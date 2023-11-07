福田酒店13間推介｜人均$140起／近車站／大型商場／親子複式公寓

深圳福田酒店推介｜隨著港深兩地通關，不少港人都會趁周末假期北上吃喝玩樂，其中深圳福田鄰近香港，交通方便快捷，加上有不少熱門景點，如星河COCO Park、卓悅中心、荔枝公園等，如果想玩兩日一夜，今次記者介紹13間位於深圳福田區的酒店，部分鄰近地鐵沿線車站、大型商場、休閒娛樂設施等，人均最平$140起！如果想選擇深圳酒店，也可以順道看看這篇深圳新酒店10大推介以及最新的酒店優惠碼，亦不要錯過01讀者專享Trip.com無門檻酒店promo code。（以下酒店價格只供參考，以訂房時為準）

深圳福田酒店推介【1】深圳福田皇崗城際酒店（Intercity Shenzhen Futian Huanggang）深圳福田皇崗城際酒店

於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店

房價：人均HKD$292起（城際高級大床房）

地址：深圳福田區福民路28號

交通：皇崗村地鐵站出口直達

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深圳福田酒店推介【2】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，而且地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。共提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店

房價：人均HKD$286起（舒適大床房）

地址：深圳福田區裕亨路38號

交通：福田口岸步行5分鐘

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店訂房優惠：Trip.com

深圳福田酒店推介【3】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch)）

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田會展中心店）

房價：人均HKD$228起（高級大床房）

地址：深圳福田區福民路199號

交通：石厦地鐵站步行5分鐘

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深圳福田酒店推介【4】桔子酒店（深圳福田會展中心店）(Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center))

酒店於2022年開業，位於深圳福田核心商業區，因此酒店周邊的配套十分完善，商店、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，不少旅客在Trip.com留言表示，酒店使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，都令旅客十分推薦這間酒店。

桔子酒店（深圳福田會展中心店）

房價：人均HKD$264起（大床房）

地址：彩田南路2032號海天綜合大廈, 福田區, 深圳

交通：崗夏站步行2分鐘

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深圳福田酒店推介【5】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。不少網民都認為酒店的服務周到，表示自己到酒店慶祝結婚週年，而酒店的職員細心幫助佈置，而且更送上小禮物，令網友印象深刻。

深圳文華東方酒店

房價：人均HKD$1255起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

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深圳福田酒店推介【6】全季酒店（深圳福田會展中心皇崗店）（All Seasons Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Huanggang Branch)）

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）於2021年開業，供應超過80間客房，木系色調裝修簡約，不少曾入住的網民讚衛生程度不錯，整體乾淨企理。酒店距離崗廈地鐵站約5分鐘路程，鄰近卓悅中心及多間食肆餐廳，地理位置方便！於Trip.com網站中獲得4.6/5的評分，有網民讚賞酒店的設備很齊全，而且酒店的職員態度亦十分有善，惟環境衞生方面未如網民的期望，有意入住酒店的市民可留意。

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）

房價：人均HKD$205起（大床房）

地址：深圳福田區福田街道崗廈社區彩田南路3016號彩天名苑105

交通：崗廈地鐵站步行約5分鐘

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深圳福田酒店推介【7】深圳會展中心福民地鐵站秋果酒店(Qiuguo Hotel, Fumin Metro Station, Shenzhen Convention and Exhibition Center)

酒店於2021年全新開幕，距4號線/7號線/10號線樞紐站-福民地鐵站約80米，交通十分方便，而且地鐵沿線可以前往「世界之窗」、「歡樂谷」、「民俗文化村」、「華僑城旅遊度假區」等景點，酒店周邊亦有不少購物商場，可以滿足旅客的需要。酒店的客房方面，不同主題的精品客房靜雅舒適，而且第一層設有茶書吧，打卡一流。於Trip.com獲得4.7/5的評分，不少人都表示酒店離酒店近，而且酒店房間以智能控制，貼心照顧旅客的生活細節。

深圳會展中心福民地鐵站秋果酒店

房價：人均HKD$203起（舒適大床房）

地址：金田路2004號1-5辛盛苑, 福田區, 深圳

交通：福民站步行3分鐘

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深圳福田酒店推介【8】深圳葵花酒店公寓（Sunflower Hotel & Residence Serviced apartment）

