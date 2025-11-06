宇奈月溫泉酒店7間｜直達滑雪場／私人溫泉／日式旅館 人均$372起

宇奈月溫泉酒店推介2025｜宇奈月溫泉是富山縣最大的溫泉鄉，附近更有峽谷美景及大型滑雪場！《香港01》「好食玩飛」整合7間位於宇奈月溫泉的溫泉酒店，部分酒店不但設有私人露天溫泉客房，從酒店更可以直達滑雪場，人均只需$372起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

宇奈月溫泉酒店【1】露櫻格蘭維里奧酒店-宇奈月溫泉店（Grandvriohotel Unazukionsen）

露櫻格蘭維里奧酒店-宇奈月溫泉店（Grandvriohotel Unazukionsen）位於黑部，距離宇奈月公園、宇奈月温泉等景點不到10分鐘路程。酒店於2022年開幕，擁有81間客房，分為日式及西式房型，部分日式客房不設私人浴室。酒店另提供露天溫泉、室內大浴場、室內游泳池、2間餐廳及免費停車場。

露櫻格蘭維里奧酒店-宇奈月溫泉店（Grandvriohotel Unazukionsen）

房價：人均HK$434起（西式雙床房；包早餐）

地址：富山縣黑部市宇奈月溫泉7-26

交通：宇奈月站步行9分鐘

露櫻格蘭維里奧酒店-宇奈月溫泉店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

宇奈月溫泉酒店【2】黑部市宇奈月杉乃井温泉Yamanoha酒店（Kurobe Unazukionsen Yamanoha）

黑部市宇奈月杉乃井温泉Yamanoha酒店（Kurobe Unazukionsen Yamanoha）位於黑部，於2019年開幕，步行前往宇奈月温泉、猿飛峽、山彥遊步道等只需5分鐘。酒店擁有94間客房，房間設計乾淨新穎，配備平板電視、私人浴室及浴缸，最多可容納9人入住。酒店同時設有溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費車站接送服務。

黑部市宇奈月杉乃井温泉Yamanoha酒店（Kurobe Unazukionsen Yamanoha）

房價：人均HK$372起（主樓山景日式房間；包早餐）

地址：富山縣黑部市宇奈月溫泉352-7

交通：宇奈月站步行7分鐘

黑部市宇奈月杉乃井温泉Yamanoha酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

宇奈月溫泉酒店【3】圓樂日式旅館（Enraku）

圓樂日式旅館（Enraku）位於黑部，距離黑部河電力紀念館和猿飛峽不到10分鐘路程。酒店共有12間客房，分為日式及和洋式客房，大部分房型配有寬敞露台及露天風呂，空間寬敞舒適。酒店另提供大眾溫泉、浴場、餐廳、免費停車場、穿梭巴士等設施及服務。

圓樂日式旅館（Enraku）

房價：人均HK$1,495起（本館日式房11帖；包早餐及晚餐）

地址：富山縣黑部市宇奈月溫泉347-1

交通：宇奈月站步行8分鐘

圓樂日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

宇奈月溫泉酒店【4】聖柳亭日式旅館（Sanyanagitei Ryokan）

聖柳亭日式旅館（Sanyanagitei Ryokan）坐落於宇奈月溫泉，鄰近宇奈月公園、黑部川電氣紀念館等景點。酒店於2024年完成翻新後重開，現在提供18間客房，部分客房設有露天浴池，可欣賞黑部川的景色。酒店亦提供溫泉浴場、餐廳、免費停車場等設施。

聖柳亭日式旅館（Sanyanagitei Ryokan）

房價：人均HK$1,078起（日式帶浴室；包早餐及晚餐）

地址：富山縣黑部市宇奈月溫泉462-2

交通：宇奈月站步行7分鐘

聖柳亭日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

宇奈月溫泉酒店【5】宇奈月温泉桃源（Kurobe Unazuki Onsen Togen）

宇奈月温泉桃源（Kurobe Unazuki Onsen Togen）是一間以藝術設計和優質住宿聞名的溫泉旅館。酒店曾於2016年翻新，現在提供50間客房，大部分房間可以欣賞到黑部川景色，且配有私人露天溫泉！酒店同時配有日式露天溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施。

宇奈月温泉桃源（Kurobe Unazuki Onsen Togen）

房價：人均HK$1,044起（酒店隨機安排房型；包早餐）

地址：富山縣黑部市宇奈月溫泉22-1

交通：宇奈月站步行12分鐘

宇奈月温泉桃源搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

宇奈月溫泉酒店【6】黑部酒店（Hotel Kurobe）

黑部酒店（Hotel Kurobe）位於黑部，鄰近塞勒涅美術館和黑部峽谷小火車等景點。酒店擁有43間客房，房間分為日式及和洋式房型，部分房型的床鋪更面向山景，環境奢華舒適！酒店另提供露天溫泉、公共浴池、餐廳、免費私人停車場、免費穿梭巴士等設施及服務。此外，從酒店亦可直達滑雪場地，十分方便！

黑部酒店（Hotel Kurobe）

房價：人均HK$388起（日式客房）

地址：富山縣黑部市宇奈月溫泉7

交通：宇奈月站步行8分鐘

黑部酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

宇奈月溫泉酒店【7】大江户温泉物語 宇奈月Grand 酒店（Ooedo Onsen Monogatari Unazuki Grand Hotel）

大江户温泉物語 宇奈月Grand 酒店（Ooedo Onsen Monogatari Unazuki Grand Hotel）位於宇奈月溫泉街中心，於2017開幕，擁有17間客房。酒店客房分為日式及混合式房型，部分房型設有室內溫泉，最大的房型可容納8人入住。酒店同時設有溫泉設施、餐廳、免費停車場等。

大江户温泉物語 宇奈月Grand 酒店（Ooedo Onsen Monogatari Unazuki Grand Hotel）

房價：人均HK$460起（經濟日式房帶室內浴池）

地址：富山縣黑部市宇奈月溫泉267

交通：宇奈月站步行8分鐘

大江户温泉物語 宇奈月Grand 酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店｜道後溫泉酒店｜城崎溫泉酒店｜武雄溫泉酒店｜北海道溫泉酒店｜嬉野溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略