長沙酒店15大推介｜新開幕／無邊際泳池／私人溫泉／人均$228起

長沙酒店推介｜從香港西九龍站乘坐高鐵到長沙只需要3個多小時！吸引不少港人到當地吃喝玩樂！今次《香港01》「好食玩飛」頻道將會跟大家介紹15間位於長沙市中心／鄰近景區的酒店，方便大家來一趟短旅行！



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長沙酒店推介【1】長沙五一廣場雅緻酒店（Wuyi Square Mehood Elegant Hotel of Changsha）

長沙五一廣場雅緻酒店（Wuyi Square Mehood Elegant Hotel of Changsha）於2025年全新開幕，鄰近天心閣、賀龍體育場、長沙摩天輪等景點。酒店共有160間客房，房間坐擁湘江 、橘子洲景觀，配有免費迷你吧、半開放浴室、智能控制等，部分房型另設景觀浴缸或溫泉浴池。酒店同時提供健身室、洗衣間、餐廳及免費停車場。

長沙五一廣場雅緻酒店（Wuyi Square Mehood Elegant Hotel of Changsha）

房價：人均HK$269起（白沙井·煙火｜高級雙床房；包早餐）

地址：長沙天心區芙蓉中路二段168號

交通：侯家塘地鐵站步行12分鐘

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長沙酒店推介【2】長沙嶽麓萬豪酒店（Changsha Marriott Hotel West）

長沙嶽麓萬豪酒店（Changsha Marriott Hotel West）於2025年全新開幕，坐落於西湖公園旁邊，鄰近梅溪湖藝術博物館。酒店共有281間客房，房間由香港CCD設計事務所設計，融合萬豪現代設計美學與長沙山水城市的元素，大部分房型配有半開放式浴室及景觀浴缸。酒店另提供室內游泳池、健身室、3間餐廳及免費停車場。

長沙嶽麓萬豪酒店（Changsha Marriott Hotel West）

房價：人均HK$329起（高級城景特大床房）

地址：長沙岳麓區金星中路18號

交通：金星路地鐵站步行4分鐘

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長沙酒店推介【3】長沙保利橘洲諾亞酒店（Oryard Hotel Changsha Juzhou）

長沙保利橘洲諾亞酒店（Oryard Hotel Changsha Juzhou）是保利商旅旗下豪華城市度假酒店品牌，坐落於湘江畔。酒店於2026年全新開幕，以簡約東方美學設計204間客房，房間均位於38樓以上，設備奢華時尚，提供智能控制系統，更坐擁無敵天際線景色！酒店同時提供無邊際游泳池、健身室、餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

長沙保利橘洲諾亞酒店（Oryard Hotel Changsha Juzhou）

房價：人均HK$436起（天際大床房）

地址：長沙天心區書院路9號保利國際廣場-B3棟

交通：碧沙湖（恰同學少年廣場）地鐵站步行2分鐘

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長沙酒店推介【4】長沙天心希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Changsha Tianxin）

長沙天心希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Changsha Tianxin）於2025年全新開幕，坐落於天城國際廣場的6至19樓，共有230間精緻客房。酒店客房以現代美學為主調設計，配有標誌性的「甜夢睡床」系統及全景落地窗，空間舒適寬敞。酒店亦設有4小時開放的健身中心、餐廳及免費停車場。

長沙天心希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Changsha Tianxin）

房價：人均HK$288起（高級大床房）

地址：長沙天心區芙蓉南路一段979號天城國際廣場10棟

交通：友誼路地鐵站步行9分鐘

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長沙酒店推介【5】長沙環球融創施柏閣酒店（長沙高鐵南站店）（Steigenberger Changsha）

長沙環球融創施柏閣酒店（長沙高鐵南站店）（Steigenberger Changsha）位於高鐵南站會展片區，鄰近磨盤洲生態公園。酒店於2021年開幕，提供多達598間客房。酒店客房設計融合德式古雅風情，空間寬敞奢華，部分房間配有半開放式浴室及浴缸。酒店另設室內游泳池及戶外無邊際泳池、健身室、餐廳及免費停車場等設施。

長沙環球融創施柏閣酒店（長沙高鐵南站店）（Steigenberger Changsha）

房價：人均HK$317起（高級大床房）

地址：長沙縣學園路9號

交通：光達地鐵站步行13分鐘

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長沙酒店推介【6】長沙瑞吉酒店（The St. Regis Changsha）

