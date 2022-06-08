疫情・最新︱每日確診徘徊500宗　天氣惡劣室外流動採樣站今關閉

距離回歸25周年的7月1日尚有約三星期，但過去一周疫情反彈，維持一周每日的確診個案徘徊在500宗上下，且持續呈上升。政府有鑑於三成快速抗原檢測陽性在核酸覆檢後呈陰性，由昨日（７日）規定一律需經核酸覆檢陽性才列為確診，一改過去承認快測結果。



特首林鄭月娥昨表示今屆政府會竭盡全力創造領導人訪港的條件。候任特首辦昨已經聯絡食衞局，要求局方與候任行政長官李家超會面，以介紹疫情最新發展和評估。



昨日疫情新聞總覽：

▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



【12:58】食物及衞生局發言人今日（8日）提醒巿民，由於紅色暴雨警告信號仍然生效，位於室外的流動採樣站在今日餘下時間會繼續暫停服務，不會重開。有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。

全港的社區檢測中心今日及明日仍有充足名額可供巿民預約或即場登記進行檢測。除了須接受強制檢測的人士外，所有市民都可於社區檢測中心（如服務對象適用）接受免費檢測。

【12:44】立法會今日（8日）大會中，有議員在口頭質詢環節，問及政府如何防止第6波疫情，屆時會如何應對。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府有嚴謹的外防輸入及內防反彈措施。對於有報道指近日酒吧群組個案追蹤工作滯後，相隔一周才開展工作，陳肇始指須再考究報道是否真確。

【12:32】開業逾50多年的筲箕灣東大街安利魚蛋粉麵，昨日被納入強制檢測公告。6月4日早上10時半至中午12時半曾光顧者要今天或明天強檢。

安利魚蛋粉麵今天（8日）仍有照常營業，負責人鄭女士透露，當局並無特別通知要強檢，故不知道上榜原因及詳情，但由於店內已做足防疫措施，而員工今日快測亦全部陰性，故會以平常心面對。

【09:15】當局修訂何文田邨適文樓圍封行動數字，指圍封其間約1800人接受檢測，發現19宗陽性檢測個案和九宗檢測結果為不確定的個案。

【08:29】何文田邨適文樓解封，圍封其間約1800人接受檢測，發現21宗陽性檢測個案和九宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



【07:00】在港迄立近30年的連鎖零食店優之良品，近年深受自由行旅客歡迎，惟在疫情衝擊及一直未能與內地通關的情況下，最終突然宣告全線結業，惟其發言人稱，不排除日後會「東山再起」。其實，優之良品（優の良品）雖然名稱含日文，卻非日本企業，於20年前已擴張至90間分店，一度是本港最大型的純零食連鎖集團之一，基本上每區都有其分店。多個調查亦顯示，優之良品為內地人最喜愛的品牌之一，其生意於03年本港開始推內地旅客來港自由行後達致頂峰，於多個旺區擁有地舖優勢，亦只能把結業的日子稍稍推遲。

正所謂成也自由行，敗也自由行，優之良品過於依賴內地遊客的經營方針，以致本地客流失，當封關後難以轉型，為結業埋下伏線。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波便直言，優之良品「最致命係冇咗內地客，有啲似海洋公園太依賴大陸客。」但他認同優之良品結業的決定，認為保留實力有助將來再「東山再起」。

▼6月6日．優之良品全線結業▼



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▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日 中環酒吧LINQ爆疫▼



▼6月6日．海港城展示巨型機動君王暴龍▼



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▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



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▼6月1日起強制檢測公告▼

