施政報告直播｜東鐵線科學園白石角站　2033年前開通

【施政報告2022】特首李家超今日（19日）公布上任後首施政報告，提出關於發展經濟、改善民生的政策和措施，包括土地房屋的問題，以及如何增強香港的競爭力等，就不同範疇下定立了很多政策措施，亦會有政策措施篇章，令市民可以跟進在施政報告下其他領域一系列的政策措施。



▼10月18日 李家超展示施政報告▼



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【11:49】持續提升文化基建，指定新十年發展藍圖，博物館增至19間，增加座位數目一半，明年起分階段建東九文化中心，鼓勵私人發展項目加入。

成立文化藝術盛事基金，2024年舉辦粵港澳大灣區文化藝術節。推動香港流行文化走出香港，在電影、電視、串流平台擴容。創意香港推動與內地合拍內容。與業界設立流行文化節，探討未來設立流行文化館可行性。

【11:42】東鐵線科學園白石角站，2033年前開通。2025年起，擴建科學園、數碼港。

吸納創科人才，優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員要求、延長配額有效期至兩年。

研究科學園附近，建造新一幢創新斗室，深港科學園研究住宿空間。

兩年後政府服務全面電子化。明年修例，新建樓宇需預留空間建設5G網絡。

▼施政報告就解決房屋及土地問題提出新政策▼



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【11:30】對接國家戰略 增強發展動能

成立「融入國家發展大局督導組」，特首任組長，三司長任副組長，推進、督導跨局工作，加強與內地機構溝通。

全面提升香港金融服務競爭力。港交所明年修改上市規則，便利未有盈利的先進技術企業融資。

香港處理全球七成半離岸人民幣結算，優化市場基建。加強互聯互通，全速落實中國證監會的互聯互通安排。

今年內提交豁免股票買賣印花稅條例草案。

虛擬資產方面，提交條例草案，建議發牌制度。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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【11:19】引入人才

過去兩年本地勞動力流失14萬人。

成立財政司司長帶領的引進重點企業辦公室；成立政務司司長帶領的設立「招商引才專組」；未來基金撥出300億，成立「共同投資基金」；高端人才計劃；優化現有多項輸入人才計劃。合資格外來人才，成為香港永久居民後，可退還在置業印花稅。

吸引名牌大學畢業生；放寬輸入人才簽證，13項短缺人才清單，毋須本地無法招聘才可招聘外地人；放寬非本地畢業生留港就業計劃，畢業後可逗留兩年，涵蓋本地大學大灣區分校畢業生。

向合資格外來人才退還首次置業買家印花稅，從今日簽約起生效。

「高端人才通行證計劃」為期兩年；合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球100強大學，並在過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士。此兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。

▼施政報告提出要增強香港的競爭力▼



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【11:13】成立全新的「香港投資管理有限公司」，將未來基金中的「香港增長組合」、大灣區投資基金等，歸一收納，主導投資策略產業。

成立「特首政策組」，政府策略研究及倡議，大局觀及國際觀，深入研究國地政策發展及外國的形勢，協助制定前瞻政策。

訂立110個不同指標（KPI）。

強化公務員管理：1. 更新公務員守則，具備維護國家主權安全的意識，履行愛國者治港；2. 強化賞罰制度，定期表揚，識別表現出色的人員，表現欠佳的經過督導輔助後無改善，會在終止合約。

▼施政報告提出政策如何增強作為國際金融中心競爭力▼



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【11:05】築牢安全根基 堅守一國之本 發揮兩制之利

7. 「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障。習近平主席在7月1日發表的重要講話強調，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗的好制度，沒有任何理由改變，必須長期支持。主席一錘定音，掃除了過往對「一國兩制」方針的議論，為香港打了一支強心針。

8. 維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。香港回歸祖國25年的歷程說明，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，維護以《中華人民共和國憲法》（《憲法》）和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》（《基本法》）共同構建的特區憲制基礎和秩序，落實好「愛國者治港」原則、維護好國家安全的大道理，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

9. 過去25年，香港戰勝了各種挑戰，穩步向前發展。無論是外部環境的變化、疫情的衝擊，還是過去的社會動盪，都沒有阻擋我們的步伐。然而，眼前的繁榮穩定並非必然，撥亂反正過後，我們仍須增強憂患意識，建立底線思維，確保維護國家主權、安全、發展利益的工作持久進行，嚴防威脅再現。今天香港「由亂到治」走向「由治及興」，憲制秩序更牢固，「治理體系」更趨完善。發展是硬道理，憑著穩固的發展根基，再加上「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢，為香港創造廣闊的發展空間。