長沙瑞吉酒店（The St. Regis Changsha）樓下就是商場，購物、吃飯都方便，而且距離地鐵站僅100米，交通非常方便。酒店提供188間客房，客房採用智能設備，燈光、電子設備都可以透過平板電腦控制。浴室內有舒適浴缸可以浸泡，更可以請酒店管家幫忙安排泡泡浴。63樓頂樓有24小時開放的健身中心，喜歡游泳就必定要到訪酒店的室內天景無邊泳池，現場還有按摩浴池，如果逛街逛到累了不妨去休息一下。

長沙瑞吉酒店（The St. Regis Changsha）

房價：人均HK$696起（瑞吉大床房）

地址：長沙雨花區沙灣路289號運達中央廣場

交通：長沙大道地鐵站步行約1分鐘即達

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長沙酒店推介【7】長沙W酒店（W Changsha）

長沙W酒店（W Changsha）鄰近長沙大道地鐵站，交通非常便利。長沙W酒店最獨特之處是以「太空幻境」為靈感精心設計，為住客帶來穿梭星河的體驗，酒店大門的「W」擺設就模擬隕石設計，酒店室內也有不少隕石擺設，並利用光影外太空的氛圍！酒店提供客房345間，如果入住慶祝生日、紀念日，還可以預先跟酒店職員說，酒店會安排相關的布置。備有健身中心、泳池、水療中心、酒吧等等一應俱全。

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長沙W酒店（W Changsha）

房價：人均HK$509起（奇妙大床房）

地址：長沙雨花區長沙大道567號運達中央廣場

交通：長沙大道地鐵站步行約1分鐘即達

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長沙酒店推介【8】長沙尼依格羅酒店（Niccolo Changsha）

長沙尼依格羅酒店（Niccolo Changsha）獲Trip.com評為長沙奢華酒店第1名，酒店位於長沙市中心地段、長沙國際金融中心頂樓，可以俯瞰到長沙的城景及江景，更可以遠眺橘子洲、岳麓山等景點，周邊購物、餐飲選擇豐富，衣食住行都應有盡有。酒店提供241間客房，客房位於86樓至92樓，無論是在哪一層都可以飽覽長沙的風光。酒店內設有健身中心、室內游泳池，所有五星級酒店的設備都一應俱全。

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長沙尼依格羅酒店（Niccolo Changsha）

房價：人均HK$570起（N1豪華城景大床房）

地址：長沙芙蓉區解放西路188號國金中心1號塔樓93層

交通：地鐵五一廣場站步行約11分鐘；地鐵芙蓉廣場站步行約13分鐘

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長沙酒店推介【9】長沙柏悦酒店（Park Hyatt Changsha）

長沙柏悦酒店（Park Hyatt Changsha）在2024年新開幕，及後已被Trip.com評為長沙奢華酒店第3名！如果想入住新建的五星級酒店，長沙柏悦酒店也許是個不錯的選擇。酒店提供230間客房，長沙的江景、城景都一覽無遺，客房內選用的Dyson風筒、Lelabo洗護用品都獲住客們讚賞。酒店內亦設有室內泳池、健身中心、空中花園、酒吧等等。位於長沙國金中心，所以周邊購物、餐飲選擇豐富，衣食住行都應有盡有。

長沙柏悦酒店（Park Hyatt Changsha）

房價：人均HK$573起（柏悦客房-大床）

地址：長沙芙蓉區解放西路188號國金中心T2塔樓

交通：地鐵五一廣場站步行約9分鐘；地鐵芙蓉廣場站步行約11分鐘

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長沙酒店推介【10】長沙温德姆酒店（Wyndham Changsha）

長沙温德姆酒店（Wyndham Changsha）鄰近德思勤城市廣場，被網民稱為長沙南邊五一廣場的德思勤商圈，食玩買都應有盡有。加上酒店鄰近美食街，即使晚上想買宵夜都非常方便！酒店提供278間客房，客房面積寬敞，由378尺起，房間配備全落地窗視野非常，更被Trip.com評為長沙Instagram打卡酒店第9名！酒店內亦有室內泳池、健身室等設施。

長沙温德姆酒店（Wyndham Changsha）

房價：人均HK$331起（豪華雙床房）

地址：長沙雨花區湘府中路48號

交通：地鐵省政府·清風站行車時間約9分鐘

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長沙酒店推介【11】長沙北辰洲際酒店（InterContinental Changsha）

