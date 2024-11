有三高只怕中風或心臟病？三高與脂肪肝關係密切

三高不只增加中風或心臟病等心腦血管疾病的風險,亦與脂肪肝的關係密切。腸胃肝臟科專科施蘊知醫生提到:「沒有喝酒習慣的人如患有脂肪肝,以往被稱為『非酒精性脂肪肝』,至今年醫學界將此病易名為『代謝性脂肪肝』¹,說明了脂肪肝與中央肥胖、二型糖尿病、高血壓、高血脂等不同代謝綜合症的關係。」反之,脂肪肝亦會令血糖、膽固醇等水平更難受控,例如肝臟本身負責調節血糖,如脂肪量太高,會降低對胰島素的敏感度,出現胰島素阻抗,更難控制血糖水平,兩者互相影響。²



腸胃肝臟科專科施蘊知醫生

脂肪肝難從外觀肥瘦判斷

人體皮下脂肪多少大概可從體形判斷,但肝臟脂肪過多則毫無聲息。脂肪肝並非肥胖人士「專利」,施醫生指出,體重標準的人士也有機會患有脂肪肝。根據中大研究顯示,每5名非肥胖人士中,便有1人患有代謝性脂肪肝。加上,代謝性脂肪肝的病徵不明顯,患者即使出現症狀,亦只會感到疲倦和腹部不適等,令人難以察覺。

悄無聲息或演變至肝硬化

但當脂肪持續積聚,脂肪酸會破壞肝臟細胞,令肝臟發炎。施醫生稱:「這就如皮膚反覆受傷後結疤,肝臟持續發炎和痊癒的過程亦會留疤,漸漸造成肝纖維化,甚至變成肝硬化。」當出現肝纖維化或肝硬化,患者會有腹水、腳腫、氣喘、黃疸和皮膚痕癢等症狀⁴,如病情持續最終更可能演變成肝癌。施醫生指出:「脂肪肝患者患上肝癌風險較一般人高16倍,若然患者已有肝纖維化或肝硬化,釀成肝癌的風險更高達56倍。」因此大眾切勿對脂肪肝問題掉以輕心。

減重有助控制病情

一旦肝臟步入肝硬化,所受到損傷已無法逆轉,因此及早發現和改善病情至關重要。由於代謝性脂肪肝與肥胖、糖尿病、高血脂等問題息息相關,因此需要控制飲食和恒常運動令體重維持正常。施醫生補充:「較理想的幅度是減去10%體重,不過即使只減去3至5%體重亦有一定成效。⁵ 另外,如腰圍能減少2寸,亦可降低肝臟纖維化的風險達6倍。」

如改變生活習慣後控制脂肪肝成效仍有限,患者或可考慮使用活性胺基酸,它能夠幫助減少脂肪積聚和加強受損細胞自我修復等,以改善代謝性脂肪肝的問題。施醫生建議患者應先從改善日常飲食和生活習慣入手,以改善代謝脂肪肝的問題,如有需要亦可與醫生商討,透過治療改善病情。

以上資訊由施蘊知醫生提供

