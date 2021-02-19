新冠肺炎．最新｜科興疫苗今抵港　下周二起五類人可預約接種

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（18日）新增8宗確診個案，全部是本地個案，源頭不明有3宗。政府正式公布疫苗注射計劃，設5類優先群組，市民下周二起可預約。
100萬劑科興疫苗將於今天下午正式抵港，是首批可在港使用的新冠疫苗。
▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼
▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼
▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼
科興疫苗由內地發貨供港
▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼
▼過去14日患者住所、行蹤▼
【00:40】衞生防護中心晚上更新資料，有患者到過沙田泓碧3座、廣源市場，順利商場2期及秀茂坪商場。
【00:20】食物及衞生局局長陳肇始被問及購買外賣是否要使用「安心出行」，曾多次解釋指「當進入一個處所便要使用。」
食環署於晚上發新聞稿，指考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，可以接受不使用「安心出行」。
▼2月18日起 晚市堂食須使用安心出行 放寬至4人一枱▼
昨日總覽：
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