深圳葵花公寓位於福田區CBD核心地帶，提供超過250間客房，約有10種房型可供選擇，包括單床房、複式套房、兩房複式套房等，設計簡約舒適，部分房型設有閣樓或露台，空間感十足；可以步行前往星河COCO Park，到世界之窗、深圳野生動物園等車程約20分鐘，購物玩樂都方便！酒店的4樓更設有文化主題展示廳，展出深圳近年的經濟改革發展，令客人可以對深圳及周邊地區有更深入的認識。

深圳葵花公寓

房價：人均HKD$201起（精品公寓）

地址：深圳市福田區石廈北一街16號

交通：石廈地鐵站C出口步行約10至15分鐘

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深圳福田酒店推介【9】LIA力亞酒店（深圳會展中心店）（Lia Hotel）

力亞酒店坐落於深圳市福田區繁華CBD中心地帶，距離福民地鐵站500米左右，步行約10分鐘可到達大型購物美食廣場卓悦INTOWN購物中心、卓悦中心、皇庭廣場等！酒店大堂用上金屬材質及暗紅磁磚裝修，復古風設計非常適合影相打卡！酒店提供約30間客房，設計溫馨舒適，房內設巨型屏幕及投影儀，可以「躺平」看電影，好Chill！於Trip.com中獲得4.3/5的評分，不少網民都欣賞酒店的位置離地鐵站近，交通便利。另外酒店職員的態度亦彬彬有禮，惟有人表示房間有滴水問題，訂房前可留意。

力亞酒店（深圳會展中心店）

房價：人均HKD$140起（造夢影院普通大床房）

地址：深圳福田街道海濱社區福強路海濱廣場2018號顯鋭大廈東門首層

交通：福民地鐵站步行5至7分鐘

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深圳福田酒店推介【10】深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

全球首間無印良品酒店落戶深圳深業上城，距離地鐵3號及10號線蓮花村站約8分鐘路程，同時是首間結合餐廳、酒店、旗艦店於一身的項目，整體設計貫徹無印良品的簡約舒適風格，同時強調環保概念，採用不少舊建築物料及木材邊角等，呈現出獨一無二的原始質感。須多網民都推薦酒店，並且於Trip.com留下4.6/5的評分，除了欣賞無印一貫的簡約設計之外，酒店的服務同樣令網民留下深迄的印象，表示房間設有CD機及香薰機，令居住的過程中有更輕鬆的體驗。

深圳無印良品酒店

房價：人均HKD$418（A房型大床房）

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城

交通：蓮花村地鐵站步行8分鐘

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深圳福田酒店推介【11】深圳綠景酒店（L.GEM Hotel）

深圳綠景酒店位於福田CBD的中心區域，供應337間客房，共有9個房型可供選擇，包括高級大床房、雙床房、親子房、豪華套房等，客房設計簡約典雅，環境寬敞舒適，附近亦有不少食肆餐廳及購物熱點，鄰近大型超級市場AEON及家樂福，距離沙尾地鐵站路程約8分鐘左右，交通便利！有網民認為，酒店旁邊有大型超市，滿足日常的購物需求之外，而且酒店的健身室麻雀雖小但五臟俱全，令沒有健身經驗的住客亦可以享受不少酒店的服務體驗。

深圳綠景酒店

房價：人均HKD$231起（高級大床房）

地址：深圳市福田區新洲南路3099號

交通：沙尾地鐵站步行8分鐘

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深圳福田酒店推介【12】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店

房價：人均HKD$339起（園景大床房）

地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓

交通：福田地鐵站步行5分鐘

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深圳福田酒店推介【13】宜尚PLUS酒店（深圳福田會展中心店）(ECHARM PLUS Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center))

酒店附近的交通亦十分方便，前往最近的深圳福田會展中心站只需要步行15分鐘，而且附近有齊商超卓越購物中心、崗廈地鐵站，生活便利。另外，酒店設有「let’ s fika下午茶」，從每日一杯免費的下午茶開始，FIKA推崇陪伴、自在、分享的幸福下午，獨特開發的幸福+系列特飲，一口咖啡搭配一個麥包，譜寫有趣愜意的FIKA時光。酒店房間設計方面，主打簡約、精緻、品質。因此不少旅客都表示房間衞生潔淨，而且感覺舒適不局促。

宜尚PLUS酒店（深圳福田會展中心店）

房價：人均HKD$229起（宜人大床房）

地址：濱河大道5020號同心大廈 (南門), 福田區, 深圳

交通：崗夏站步行10分鐘

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