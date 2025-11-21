月岡溫泉酒店6間推介｜私人雪景溫泉／一泊二食／人均$652起

月岡溫泉酒店推介2025｜月岡溫泉位於新潟縣新發田市，是新潟代表性名湯，也是「日本溫泉百選」的榜上常客！《香港01》「好食玩飛」整合6間位於月岡溫泉區的溫泉酒店，大部分酒店有附設私人雪景溫泉的客房，人均只需$652起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

月岡溫泉酒店推介【1】白玉之湯-泉慶（Shiratama No Yu Senkei）

白玉之湯-泉慶（Shiratama No Yu Senkei）位於新發田，距離月岡鐘樓公園、月岡溫泉等景點不到10分鐘路程。酒店共有100間客房，提供多種房型，配有小露台、平板電視等設施，房間奢華舒適，部分房型帶有室內檜木風呂。酒店同時配備多種溫泉池、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費車站接車服務。

白玉之湯-泉慶（Shiratama No Yu Senkei）

房價：人均HK$1,278起（標準日式間；包早餐及晚餐）

地址：新瀉縣新發田市月岡溫泉453

交通：JR中浦站車程10分鐘

白玉之湯-泉慶搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

月岡溫泉酒店推介【2】白玉之湯-華鳳（Shiratama No Yu Kahou）

白玉之湯-華鳳（Shiratama No Yu Kahou）位於新發田郊區，鄰近月岡溫泉。酒店提供110間客房，房間分為日式及和洋式房型，均配備私人浴室，大部分客房亦設有露台及和室，空間寬敞。酒店同時配備溫泉、室內泳池、大眾浴場、餐廳及免費停車場等設施。

白玉之湯-華鳳（Shiratama No Yu Kahou）

房價：人均HK$1,930起（主樓豪華和洋式山景房；包早餐及晚餐）

地址：新潟縣新發田市月岡溫泉134

交通：JR中浦站車程11分鐘

白玉之湯-華鳳搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

月岡溫泉酒店推介【3】清風苑酒店（Hotel Seifuen）

清風苑酒店（Hotel Seifuen）位於新發田市，鄰近月岡溫泉、柴田城、西福寺等景點。酒店於1990年開業，共有 92間客房，包括優雅的日式客房以及日西混合風格的房型，大部分房型不設私人浴室，需要使用公共浴場，亦有部分客房帶有私人辦露天風呂。酒店另提供大型的室內及露天浴池、桑拿、兒童遊樂場、餐廳及免費停車場等設施。

清風苑酒店（Hotel Seifuen）

房價：人均HK$652起（酒店隨機安排房型；包早餐）

地址：新瀉縣新發田市月岡溫泉278-2

交通：JR中浦站車程9分鐘

清風苑酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

月岡溫泉酒店推介【4】別邸越之裏（Bettei Koshi No Sato）

別邸越之裏（Bettei Koshi No Sato）位於月岡溫泉區，周圍環繞著田地與民宅，環境寧靜。酒店共有20間日式及和洋式套房，房間設計奢華，配備臥室、客廳、露台、景觀露天浴池等設施，在冬季到訪更可以看到一望無際的雪景！酒店同時配備溫泉、公共浴池、高爾夫球場、室內泳池、餐廳等設施。

別邸越之裏（Bettei Koshi No Sato）

房價：人均HK$2,130起（三樓日式套房；包早餐及晚餐）

地址：新潟縣新發田市月岡溫泉134

交通：JR中浦站車程11分鐘

別邸越之裏搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

月岡溫泉酒店推介【5】Hisago莊（Hotel Hisagoso）

Hisago莊（Hotel Hisagoso）坐落於月岡溫泉區，鄰近月岡鐘樓公園及神明社等景點。酒店擁有43間客房，坐擁山脈景觀，配備乾濕分離浴室、和室、小露台等空間，部分房型亦設有戶外風呂。酒店同時設有溫泉、大眾浴場、高爾夫球場、餐廳及酒吧等設施。

Hisago莊（Hotel Hisagoso）

房價：人均HK$788起（日式城景房；包早餐及晚餐）

地址：新潟縣新發田市月岡溫泉552-16

交通：JR中浦站車程10分鐘

Hisago莊搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

月岡溫泉酒店推介【6】割烹之宿 今井 五十嵐邸 結（Kappo No Yado Imai Ikarashitei Yui）

割烹之宿 今井 五十嵐邸 結（Kappo No Yado Imai Ikarashitei Yui）位於新發田，鄰近月岡瓦庫瓦庫農場和月岡鐘樓公園。酒店僅提供11間日式客房，房間均配備戶外平台，部分客房不設私人浴室，整體空間寬敞乾淨。酒店同時設有溫泉、大眾浴場及餐廳。

割烹之宿 今井 五十嵐邸 結（Kappo No Yado Imai Ikarashitei Yui）

房價：人均HK$1,501起（高級日式房；包早餐及晚餐）

地址：新瀉縣新發田市月岡溫泉350

交通：JR中浦站車程9分鐘

割烹之宿 今井 五十嵐邸 結搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店｜道後溫泉酒店｜城崎溫泉酒店｜武雄溫泉酒店｜北海道溫泉酒店｜嬉野溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略