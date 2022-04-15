疫情・4.15｜確診回落至三位數　特首辦：明日取消11點記者會

撰文：黃偉倫 林穎嫺 鍾妍 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 何瑞芬 李沛姿 馬煒傑 梁思行
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今日（15日）增946宗確診個案，自2月10日以來首回落至三位數。多67人死亡，第五波疫情累計8,797人死亡，病死率升至0.748%。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，與3月初比較，目前個案是低水平，但較第一至四波，約1000宗仍是高水平，雖然不少已曾感染，但始終估計仍有200至300萬人未染疫，雖然可能有打針，但未必防止到感染，所以仍要繼續小心，戴好口罩。

復活節｜港男擲3000元到半島酒店為女友慶生︰未通關頂住先復活節｜長假首日市民報復式消費　有人或用盡消費券　店舖現人龍疫情｜新巴城巴4.19學校線重啟　4.21起恢復20線服務　7線仍暫停強制檢測｜涉太古城、海怡半島等40幢大廈　鳳德邨連續三日上榜復活節｜長假首日發四張口罩令告票　康文署預告假期加強巡邏

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼

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【17:55】特首辦：隨着疫情持續回穩，行政長官聯同相關官員自3月9日起一般在每日舉行的抗疫新聞發布會由明日起結束。行政長官會繼續按工作需要就不同議題會見傳媒，包括由4月26日起恢復一般逢星期二行政會議前會見傳媒的環節。

▼4月14日　旺角倫敦大酒樓午市情況▼

【16:48】張竹君表示，比起3月頭的情況，目前個案是低水平，但比較第一至四波，約1000宗仍是高水平，但相比高峰期是相對較低的水平。港大一直有做即時繁殖率，會睇人群免疫力，目前R是0.4幾，R會受一些因素影響，如人群情況、人群免疫及傳播情況；一般而言，如果R細過1，個案就不是向上，大過1數字就是向上的趨勢。人群免疫力若如港大所分析，有400至500萬人感染，人群風險就無之前的高，但始終估計仍有200至300萬人未感染，可能有打針，但都未必防止到感染，所以大家仍要繼續小心，要戴好口罩。

【16:42】醫院管理局總行政經理李立業醫生表示，有一宗較年輕死亡個案，59女病人，無打針，本身有高安氏動脈症，動脈炎症引起阻塞，曾中風，經內科安排入東區醫院內科病房，因為4月6日做過電腦掃瞄、胸腔不正常，疑有肺癌，入院檢測陽性，ct值約15，4月12日開始惡化，血液含氧量跌，X光有肺炎情況， 4月14日上午過身。

疫情｜增946確診　逾兩個月來首跌破千　明日起無林鄭記者會

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（15日）增946宗確診個案，是自2月10日以來首回落至三位數。多67人死亡，第五波疫情累計8,797人死亡，病死率升至0.748%，亦增加11宗輸入個案，其中4宗來自航班QR818，已觸及熔斷機制明天起要停飛香港7日。

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封區｜觀塘翠屏北邨翠桃樓圍封強檢至明早　曾逗留人士周日前檢測

【16:22】政府今日（15日）因應觀塘翠屏（北）邨翠桃樓的污水檢測病毒量，及相關確診個案，下午4時作出圍封強檢，目標明日（16日）上午10時「解封」。另外，任何於本月2日至15日逗離大廈逾兩小時人士，須於下周日（17日）前接受強檢。

增六屋苑污水陽性　屯門重災涉御海灣、嘉悅半島　派15萬個快測包

【15:41】疫情逐漸放緩後，政府近日恢復向污水對病毒呈陽性大廈的住戶，派發快速測試套裝。政府今日（15日）表示，再有六個屋苑和屋邨污水呈陽性，而且病毒量較高，疑有隱形患者，當中有五個位於屯門區，包括御海灣、嘉悅半島和南浪海灣三個私樓屋苑，以及富健花園和山景邨。餘下的屋邨則是位於深水埗的海達邨，政府將向有關大廈派發合共15萬個快測。

許樹昌料本港有400萬人帶抗體　憂復活節長假後疫情反彈

【13:32】本港新冠肺炎疫情放緩，當局公布4月21日起逐步放寬社交距離措施。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）認為，放寬步伐算是進取，相信當中牽涉較多經濟因素，因不少場所已關閉多時。不過，近日接種率進一步提高，相信放寬防疫措施的風險相對減低。

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封區｜元朗水邊圍邨湖水樓、大窩口尚文苑解封　共揪27宗陽性個案

