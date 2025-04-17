香港酒店｜小紅書女激讚這間！近銅鑼灣地鐵＋海景房　人均$179起

香港酒店｜最近銅鑼灣愛麗舍酒店在小紅書上爆紅！多位網民都激讚這間酒店便宜、乾淨又好住，房間內可以看到維港海景，而且房價人均只需$179起！今次就帶大家看看這家位於鬧市CP值爆表的「銅鑼灣愛麗舍酒店」吧！



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銅鑼灣愛麗舍酒店位於銅鑼灣及天后附近。（官網圖片）

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只要在小紅書上搜尋「銅鑼灣愛麗舍酒店」，就會找到不少大讚酒店CP值高的文章，當中有位小紅女就對酒店讚口不絕，指「真的有愛到」、「便宜又好住」、「隔音效果」、「情侶出行」、「被低估的寶藏小城」，標題更大字寫上「和男友開房之香港篇」。而其他網民亦大讚酒店的CP值高，酒店位於市區，附近商場、百貨、食肆統統都有，部份房型還可以看到海景！即看小紅書網民如何大讚：

部份客房可以看到維多利亞港。（小紅書截圖）

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銅鑼灣愛麗舍酒店的設施齊全，有自動販賣機、健身器材、咖啡機、洗衣機等等，部份房型還有大浴缸！

酒店環境和衛生都不錯，而且地理位置絕佳！酒店位於港鐵鑼銅鑼灣站及天后站附近，如果走路到車站，港鐵天后站步行約8分鐘；銅鑼灣站步行約9分鐘，如果想去香港會議展覽中心也僅10分鍾車程。前往香港會議展覽中心僅10分鐘車程，酒店附近有維多利亞公園、香港中央圖書館、希慎廣場、維多利亞公園、祟光百貨、時化廣場等等，亦可以乘搭電車。

酒店樓高28層，提供94間客房，客房面積172至345呎，大部份客房可欣賞到香港維多利亞公園的綠洲或城市景觀，而尊貴客房則有「側海景」設計，除了城景，更可以看到維多利亞港的景色。據網民分享，雖然酒店位於鬧市，但安全性非常高，住客上樓需要拍卡，而每晚凌晨12點後，酒店大門只限拍卡內進，避免非住客人士進入，安全性極高！

銅鑼灣愛麗舍酒店 (Elysion Place Hotel Causeway Bay)

房價：人均HK$179／晚起（高級客房）

地址：香港灣仔區銅鑼灣摩頓台7號

交通：港鐵天后站步行約8分鐘；銅鑼灣站步行約9分鐘

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