酒店（GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA）

房價：人均HK$497起（花園標準房）

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-7

交通：海濱站步行4分鐘

親子政策：提供兒童梳洗用品，3歲或以下不加床可免費入住。提供3人房、4人房。

東京灣舞濱日航大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新親子酒店【10】星野集團1955東京灣（Hoshino Resorts 1955 Tokyo Bay）

星野集團1955東京灣於2024年開幕，酒店採用美國復古的色調、裝潢，住客一踏進酒店就彷彿穿越時光，回到1955年美國迪士尼樂園初次開幕的時刻！此外，酒店亦提供往返迪士尼樂園的接駁巴士，每5分鐘一班，方便接送往來住客，讓大人小孩都能安心暢玩，盡情享受主題樂園的歡樂時光。酒店更設有專為親子家庭設計的貼心服務，2樓設有Kids&Baby Goods位置，備有豐富的兒童用品以供租借。

星野集團1955東京灣（Hoshino Resorts 1955 Tokyo Bay）

房價：人均HK$$566起（不指定房型）

地址：千葉縣浦安市日出7丁目2番3

交通：從JR新浦安站提供免費穿梭巴士服務，車程約10分鐘。（乘車地點、時間表可參考官網）

親子政策：提供兒童刷洗用品，6歲或以下小童不加床可免費入住。不需額外床位，可免費入住；3歲或以下小童同行自助早餐免費。

星野集團1955東京灣搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

