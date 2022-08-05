疫情．最新｜確診數升穿5000大關　首日逾200名嬰幼兒打科興

撰文：何瑞芬 馬煒傑 黃偉倫 黃煦緻 黃金棋 孔繁栩 歐陽德浩 林穎嫺 蕭博禧 鄧宇詩 麥鍵瀧
出版：更新：

本港單日確診破五千宗，昨日（4日）新增確診5,020宗個案，是5月反彈後首次單位增逾5,000；昨日學校呈報367宗，增3間學校爆疫有班級要停課。公立醫院累計1,515名確診者留院，包括172宗新增個案，危殆病人增至27名，19人嚴重。有兩名死者因病情嚴重，在送抵急症室時已不醒人士。6個月大至3歲嬰幼兒昨日起可接種科興疫苗，截至傍晚6時共219人打針。

昨日疫情報道總覽：

疫情．8.4｜確診數破5000宗大關　黃大仙醫院恩恤探訪爆疫消費券．持續更新｜一覽商場優惠　送戲飛、抽BMW跑車及iPhone13

▼7月25日　機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

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▼8月4日　土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼

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珠澳通關｜青茂口岸排長龍　開關首日澳門近2萬外勞離境　飆595倍

【12:11】澳門疫情放緩，本周三起（3日）再放寬抗疫措施，恢復與珠海免隔離通關，經澳門入境珠海，只需持有24小時內核酸檢測陰性證明。至昨晚（4日），青茂口岸依然大排長龍，場面混亂，有當地人形容有如「大遷徙」。澳門當局公布，通關首日各口岸出入境共計39,600人次，當中最多為內地僱員出境數字，佔約19,100人次，相比前一天飆升595.4倍。

黃大仙醫院疑恩恤探訪爆疫　何栢良料病人傳染探訪者機會較大

【11:17】黃大仙醫院胸肺科女病房出現新冠病毒感染群組，懷疑涉及恩恤探訪。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）表示，Omicron病毒的潛伏期中位數約為2.5日，而恩恤探訪後約24小時內，除了探訪者外，病房內另外三名檢測亦陽性，認為較大機會是探訪者在病房內被傳染，故事件不應影響探訪安排。

【08:53】觀塘和樂邨居安樓今早（5日）解封，約1 040人接受了檢測，當中共發現九宗陽性檢測個案。

▼8月4日 勞工處大型招聘會▼

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康復者二維碼將過期　電子針卡無確診紀錄　熱線職員：錯誤不罕見

【07:00】今年初爆發的第五波疫情，累計過百萬人染疫，不少人手持的康復者二維碼有效期快屆滿，已接種兩針的康復者，因為染疫當一針計，所以已完成三針疫苗接種，按理他們完成電子針卡更新後，即可符合進入食肆和表列處所的要求。惟近日有一批屬染疫時無申報，獲衞生署後補發出康復者證明的市民，發現在系統上康復者身份未獲「承認」，無法更新針卡。

《香港01》近日接獲多名後補申報染疫的康復者投訴，雖然早前已獲發「康復者二維碼」，惟其近日到官方網站下載電子針卡時，曾否染疫一欄卻寫「否」，以官方的「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄其針卡時，卻出現紅色，亦即不符合「疫苗通行證」的要求，代表有關康復者在其「康復者二維碼」到期後，便無法再進入食肆等處所。

《香港01》已就此向醫務衞生局、衞生署和資訊科技總監辦針室查詢。衞生署和資科辦表示，正調查和檢視電子針卡系統，但至今仍未找到是系統還是資料庫出錯，亦無解釋針卡錯誤牽涉甚麼群組的康復者，僅呼籲有類似問題的市民可致電衞生署的熱線求助。

消息：政府料周五公布「紅黃碼」　入境人士可縮短檢疫日數單日確診四個月來首破5000　三校有班別須停課　張竹君：仍未見頂增3人死　黃大仙醫院爆恩恤探訪群組　探訪家屬、病人共5人中招私隱專員鍾麗玲快測陽性　7.29最後上班　正接受隔離消防處處長楊恩健檢測陽性　同層同事亦染疫　最後上班日期為今天

▼8月4日　政界女要員出席黃大仙祠七夕「七姐寶誕」▼

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半歲至3歲即日起可打科興　今網上預約開放首半小時150人預約中大醫院24張病床接收新冠患者　今首名病人由新界東醫院聯網轉院勞工處搵工｜檢疫酒店員工憂染疫期盼轉工　航空業招攬新血迎通關調查：七成單身人士感疫情影響求愛　準新娘因婚禮屢延期誤會情變

▼8月1日起強制檢測公告▼

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強制檢測︱涉65幢包括銀湖‧天峰、半島豪庭　太湖花園7廈齊上榜確診大廈｜增2,411幢　元朗區重災　瑧環、畢架山一號等上榜帝后華庭、愛民邨及御龍居等屋苑污水呈陽性　兩區派11萬套快測包抵港隔離｜檢疫減辣機場指定的士料生意增　業界冀平均日做五支旗

▼8月2日　貿發局公布美食博覽詳情▼

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新冠肺炎
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醫務委員會
衞生署
衞生防護中心
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