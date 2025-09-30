深圳國慶好去處10大推介｜歡樂谷無人機＋荷蘭花卉小鎮睇巨型月亮

國慶假期正好北上消費！深圳有豐富的活動和節目迎接國慶！今次《香港01》記者便盤點了10個深圳國慶好去處，當中包括無人機表演、非遺打鐵花表演、馬戲雜技表演等等，方便大家規劃假期行程，事不宜遲！馬上往下看！



深圳國慶好去處【1】深圳歡樂谷 —— 國慶無人機表演

深圳歡樂谷由10月1日起，一連7日都有無人機表演！每晚21:00在歡樂谷陽光海岸舞台會有1500架無人機升空表演，在夜空編排出融合國慶、中秋元素的圖案，帶來一場令人驚豔的光影表演。現場還有多場花車巡遊、實景劇《地道戰》、互動劇、樂隊表演、遺火壺鋼花表現等等！園內更有40多個機動遊戲及親子專區，特別適合全家同樂。

深圳歡樂谷 —— 國慶無人機表演

日期：2025年10月1日至10月7日

地點：深圳歡樂谷（南山區深南大道9037號）

門票：全天票（成人）220；全天票（兒童／長者）110；全天雙人票439；夜場票120（1.2米以下兒童；70歲以上長者免票）

深圳歡樂谷搶先購票：Trip.com｜Klook

深圳國慶好去處【2】深圳世界之窗 —— 第7屆國際街頭藝術節

深圳世界之窗「國際街頭藝術節」，邀請國際頂尖的街頭表演者、雜耍演員、喜劇演員和舞蹈演員等一起到場，為大家帶來精彩的高蹺表演、雜技、魔術、馬戲等等，而且10月1日至7日，深圳世界之窗同樣會有無人機表演！

日期：2025年10月1日－10月8日

地點：深圳世界之窗（南山區深南大道9037號）

門票：全天票（成人）220；全天票（兒童／長者）110；全天雙人票439；夜場票120

深圳世界之窗搶先購票：Trip.com｜Klook

深圳國慶好去處【3】小梅沙海濱樂園與海洋世界 —— 海與火狂歡節

今個國慶及中秋期間，小梅沙海濱樂園日場、夜場各有不同的精彩表演！日場有比堅尼SHOW、熱帶風情SHOW、泡泡SHOW，夜場則有千年打鐵花、空中飛人焰火秀、冷火焰瀑布、飛龍火扇、烈焰火塔、火神之弓！而小梅沙海洋世界則有非遺國潮表演、深藍瑞獸獻禮、水下國慶巡遊、動物花式中秋巡遊等等。

日期：2025年10月1日－10月8日

地點：小梅沙海濱樂園及小梅沙海洋世界（鹽田區小梅沙）

門票：成人票50、小童票30

小梅沙海濱樂園及小梅沙海洋世界搶先購票：Trip.com｜Klook

深圳國慶好去處【4】深圳甘坑古鎮 —— 甘坑花月夜

早前大受歡迎的甘坑花月夜在國慶載譽歸來！每晚19:30及21:00都有非遺打鐵花表演，而國慶將有全新升級，包括仙女散花、嫦娥奔月、鳳凰飛天等高難度表演，還有花船演藝、水霧門舞蹈、漢舞、客家山歌等表演！

日期：2025年10月1日－11月2日

地點：甘坑古鎮農場（廣東省深圳市龍崗區吉華街道甘坑社區甘李路18號）

門票：免費

深圳國慶好去處【5】市民中心 —— 免費燈光Show

每晚市民中心廣場周邊的大樓都會同時點亮，成為一張畫布，為大家獻上充滿現代感、科技感的燈光表演！深圳市民中心廣場可以免費觀看，但需要在活動3天前，可於微信公眾號「福田中心區夜景燈光預約導引服務」首頁預約。沒有成功預約的朋友，亦可以到蓮花山山頂免費觀看！

日期：2025年10月1日－10月8日（每晚19:30、20:30、21:30各辦一場）

地點：福田中心廣場

門票：免費（需活動3天前到微信公眾號預約）

深圳國慶好去處【6】觀瀾古墟 —— 文化市集

觀瀾古墟將會舉辦特色文化市集，現場除了可以買到中國特色的手作外，大會亦安排多場表演，包括英歌舞巡迴表演、文藝舞台表演、歌唱晚會、市集巡遊等等，可以沉浸於文化韻味的活動中。

觀瀾古墟 —— 文化市集（小紅書＠觀瀾古墟）

日期：2025年10月1日-10月8日

地點：深圳市龍華區觀瀾古墟（南門廣場、東門舞台、新東街等）

門票：免費

深圳國慶好去處【7】荷蘭花卉小鎮 —— 花好月圓雙節活動

荷蘭花卉小鎮、中山公園及南頭古城舉辦「花好月圓」活動，南頭古城有花月夜光影表演、燈籠街、民藝工坊，特別邀請陸豐市皮影戲團打造了名為「影影時光，花好月圓」的藝術裝置。而荷蘭花卉小鎮有音樂演出、鬱金香廣場有市集。

日期：2025年10月1日-10月8日

地點：荷蘭花卉小鎮、中山公園及南頭古城

門票：免費

深圳國慶好去處【8】星高度魔法村 —— 國慶中秋國風花燈活動

星高度魔法村在國慶、中秋期間會展示多款花燈，包括獅魚燈、紅鯉魚燈，以及玉兔奔月等主題，可沉浸於花燈秘境，打摩天輪廣場每晚19:00都有燈光表演，至於魔法之船有煙花表演與森林派對泡泡表演。

星高度魔法村 —— 國慶中秋國風花燈活動（小紅書＠甜甜）

日期：2025年10月1日至8日

地點：星高度魔法村（龍崗區龍城街道回龍埔社區小童公園）

門票：免費

深圳國慶好去處【9】西涌沙灘 —— 西涌星海露營音樂節

西涌1、3號沙灘今年國慶將會舉辦「露營音樂節」，結合音樂、沙灘露營等元素，早上有日出瑜伽、沙灘飛盤、親子尋寶、家庭運動會，晚上有星空煙火、音樂表演及燒烤派對，現場更設創意市集。

日期：2025年10月1日-10月5日

地點：西涌1、3號沙灘

門票：全價票 ¥35、半價票(1.2-1.5m兒童及65-69歲長者) ¥20、夜場票(成人) ¥15、夜場票(兒童) ¥14

西涌國際濱海旅遊區搶先購票：Trip.com

深圳國慶好去處【10】深圳國際園林花卉博覽園 —— 自在遊園會

深圳國際園林花卉博覽園今年國慶及中秋會有遊園會，現場潮汕英歌舞表演，更設有40多個市集攤位，除了有中國風手工精品，亦有美食小吃，可以一邊欣賞花燈，一邊體驗中國文化。

深圳國際園林花卉博覽園 —— 自在遊園會（小紅書＠食芫荽唔食香菜）

日期：2025年10月1日-10月7日

地點：深圳園博園（東區泉州園至匯芳園路段；西區共生藝術中心前）

門票：免費

想歡度國慶及中秋假期，不妨在深圳留宿，慢慢感受節慶氣氛，記者為大家精選了三間深圳酒店，讓大家能夠在玩樂過後，好好休息！

深圳酒店推介【1】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$607起（豪華海景客房；包1份早餐）

地址：深圳鹽田區鹽葵路9號

交通：羅湖口岸約35分鐘車程

大梅沙京基洲際度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳酒店推介【2】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

房價：人均HK$409起（特大雙人床單房公寓）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

深圳前海JEN酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook｜Agoda

深圳酒店推介【3】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，由華人設計篩季裕堂主理，除了採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。於Trip.com中獲得4.8/5的高分評分，網民認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高，特別是下午茶。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

房價：人均HK$1,042起（雙床間）

地址：深圳市南山區科苑南路2600號

交通：後海地鐵站步行約15分鐘

深圳灣安達仕酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook｜Agoda｜Booking.com｜永安旅遊

