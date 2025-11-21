月岡溫泉酒店6間推介｜私人雪景溫泉／一泊二食／人均$652起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

月岡溫泉酒店推介2025｜月岡溫泉位於新潟縣新發田市，是新潟代表性名湯，也是「日本溫泉百選」的榜上常客！《香港01》「好食玩飛」整合6間位於月岡溫泉區的溫泉酒店，大部分酒店有附設私人雪景溫泉的客房，人均只需$652起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

月岡溫泉酒店推介【1】白玉之湯-泉慶（Shiratama No Yu Senkei）

白玉之湯-泉慶（Shiratama No Yu Senkei）位於新發田，距離月岡鐘樓公園、月岡溫泉等景點不到10分鐘路程。酒店共有100間客房，提供多種房型，配有小露台、平板電視等設施，房間奢華舒適，部分房型帶有室內檜木風呂。酒店同時配備多種溫泉池、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費車站接車服務。

白玉之湯-泉慶（Shiratama No Yu Senkei）
房價：人均HK$1,278起（標準日式間；包早餐及晚餐）
地址：新瀉縣新發田市月岡溫泉453
交通：JR中浦站車程10分鐘
白玉之湯-泉慶搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

月岡溫泉酒店推介【2】白玉之湯-華鳳（Shiratama No Yu Kahou）

白玉之湯-華鳳（Shiratama No Yu Kahou）位於新發田郊區，鄰近月岡溫泉。酒店提供110間客房，房間分為日式及和洋式房型，均配備私人浴室，大部分客房亦設有露台及和室，空間寬敞。酒店同時配備溫泉、室內泳池、大眾浴場、餐廳及免費停車場等設施。

白玉之湯-華鳳（Shiratama No Yu Kahou）
房價：人均HK$1,930起（主樓豪華和洋式山景房；包早餐及晚餐）
地址：新潟縣新發田市月岡溫泉134
交通：JR中浦站車程11分鐘
白玉之湯-華鳳搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

月岡溫泉酒店推介【3】清風苑酒店（Hotel Seifuen）

清風苑酒店（Hotel Seifuen）位於新發田市，鄰近月岡溫泉、柴田城、西福寺等景點。酒店於1990年開業，共有 92間客房，包括優雅的日式客房以及日西混合風格的房型，大部分房型不設私人浴室，需要使用公共浴場，亦有部分客房帶有私人辦露天風呂。酒店另提供大型的室內及露天浴池、桑拿、兒童遊樂場、餐廳及免費停車場等設施。

清風苑酒店（Hotel Seifuen）
房價：人均HK$652起（酒店隨機安排房型；包早餐）
地址：新瀉縣新發田市月岡溫泉278-2
交通：JR中浦站車程9分鐘
清風苑酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜雙11必搶酒店半價　附Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜11月無門檻5%折扣+任何酒店適用｜附信用卡優惠Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

月岡溫泉酒店推介【4】別邸越之裏（Bettei Koshi No Sato）

別邸越之裏（Bettei Koshi No Sato）位於月岡溫泉區，周圍環繞著田地與民宅，環境寧靜。酒店共有20間日式及和洋式套房，房間設計奢華，配備臥室、客廳、露台、景觀露天浴池等設施，在冬季到訪更可以看到一望無際的雪景！酒店同時配備溫泉、公共浴池、高爾夫球場、室內泳池、餐廳等設施。

別邸越之裏（Bettei Koshi No Sato）
房價：人均HK$2,130起（三樓日式套房；包早餐及晚餐）
地址：新潟縣新發田市月岡溫泉134
交通：JR中浦站車程11分鐘
別邸越之裏搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

月岡溫泉酒店推介【5】Hisago莊（Hotel Hisagoso）

Hisago莊（Hotel Hisagoso）坐落於月岡溫泉區，鄰近月岡鐘樓公園及神明社等景點。酒店擁有43間客房，坐擁山脈景觀，配備乾濕分離浴室、和室、小露台等空間，部分房型亦設有戶外風呂。酒店同時設有溫泉、大眾浴場、高爾夫球場、餐廳及酒吧等設施。

Hisago莊（Hotel Hisagoso）
房價：人均HK$788起（日式城景房；包早餐及晚餐）
地址：新潟縣新發田市月岡溫泉552-16
交通：JR中浦站車程10分鐘
Hisago莊搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

月岡溫泉酒店推介【6】割烹之宿 今井 五十嵐邸 結（Kappo No Yado Imai Ikarashitei Yui）

割烹之宿 今井 五十嵐邸 結（Kappo No Yado Imai Ikarashitei Yui）位於新發田，鄰近月岡瓦庫瓦庫農場和月岡鐘樓公園。酒店僅提供11間日式客房，房間均配備戶外平台，部分客房不設私人浴室，整體空間寬敞乾淨。酒店同時設有溫泉、大眾浴場及餐廳。

割烹之宿 今井 五十嵐邸 結（Kappo No Yado Imai Ikarashitei Yui）
房價：人均HK$1,501起（高級日式房；包早餐及晚餐）
地址：新瀉縣新發田市月岡溫泉350
交通：JR中浦站車程9分鐘
割烹之宿 今井 五十嵐邸 結搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

更多日本溫泉酒店推薦👇
由布院溫泉酒店洞爺湖溫泉酒店定山溪溫泉酒店登別溫泉酒店鬼怒川溫泉酒店有馬溫泉酒店草津溫泉酒店銀山溫泉酒店別府溫泉酒店東京溫泉酒店東京星野溫泉飯店大阪溫泉酒店京都溫泉酒店箱根溫泉酒店熱海溫泉酒店白馬溫泉酒店黑川溫泉酒店富士山溫泉酒店霧島溫泉酒店和歌山溫泉酒店輕井澤溫泉酒店道後溫泉酒店城崎溫泉酒店武雄溫泉酒店北海道溫泉酒店嬉野溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

輕井澤交通｜東京成田機場直達輕井澤　高速巴每日3班附票價細節成田機場出東京市區5方法　Skyliner到日暮里36分鐘／巴士約$74起沖繩交通｜那霸機場出市區5大方法！單軌鐵路／巴士 最快10分鐘福岡機場到博多最快5分鐘！3大出市區方法 巴士直達別府由布院羽田機場出市區3大方法！最快13分鐘坐河上電車出市區、車費$16起機場交通優惠｜機場巴士／機場快綫　9大香港市區入機場交通優惠
酒店
酒店
酒店住宿資訊
日本
日本旅遊
日本
日本酒店
溫泉
溫泉
旅遊Jetso