【12:08】本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案。港府昨日（14日）於元朗水邊圍邨湖水樓及大窩口尚文苑作出限制與檢測宣告，分別於今日（15日）早上8時及11時15分完成圍封行動。在大窩口尚文苑有728人接受檢測，當中發現19宗陽性檢測個案，陽性比率為2.6%，另有82戶在過程中沒人應門。

【11:34】林鄭月娥表示，就洪門宴事件，食環署是執法部門，已完成調查、已採取懲處，包括針對處所發傳票，所以整件事仍在司法程序，這個懲處是針對主人家、賓客無戴罩或無用安心出行都有發告票，無一位當日出席官員，除已辭職的官員，仍有紀律處分進行中，因為早前有另外兩位官員要接受公務員事務局及上司的警告。

洪為民生日宴｜6人無戴口罩、掃安心出行罰款　林鄭：不涉及官員

【11:12】聶德權表示，下周二開疫苗到戶接種服務網上平台、設立查詢電話熱線，將上門打針服務涵蓋18區，有登記平台網址及熱線：5688 5234，下周二開始朝9晚8運作，呼籲70歲以上未打針長或因病患、殘疾不能外出打針人士聯絡，呼籲家人代作網上或電話登記。開放網上登記一周後展開接種，為期8周，每周4至5區作上門接種，4周作一循環，確保所有合資格的市民可適時有服務。會上門針二針科興，打針前醫護會先做簡單評估，登記人士可在打針前向醫護查詢，上門會接種打科興，因安排方便，復必泰要稀釋程序相對較複雜。不會等市民打來，採取「針搵人策略」，主動聯絡，鼓勵登記。

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【11:12】公務員事務局局長聶德權表示，擴大上門接種疫苗服務，下周二起開始登記疫苗到戶接種服務，3月30日開始圍封作試點，第二日為長者上門打科與疫苗，已完成13座大廈及為50人打針， 已收集個100登記。

疫苗｜長者及病患4.19起可預約上門打科興　3歲以上接種率達九成預告今確診或降至三位數　林鄭：BA.5變種外地到港　無意放寬外防

【11:08】林鄭月娥表示，4.15日是全民國安教育日，2015通過國安法，國安法其中一個規定是每年4月25日的教育日，今年已是第7個全民國家安全教育日，亦是我作為特首籌辦的國安委員會第2個教育日，但疫情關係不能如去年舉辦實體活動，去年如研討會、各大部門開放日。今年線上形式進行，特別製5分鐘特備節目介紹國安概念，公務員學院有網上學習、兒童繪本、少族裔語言及港台製作節目，可到國家安全網站網站瀏覽。

特首辦：抗疫記招完結　林鄭行會前將恢復見傳媒

【11:04】行政長官林鄭月娥表示，今日是復活節長假開始，再次呼籲市民享受假期時都要遵守防疫措施，建議出外戴防疫服務包內提供的KN95口罩，安全渡過長假，迎接4月21日首階段措施放寬社交距離措施，讓小朋友4月19日續步分批上課。

【10:52】第五波疫情繼續回落，政府宣布分階段放寬社交距離措施。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（15日）表示，單日確診數字有望在下周四（21日）回落至3位數，屆時將有條件放寬，但仍有機會出現輕度反彈。他認為，如個案出現兩三成增幅，當局須評估，需否暫停放寬措施。

疫情｜派對房間續關閉　業界批抗疫基金久未發放　失救急效用曾祈殷︰放寬防疫措施或有輕度反彈　倘有兩三成增幅須再評估

▼復活節假期首日街市情況▼

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【10:28】政府下周四（21日）起重開晚市堂食及大部分表列處所，但派對房間仍要關閉。香港派對場地協會會長林漢然今日（15日）表示，政府推出「防疫抗疫基金」讓業界「應急」，但後期申請者苦等超過1、2個月仍未收到資助，涉及近200間派對房間，同時要繼續白交租，促請政府盡早發放資助。

飲食業指員工每三日快測增經濟壓力　放寬晚市或回復疫前七成生意

【09:51】政府公布下周四（21日）起餐飲處所堂食放寬到晚上10時、二人一枱增加至四人。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今日（15日）表示，食肆員工要每三日接受一次快速檢測，增加經營者的經濟壓力，估計每月額外成本增加1千至3萬元。

安老院爆疫　院長痛憶23名院友離世　斥支援不足士兵赤裸打仗
一個老人家已經走咗喺到瞓住，員工同所有長者（院友）都好恐慌，嗰種恐懼無辦法形容，所有老友記都好擔心。
美景護老院院長張淑杰

