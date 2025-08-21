深圳溫泉酒店8間｜私人風呂／海景浴缸／觀星露台／人均$152晚起

很多人都喜歡浸溫泉，既可以放鬆肌肉、舒緩疲勞，又可以促進血液循環。浸溫泉不一定要出國，其實北上深圳都可以有溫泉酒店！這次為大家精選了8間酒店及民宿，大部份都有私人風呂可以浸泡溫泉，更可以選擇海景浴缸！人均$152晚起！



深圳溫泉酒店【1】琉森山林拉菲爾民宿

琉森山林拉菲爾民宿在2023年開業，地理位置極佳，只需剩車5分鐘即可到達茶溪谷、大俠谷、大梅沙、小梅沙，民宿位於半山之中，可以看到一線山景及海景，部份客房是180°至270°觀景房，可以盡情飽覽山景／海景，晚上更可觀星！部份客房有室內山泉水私湯，另外亦設有溫泉泳池。

琉森山林拉菲爾民宿

房價：人均HK$200／晚起（A棟莫爾德大床房）

地址：深圳鹽田區東部華僑城天麓八區12棟

交通：地鐵錦龍站行車約9分鐘

琉森山林拉菲爾民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳溫泉酒店【2】洵美祕境度假別墅（深圳官湖沙灘店）

洵美祕境度假別墅（深圳官湖沙灘店）在2025年新開幕，別墅僅11間客房，旁邊就是官湖沙漠，僅3分鐘路程就可以去踩浪花，客房由646呎起，空間非常寬敞，走簡約、原木風格，部份客房有私湯，可以在室內泡湯放鬆，露台更可以看到日落！民宿更貼心地提供小孩用品、套餐，適合家庭入住。

洵美祕境度假別墅（深圳官湖沙灘店）

房價：人均HK$286／晚起（在雲端804房）

地址：深圳龍崗區葵涌街道官湖村湖園路20號

交通：火車深圳坪山站行車1小時1分鐘；惠陽站行車約41分鐘

洵美祕境度假別墅搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳溫泉酒店【3】仙本那·私湯海景沙灘度假美宿（深圳較場尾店）

仙本那·私湯海景沙灘度假美宿（深圳較場尾店）在2025年新開幕，而且每間客房都可以看到海景，部份還有露台可以欣賞日落。客房的浴缸對海，可以一邊看海景，一邊浸浴。部份客房還有私湯溫泉，可以隨時隨地泡湯！入住還送早餐、下午茶、MINI BAR、零食等等。

+ 1

仙本那·私湯海景沙灘度假美宿（深圳較場尾店）

房價：人均HK$457／晚起（180°海景陽台大床房）

地址：深圳龍崗區較場尾路較三西八巷7號101

交通：火車深圳坪山站行車約53分鐘；惠陽站行車約52分鐘

仙本那·私湯海景沙灘度假美宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳溫泉酒店【4】Mello覓樂民宿（桔釣沙店）

Mello覓樂民宿（桔釣沙店）在2024年新開幕，民宿山景和海景兼備，部份客房設海景陽台泡池，可以一邊浸浴一邊欣賞海景，客房以白色調為主，配上復古的家具，彷彿走進外國的村莊裏，隨手都可以拍出超上鏡的照片。民宿裏有泳池，如果喜歡泳池，還可以穿過民宿前面的公園走到沙灘。民宿還設有溫泉，開放時間由傍晚6時開放至晚上9時半，喜歡浸溫泉的朋友要把握時間。

+ 1

Mello覓樂民宿（桔釣沙店）

房價：人均HK$266／晚起（盧瓦爾·精緻山景房）

地址：深圳龍崗區南澳街道東山村81號A201

交通：火車深圳坪山站行車約1小時4分鐘；惠陽站行車約1小時3分鐘

Mello覓樂民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳溫泉酒店【5】較場尾壹品寒舍民宿

較場尾壹品寒舍民宿在2024年剛翻新，其地理位置極佳，只需徒步2分鍾即可到達海邊，徒步10分鐘就到大鵬古城，古城內有不少特色餐廳、人氣餐館，可以大快朵頤。民宿提供28間客房，其中有私湯庭院大床房，可以獨享庭院私湯。

+ 2

較場尾壹品寒舍民宿

房價：人均HK$152／晚起（陽台園景大床房）

地址：深圳龍崗區較四西四巷5號

交通：火車深圳坪山站行車約53分鐘；惠陽站行車約54分鐘

較場尾壹品寒舍民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳溫泉酒店【6】深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

深圳藍楹灣度假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）位於海濱大道，距離深圳灣公園地鐵站僅步行約11分鐘，從福田高鐵站出發也只需大約16分鐘車程，而且鄰近歡樂海岸心湖、紅樹林濱海生態公園等，更可以連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池，每逢10月至4月還提供溫泉， 絕對是假日放鬆心情的好去處，適合一家大小入住！

深圳藍楹灣度假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）

房價：人均HKD$1158起

地址：深圳南山區濱海大道2018號

交通：福田站約16分鐘車程、深圳灣公園地鐵站步行約11分鐘

深圳藍楹灣度假酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳溫泉酒店【7】HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅（深圳南澳第一沙灘店）

酒店以私人別墅風設計，幽幽的清雅感，貫徹侘寂風，自然質地與大地色調的風格特點，身心仿如得到療癒，房間舒服乾淨，有點像泰國度假酒店，管家服務周到。另外，客房設有私湯泡池、私人花園等。於Trip.com獲得4.8/5的評分，當中衞生及服務都獲得4.9的分數，有不少網民都稱讚酒店設有管家服務，而且大露台望海景景致一流，硬件上亦十分吸引。

+ 1

HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅（深圳南澳第一沙灘店）

房價：人均HK$607／晚起（遠山景歡聚家庭房）

地址：深圳大鵬新區海濱南路33號南龍小區C3棟

交通：深圳坪山站行車約1小時1分鐘；惠陽站約51分鐘

HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳溫泉酒店【8】櫻曼·海景泡池度假美宿（深圳大梅沙店）

櫻曼·海景泡池度假美宿（深圳大梅沙店）位於大梅沙，鄰近地鐵站，出入只需要10分鐘腳程。民宿僅5間客房，面積最小是484呎，最大可達645呎，而這間民宿最值得推介的地方是，任何房型都可以享有日式湯池，隨時隨地都可以浸泡私人溫泉！

+ 1

櫻曼·海景泡池度假美宿（深圳大梅沙店）

房價：人均HK$240／晚起（雲抒·海景泡池大床房私人溫泉）

地址：深圳鹽田區大梅沙梅沙街道環梅路6號海闊凌海公寓6樓

交通：地鐵站大梅沙步行約9分鐘；小梅沙行車約19分鐘

櫻曼·海景泡池度假美宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