長沙北辰洲際酒店（InterContinental Changsha）坐落於湘江與瀏陽河交匯處的北辰三角洲，附近有不少人氣旅遊景點，當中包括開福寺、嶽麓山，由於與景點之間的交通便利，因此特別適合去長沙旅客入住。酒店提供396間客房，部份酒店房間更以湘江江景為賣點，可以欣賞到湘江的優美景色，更獲Trip.com評為「長沙靚景酒店第2名」！至於設施方面，五星級酒店的設備如室內游泳池、健身室、SPA、宴會廳、酒吧等等，都應有盡有。

長沙北辰洲際酒店（InterContinental Changsha）

房價：人均HK$228起（經典房）

地址：長沙開福區湘江北路三段1500號

交通：地鐵北辰三角洲站步行約11分鐘

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長沙酒店推介【12】長沙富力萬達文華酒店（Wanda Vista Changsha）

長沙富力萬達文華酒店（Wanda Vista Changsha）酒店位於市中心，鄰近五一廣場附近，並與湘江為畔，部份房間可以欣賞到湘江美景，更可以眺望橘子洲，榮獲Trip.com「長沙靚景酒店第3名」。雖然與地鐵站距離不是超級近，但打車去橘子洲、岳麓山參觀都非常快捷。而且旁邊就是萬達，無論去看電影、購買都很方便。提供416間房間，普遍入住的客人都指房間的設施、用品都在水準之上。

長沙富力萬達文華酒店（Wanda Vista Changsha）

房價：人均HK$380 起（豪華大床房）

地址：長沙開福區湘江中路308號

交通：地鐵湘江中路站步行約12分鐘

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長沙酒店推介【13】長沙君悦酒店（Grand Hyatt Changsha）

長沙君悦酒店（Grand Hyatt Changsha）位於長沙市中心，距離地鐵站路程較為短，鄰近長沙景點橘子洲、杜甫江閣，酒店附近更有非常適合打卡的酒樓「超級文和友」，鄰街更是有名的長沙酒吧街，無論想去景點打卡，還是想在長沙市中心吃喝玩樂，這間酒店都可以滿足到大家。酒店提供客房345間，客房景觀有城景、江景可選，如果入住時碰巧遇到紀念日，可以預先跟職員說，他們會幫忙準備。

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長沙君悦酒店（Grand Hyatt Changsha）

房價：人均HK$412起（君悦大床房）

地址：長沙天心區湘江中路36號

交通：地鐵黃興廣場站步行約9分鐘

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長沙酒店推介【14】長沙建鴻達JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel Changsha)

長沙建鴻達JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Changsha）是萬豪國際集團旗下酒店，酒店被Trip.com評為「長沙豪華酒店第5名」，其行政酒廊可以俯瞰長沙城市景色，景觀極佳，而酒店大堂、室內泳池同樣可以看到極佳景色！酒店房間同樣可以包覽長沙風光！酒店提供294間客房，客房安排在40樓開始，可以從高空看到長沙城景／湘江美景。酒店交通亦非常方便，鄰近地鐵站，可以直達五一廣場、橘子洲等景點。酒店設施有室內游泳池、桑拿室、健身中心、棋牌室等等，滿足住客基本需要。

長沙建鴻達JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel Changsha)

房價：人均HK$462起（市景豪華大床房）

地址：長沙雨花區芙蓉中路567號

交通：地鐵涂家沖站步行約4分鐘

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長沙酒店推介【15】長沙世茂希爾頓酒店（Hilton Changsha Riverside）

長沙世茂希爾頓酒店（Hilton Changsha Riverside）是2021年新開幕的酒店，裝修風格簡約。全日制餐廳和大堂酒吧在酒店39樓，佈以全景落地玻璃窗觀賞長沙湘江兩岸靚景，因此被Trip.com評為「長沙靚景酒店第5名」，至於客房亦分布在40至52層，讓住客在房間內亦可以欣賞到長沙風光。

長沙世茂希爾頓酒店 (Hilton Changsha Riverside)

房價：人均HK$406起（雲端城景雙床房）

地址：長沙嶽麓區銀盆嶺街道瀟湘北路三段1100號

交通：地鐵觀沙嶺站步行約16分鐘

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