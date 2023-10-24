澳門新酒店10間推介｜人均$237／奢華宮廷泳池／歎新濠影滙W酒店

澳門新酒店2023！澳門向來是不少港人快閃旅行的首選，趁著假日去澳門食葡撻、豬扒包，或者看看大三巴、觀音像等景點！《香港01》「好食玩飛」記者是次整合了10間澳門新酒店，有Line Friends 主題酒店；有價格超值的酒店；亦有地理位置極佳的酒店，最平人均只需HKD$237！訂房前可以留意 最新酒店Promo Code（包括Trip.com/Klook/Agoda/Booking.com/永安旅遊等），更有最新Trip.com x 《香港01》讀者專屬優惠碼！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

大三巴牌坊是必到打卡景點。（mylovefromkorea17@ig）

澳門新酒店推介【1】澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）是新落成的酒店，並於2023年9月開幕，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分。酒店以中葡傳統文化為主調，客房亦融合奢華時尚及文化藝術，空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸更可望向城景，寫意萬分！酒店亦有室內恆溫泳池，而且連接渡假城，因此亦可以享用裡面所有娛樂設施或到商場購物！此外，酒店與澳門teamLab超自然空間、官也街、澳門威尼斯人度假區等都是步行可達的距離，非常方便！

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澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HKD$569起

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

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澳門新酒店推介【2】澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）

澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）為2023年9月開幕的新酒店，位於新濠影匯渡假城內。酒店貫徹一向的前衛風格，概念來自50年代在澳門拍攝的荷里活電影，所以酒店帶着電影黃金年代的奢華氣息，客房亦以藍綠色作為主調，非常有電影感，配以看向城景的落地大玻璃窗，讓人感覺穿梭在舊時代與現代之間。除了水上樂園及室內遊樂場外，酒店亦設有游泳池、水療中心、酒吧及餐廳等娛樂設施，影滙之星8字形摩天輪、澳門威尼斯人度假區等景點皆步行可達！

澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）

房價：人均HKD$585起

地址：澳門路氹新濠影滙二期

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士

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澳門新酒店推介【3】金寶來酒店（Treasure Hotel）

金寶來酒店（Treasure Hotel）於2023年7月開幕，與金皇冠中國大酒店相連。酒店內部堂皇華麗，有非常濃厚的中國特色，客房同樣採用現代中式設計，雖然空間不算很大，但窗外可以瞭望山景，且大部分客房都有浴缸可供浸浴。雖然金寶來酒店距離旅遊區較遠，但距離碼頭則相當近，而且鄰近亦有電競館、滑草場，要去玩飛索、室內跳傘亦僅10分鐘車程，交通尚算方便！

金寶來酒店（Treasure Hotel）

房價：人均HKD$237起

地址：澳門氹仔雞頸馬路1048號-1106號

交通：氹仔客運碼頭步行15分鐘

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澳門新酒店推介【4】英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）

英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）於2023年開幕，酒店內部及客房以奢華英倫風格作為設計主調，連帶客房亦非常有氣派，部分客房更有非常打卡able的超大落地玻璃窗，可以無死角俯瞰澳門城市景色，無論是浸浴時、起床後、入睡前都可以透過絕美景色療癒身心！酒店除了鄰近多間餐飲美食，亦可以步行前往官也街、百老匯大街或澳門威尼斯人度假區等旅遊景點，地理位置相當方便！

英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）

房價：人均HKD$332起

地址：澳門氹仔蓮花海濱大馬路

交通：排角輕軌站步行6分鐘

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澳門新酒店推介【5】澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）於2023年開幕，被標榜是坐擁全澳最美景觀的酒店！酒店客房走渡假風格，設計讓人感到清新舒適，更可以看到澳門塔及藍灣湖景色，部分客房設有全澳首創的戶外露天風呂！此外，酒店亦附設被譽為澳門半島最大的購物中心的澳門名勝世界購物廣場，有不少一線品牌、娛樂設施、餐飲美食！

澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

房價：人均HKD$394起

地址：澳門南灣湖1號

交通：港珠澳大橋澳門口岸乘坐免費穿梭巴士

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澳門新酒店推介【6】LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）於2022年開幕，是位於澳門葡京人綜合度假村內、全球首間以LINE FRIENDS為主題的新酒店。客房分為「BROWN 主題房」、「 CONY 主題房」、「LINE FRIENDS 主題房」，不同客房採用不同風格及設計，讓你擁有滿滿驚喜！酒店到處都是打卡位，附有室內泳池，而且鄰近便有購物中心、小型遊樂場、飛索、室內跳傘等娛樂設施，不用外出都超滿足！

LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

房價：人均HKD$579起

地址：澳門路氹溜冰路澳門葡京人

交通：東亞運輕軌站步行10分鐘

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澳門新酒店推介【7】歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）

歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）於2022年開幕，位於澳門葡京人綜合渡假城內的新酒店。酒店是全球首家以國際著名天然護理品牌L’OCCITANE位主題的酒店，客房以L‘OCCITANE的代表色為主調，展現出普羅旺斯的獨特魅力和現代法國風情，雅致又時尚。雖然酒店距離景點較遠，但除了提供室內泳池外，更鄰近購物中心，有飛索、室內跳傘、室內WAR GAME體驗館、室內遊樂場等娛樂設施，吃喝玩樂一應俱全！

歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）

房價：人均HKD$598起

地址：澳門溜冰路108號

交通：東亞運輕軌站步行10分鐘

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澳門新酒店推介【8】澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）

澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）是2022年開幕的新酒店，客房以木色系為主調，空間寬敞而且設有浴缸，部分套票亦有供應免費早餐！酒店雖然沒有過多娛樂或餐飲設施，但勝在鄰近有不少餐廳美食，而且不少娛樂場、大三巴牌坊、大炮台、澳門保安隊博物館等都在步行距離內，車程3分鐘便到澳門大賽車博物館，6分鐘便到澳門藝術博物館，7分鐘便到澳門塔，地理位置算是不錯！

澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）

房價：人均HKD$228起

地址：澳門馬統領巷5至11號及相鄰土地

交通：乘搭的士

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澳門新酒店推介【9】新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）

新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）雖然於2009年已經開業，但於2021年完成翻新並重新開幕！酒店以中國神話中煉石補天的女媧為設計靈感，在傳統中融入現代藝術風格，客房奢華尊尚且有藝術感。此外，酒店設有米芝蓮三星級粵菜食府「譽瓏軒」以及被評為五星級的水療中心，鄰近更有購物商場，最適合休閒渡假、享受生活的旅客！

新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）

房價：人均HKD$877起

地址：路氹連貫公路新濠天地

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士

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澳門新酒店推介【10】卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

THE KARL LAGERFELD於2021年開幕，由人稱「老佛爺」的Karl Lagerfeld親自操刀設計，酒店內部及客房混合19世紀及現代化的設計，將一代時裝巨匠的品味世界呈現人前！客房用色大膽，以黑色及紅色作為主調，極具時尚感之餘更融合了中西文化！酒店客房均提供浴缸，窗外也可以飽覽城市景色，而且附設有宮廷風格的泳池！酒店雖然距離觀光區較遠，但鄰近亦有不少購物中心及餐飲美食，相當方便！

卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

房價：人均HKD$648起

地址：澳門路氹城上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

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