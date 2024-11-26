有三高只怕中風或心臟病？三高與脂肪肝關係密切

三高不只增加中風或心臟病等心腦血管疾病的風險，亦與脂肪肝的關係密切。腸胃肝臟科專科施蘊知醫生提到：「沒有喝酒習慣的人如患有脂肪肝，以往被稱為『非酒精性脂肪肝』，至今年醫學界將此病易名為『代謝性脂肪肝』¹，說明了脂肪肝與中央肥胖、二型糖尿病、高血壓、高血脂等不同代謝綜合症的關係。」反之，脂肪肝亦會令血糖、膽固醇等水平更難受控，例如肝臟本身負責調節血糖，如脂肪量太高，會降低對胰島素的敏感度，出現胰島素阻抗，更難控制血糖水平，兩者互相影響。²



腸胃肝臟科專科施蘊知醫生

脂肪肝難從外觀肥瘦判斷

人體皮下脂肪多少大概可從體形判斷，但肝臟脂肪過多則毫無聲息。脂肪肝並非肥胖人士「專利」，施醫生指出，體重標準的人士也有機會患有脂肪肝。根據中大研究顯示，每5名非肥胖人士中，便有1人患有代謝性脂肪肝。加上，代謝性脂肪肝的病徵不明顯，患者即使出現症狀，亦只會感到疲倦和腹部不適等，令人難以察覺。

悄無聲息或演變至肝硬化

但當脂肪持續積聚，脂肪酸會破壞肝臟細胞，令肝臟發炎。施醫生稱：「這就如皮膚反覆受傷後結疤，肝臟持續發炎和痊癒的過程亦會留疤，漸漸造成肝纖維化，甚至變成肝硬化。」當出現肝纖維化或肝硬化，患者會有腹水、腳腫、氣喘、黃疸和皮膚痕癢等症狀⁴，如病情持續最終更可能演變成肝癌。施醫生指出：「脂肪肝患者患上肝癌風險較一般人高16倍，若然患者已有肝纖維化或肝硬化，釀成肝癌的風險更高達56倍。」因此大眾切勿對脂肪肝問題掉以輕心。

減重有助控制病情

一旦肝臟步入肝硬化，所受到損傷已無法逆轉，因此及早發現和改善病情至關重要。由於代謝性脂肪肝與肥胖、糖尿病、高血脂等問題息息相關，因此需要控制飲食和恒常運動令體重維持正常。施醫生補充：「較理想的幅度是減去10%體重，不過即使只減去3至5%體重亦有一定成效。⁵ 另外，如腰圍能減少2寸，亦可降低肝臟纖維化的風險達6倍。」

如改變生活習慣後控制脂肪肝成效仍有限，患者或可考慮使用活性胺基酸，它能夠幫助減少脂肪積聚和加強受損細胞自我修復等，以改善代謝性脂肪肝的問題。施醫生建議患者應先從改善日常飲食和生活習慣入手，以改善代謝脂肪肝的問題，如有需要亦可與醫生商討，透過治療改善病情。

以上資訊由施蘊知醫生提供

¹ EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). [Internet] Journal of Hepatology; 2024 Jun. Available from: https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(24)00329-5/fulltext. Accessed Aug 21, 2024.

² Bhatt, Harikrashna B., et al. Fatty liver disease in diabetes mellitus. Hepatobiliary Surgery and Nutrition (Special Focus on Fatty Liver Disease and Nutrient Intervention: Part I). 2015; 4: 101-108.

³ CUHK Reveals Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Afflicts Even the Non-Obese. [Internet] CUHK Faculty of Medicin; 2017 Mar. Available from: https://www.med.cuhk.edu.hk/press-releases/cuhk-reveals-non-alcoholic-fatty-liver-disease-afflicts-even-the-non-obese. Accessed Aug 21, 2024.

⁴'⁵ Nonalcoholic fatty liver disease. [Internet] Mayo Clinic; 204 Apr. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nonalcoholic-fatty-liver-disease/symptoms-causes/syc-20354567#:~:text=NAFLD%20often%20has,eyes%2C%20or%20jaundice. Accessed Aug 21, 2024.