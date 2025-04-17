香港酒店｜小紅書女激讚這間！近銅鑼灣地鐵＋海景房　人均$179起

撰文：張雨靜
出版：更新：

香港酒店｜最近銅鑼灣愛麗舍酒店在小紅書上爆紅！多位網民都激讚這間酒店便宜、乾淨又好住，房間內可以看到維港海景，而且房價人均只需$179起！今次就帶大家看看這家位於鬧市CP值爆表的「銅鑼灣愛麗舍酒店」吧！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

銅鑼灣愛麗舍酒店位於銅鑼灣及天后附近。（官網圖片）

銅鑼灣愛麗舍酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.com

只要在小紅書上搜尋「銅鑼灣愛麗舍酒店」，就會找到不少大讚酒店CP值高的文章，當中有位小紅女就對酒店讚口不絕，指「真的有愛到」、「便宜又好住」、「隔音效果」、「情侶出行」、「被低估的寶藏小城」，標題更大字寫上「和男友開房之香港篇」。而其他網民亦大讚酒店的CP值高，酒店位於市區，附近商場、百貨、食肆統統都有，部份房型還可以看到海景！即看小紅書網民如何大讚：

部份客房可以看到維多利亞港。（小紅書截圖）

銅鑼灣愛麗舍酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.com

銅鑼灣愛麗舍酒店的設施齊全，有自動販賣機、健身器材、咖啡機、洗衣機等等，部份房型還有大浴缸！

酒店環境和衛生都不錯，而且地理位置絕佳！酒店位於港鐵鑼銅鑼灣站及天后站附近，如果走路到車站，港鐵天后站步行約8分鐘；銅鑼灣站步行約9分鐘，如果想去香港會議展覽中心也僅10分鍾車程。前往香港會議展覽中心僅10分鐘車程，酒店附近有維多利亞公園、香港中央圖書館、希慎廣場、維多利亞公園、祟光百貨、時化廣場等等，亦可以乘搭電車。

酒店樓高28層，提供94間客房，客房面積172至345呎，大部份客房可欣賞到香港維多利亞公園的綠洲或城市景觀，而尊貴客房則有「側海景」設計，除了城景，更可以看到維多利亞港的景色。據網民分享，雖然酒店位於鬧市，但安全性非常高，住客上樓需要拍卡，而每晚凌晨12點後，酒店大門只限拍卡內進，避免非住客人士進入，安全性極高！

銅鑼灣愛麗舍酒店 (Elysion Place Hotel Causeway Bay)
房價：人均HK$179／晚起（高級客房）
地址：香港灣仔區銅鑼灣摩頓台7號
交通：港鐵天后站步行約8分鐘；銅鑼灣站步行約9分鐘
銅鑼灣愛麗舍酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店深圳浴缸酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店珠海親子酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳酒店48間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
酒店住宿資訊
酒店
酒店
酒店房價
香港酒店飲食住宿