【08:00】第五波疫情下，逾半死亡個案居於院舍。在土瓜灣的美景護老院，二樓大門旁有塊排板，寫著每個院友的名字。院友確診後不幸離世，名字會從排板除下。院長張淑杰望著板上的名字，慨嘆道：「一個月之內走咗23個老人家，入行以嚟都無遇過咁嘅情形。」

張淑杰指過去兩個多月，因為原地隔離，院友員工陸續染疫，有確診院友等不到救護車在院內離世，有染疫員工硬撐繼續帶病工作；院內無足夠的防疫物資，她四處張羅亦買不到，「𠵱家諗起嚟，好似發噩夢，好難諗到嗰一刻嘅情形，唔知點捱過嚟。」

▼美景護老院▼

戲院4.21重開西片為主　月底有《蝙蝠俠》　港產片4.28有得睇

【08:00】政府宣布放寬防疫措施，不少娛樂場所在下周四（21日）可重開，其中包括戲院，各位影迷終於有機會入戲院，有購票網站亦已可以預購下周四起的戲飛，並已有不少重量級西片會在下周起排隊上映。至於港產片，率先搶閘為由譚耀文、張繼聰等主演的《逃獄兄弟2》，將於4月28日全港上映，但原於新春及情人節上映的港產片，想睇就要等到8月。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼

警荃灣破派對房間　灣仔搗樓上酒吧　6人被捕　客人遭罰款

【01:29】警方於昨晚（14日）先後於荃灣及灣仔，破獲正在營業的派對房間及樓上酒吧，4名負責人、1名職員及1名顧客被捕，多名客人涉限聚令被罰款。

食肆4.21起有晚市堂食　限桌令放寬至4人　健身室戲院美容院重開限聚令｜4.21起准4人聚會、撤跨家庭禁令　陳肇始籲復活假要克制戲院4.21重開　兩條件准設「可飲食場次」　顧客入場飲食要打三針美容院或4.21復業　業界稱停業逾百日期待已久　冀無須再做快測有波打無水游　部份康文署設施4.16可網上預約　泳灘燒烤場仍關閉旅遊業界期望首階般可重啟本地遊　5至6月重辦公海遊機會微

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼

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一文看清放寬社交距離措施　4.21起有晚市堂食　戲院特設可飲食場海洋公園、迪士尼樂園4.21重開　須預約入場　身份證兩號碼享半價晚市重開｜4.21放寬措施　酒樓稱不受惠　冀母親節前可八人一枱本地遊｜員工須打3針　全團出發快測陰性可放寬至100人戲院重開｜田啟文：有得做生意係個開始　籲政府交代措施細節酒吧未能復業　業界料總損失數十億元　倡改領餐廳牌經營

▼健身室負人為4月21日重開做準備▼

▼4月14日　特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼

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疫情｜增1043確診　首現BA.5變種病毒　埃塞俄比亞經曼谷抵港Omicron BA.5｜全球個案少　或增加肺部感染　BA.2康復者可再中疫情｜多54人死　累計死亡人數突破9000　患肝病及食道癌57歲男亡37歲肝癌漢英國抵港送瑪嘉烈　無確診誤送隔離病房　列密切接觸者瑪嘉烈醫院誤送肝癌漢到新冠病房　妻斥院方無通知　女兒僅五月大院舍宿位人手問題長年未解決　議員建議沙嶺殯葬城改建多家安老院公立醫院去年流失3300多人　醫管局稱第五波疫情表現專業可吸人才居粵慢性病港人診症資助延至11.9　資助上限最高加碼至4000人民幣政府4.19起免費向60歲以上長者派快測套裝　社協表示歡迎

▼4月14日 大窩口尚文苑圍封檢測▼

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強制檢測｜涉海桃灣、嘉匯等40幢大廈　八屋邨連續兩日上榜觀塘四屋苑、沙田第一城共十座污水呈陽性　派約15萬個快速檢測包封區｜大窩口尚文苑、水邊圍邨湖水樓圍封強檢　料周五解封封區｜翠竹花園第十座、祥華邨祥裕樓解封　共揪出9宗陽性確診大廈｜總數微減至5763幢　One Homantin　大埔倚龍山莊等上榜

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

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復課｜新世界捐贈平台捐10萬快測包予學界　助有需要學童安心返校復課｜政府拒向全體學生派快測包　田北辰料涉約一億元政府可承擔復課｜學生每日快測　鄧飛憂現撲快測包潮　學界憂對家庭構成負擔復課｜教育局向資助計劃基層學生派最多30快測包　各校數百份備用
Omicron變種病毒
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