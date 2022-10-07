疫情．最新｜新增七天平均死亡率維持低水平 政府放寬防疫措施
撰文：王潔恩 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港確診個案昨日（6日）略為反彈重上四千宗水平，衞生署昨公布新增4,318宗確診個案，當中本地個案佔3,993宗，輸入個案325宗，多6人死亡。
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