10. 香港發展不能耽擱，前提是要穩定，排除干擾。我們要弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針呼應的主流價值觀，凝聚社會力量，共同創造更美好的生活。

11. 我們會繼續堅定不移維護特區的憲制秩序，維護《憲法》確立的國家根本制度，進一步推展《憲法》、《基本法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）的宣傳教育。由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」將改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，反映政府對推廣《憲法》工作的重視和決心。

12. 為進一步維護區旗及區徽作為特區象徵和標誌的尊嚴，政府將於本立法年度提交《區旗及區徽條例》的修訂草案，與《國旗及國徽條例》和《國歌條例》適度地保持一致。

13. 為準確落實《香港國安法》的立法原意，我們會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進《基本法》第二十三條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。

14. 為落實「愛國者治港」，政府會嚴格按照經完善的選舉制度，依法組織各項選舉，為有志參政議政的愛國者提供公平、公正、公開的參選機會。此外，政府會按德才兼備的標準，廣泛吸納愛國愛港、立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才加入政府、各委員會和公營機構。

15. 我會鞏固和落實行政主導體制，不斷探索實現行政、立法機關良性互動的新台階，完善立法會前廳交流會，加強與立法會議員的交流，增進政策制訂過程的協作，共同提升管治能力，做到議而有決、決而有行。

▼施政報告公布改善民生政策和措施▼



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【11:01】(一) 前言：同開新篇

1. 今天，是我就任行政長官後首份《施政報告》，深感任重道遠。我反覆思考，大家最關注甚麼？市民對香港有怎樣的願景？他們對《施政報告》有什麼期望？我感謝市民和社會各界在過去三個月提供了大量意見，亦感謝我的團隊的支持，齊心建設更美好的香港。

2. 我們正身處世界百年未見的大變局。疫情肆虐，環球經濟前景迅速轉差，通脹高企，再加上「加息潮」和貨幣緊縮政策、貿易爭端和地緣局勢緊張，削弱環球經濟增長動力，影響香港經濟復蘇的速度。

3. 雖然挑戰不少，但香港自身優勢強，在「一國兩制」下機遇處處。香港的企業經營環境全球第一，是國際金融、貿易、航運中心，亦是全球最大離岸人民幣業務中心，創新科技（創科）等新興產業蓬勃發展。香港擁有先進的基建硬件和軟件、健全的法律制度，世界級頂尖人才匯聚，地理上位處亞洲心臟，是跨國企業於亞洲設立業務的首選地。香港亦是開放、多元的大都會，糅合新舊潮流，擁有中西文化薈萃的吸引力。

4. 在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，直接參與內地的龐大市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑。「十四五」規劃、粵港澳大灣區（大灣區）建設和「一帶一路」倡議等國家重點戰略，更為香港帶來無限機遇。

5. 今年最令市民深受鼓舞的，當然是國家主席習近平親臨香港，出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並發表重要講話，提出「四個必須」和「四點希望」，談及「青年興，則香港興」，堅定了社會各界對香港未來發展的信心。我感謝習主席的重要講話，這已成為我的施政藍圖。香港現處於「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵期。未來五年，我會帶領政府團隊團結各界，凝聚力量，積極發揮包容共濟、求同存異的優良傳統，為市民謀幸福，為香港謀發展，讓東方之珠更光更亮。

6. 這是屬於香港市民的《施政報告》。以下我將向廣大市民闡述我的施政理念、願景和措施，讓我們同為香港開新篇。

▼施政報告公布改善民生政策和措施▼



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【10:45】消息指，新一份《施政報告》會提出，港府會研究與業界每年合辦「流行文化節」，長遠亦會研究設立流行文化館，推廣流行文化。

據了解，港府下個年度會推出三幅土地，以招標形式讓發展商興建資助出售房屋，並鼓勵發展商改劃自己持有的土地興建資助房屋。

▼享維港海景啟德方艙醫院▼



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▼6月16日 元朗過渡性房屋「同心村」舉行啟用禮▼



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▼8月14日 社協料全港1.2萬戶住工廈劏房▼



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▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼

