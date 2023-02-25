蔡天鳳碎屍案一文整合｜失蹤3天被殺肢解烹屍　前夫全家謀財害命

現為譚仔米線創辦人媳婦的28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，遭揭發在大埔龍尾村一村屋單位內被殺害烹屍煮成「人肉湯」，殘肢遭當垃圾湯渣棄置，而行兇者竟是前夫全家，殺人動機竟疑是想謀奪其億元家產。案件的兇殘殺人手段與謀財內情震驚全港，而蔡天鳳由失蹤到被揭發慘死僅3天，當中涉及與前夫一家的恩怨情仇，以及其身份背景與豐厚家財，本文將一併整合。



消息指，蔡天鳳的65歲「前老爺」，即其前夫父親曾任職警員，是策劃殺人計劃的主腦，他於本月初租用大埔龍尾村的涉事村屋單位，但並無添購任何傢具。至案發的周二（21日），蔡天鳳由任職其私人司機的前夫兄長接載，卻在車上被弄暈，並運送至村屋單位內殺害，屍體隨即被削肉機、電鋸、利刀等工具肢解，部份放在雪櫃冷藏，部份遭大煲烹煮及棄置。



警方在蔡女失蹤後接獲求助，隨即對其前夫一家展開調查，懷疑他們與案有關，終在接報3天後，即周五（24日）揭發殺人碎屍案，並以涉嫌謀殺拘捕前夫父母及胞兄，而疑有份行兇的前夫仍在逃。警方在村屋雪櫃內發現相信屬於蔡女的左、右腿殘肢，但其頭顱、軀幹及手部則不知所終。



死者為時裝界名媛 屢登知名雜誌 被稱「新星」

失蹤後遇害身亡的蔡天鳳，洋名Abby，據其社交帳戶內容可見，蔡女長相標緻，打扮高貴時尚，生活奢華。據知她家境富裕，持有多個物業，包括何文田加多利山、市值4,500萬元的荔枝角曼克頓山等，她先後合共是4間公司的董事，而其父母亦於內地從商，估計她個人坐擁逾億元身家。

蔡女早年常分享名牌時裝照片，愛分享自己的穿搭打扮，近年則頻繁地出席各種時裝界活動，更踏入時尚圈工作，任職模特兒，身穿名牌拍照。她屢次登上知名雜誌，近日更成為電子雜誌封面人物，被形容為「新星」，是「業內最受歡迎、具影響力人物之一」。

蔡天鳳經歷兩段婚姻 育有4名子女

但富裕的家境、奢華的生活背後，蔡女的婚姻背景頗為複雜，她約於10年前，即年約18歲時，與年齡相若、洋名Alex的姓鄺前夫結婚，誕下一對現時分別10歲及8歲的兒女，其後兩人離婚，蔡女與2016年12月與譚仔米線創辦人兒子結為夫婦，但據指無註冊登記，雙方財政獨立，並誕下2名子女，即現年28歲的蔡女已是4孩之母。

蔡女的前夫現時無業，其65歲父親曾於警隊任職，但十多年前已離職。蔡女離婚後仍有情有義，願意照顧前夫一家人的生活，更安排他們居於何文田加多利山一間豪宅，該單位雖由蔡女斥資購入，但以前夫父親為掛名業主，而前夫兄長則受聘擔任蔡女的私人司機，詎料最終卻把她送入鬼門關。

有人在網上懸紅200萬元緝兇。帖文指涉案前夫姓鄺，洋名Alex。（網上截圖）

疑欲出售加多利山物業 惹前夫一家不滿

消息指，蔡女被殺是有人謀財害命，殺機始於去年底，當時蔡女有意出售供前夫一家居住的加多利山物業，並取回部份的款項，然後為前夫一家安排其他住處，惟身為「業主」的前夫父親不同意，雙方就賣屋一事起爭執。蔡女獲律師告知，只要證明她是購買物業者，即使不是業主，她仍然有機會獲得賣樓的款項。

蔡女執意賣樓惹來前夫一家不滿，有人疑擔心加多利山物業見財化水，已萌生殺機，及後念及蔡女與現任丈夫並無註冊結婚，但她持有的物業、投資，涉款達一億元，如身故後財產將歸於子女所有，即她與前夫所生的2名子女亦是遺產繼承人，應可分得更多家產，在龐大財富誘惑下，遂策劃殺人大計。

前夫父親曾任職警員 疑是案中主謀 欲謀財害命

據悉，案件主腦正是加多利山物業的掛名業主、曾任職警員的前夫父親，其兩名兒子亦是殺人計劃中不可或缺的角色。前夫父親於2月初租用龍尾村村屋單位，並在2月21日實行計劃，蔡女當日由私人司機，即前夫胞兄開車接載，原定由加多利山到大埔科學園接與前夫所生的女兒放學，詎料踏死亡之途。消息指，蔡女懷疑在車上已被人弄至昏迷，該車隨後駛往龍尾村村屋單位，蔡女被抬進屋內，及後遇害再被肢解。

根據《香港01》取得的照片，拍下當日蔡女於加多利山登車前的最後身影，可見其一身白衣，挽着手袋及紙袋，低頭疑在看手機。

蔡失蹤有可疑 前夫一家試圖混淆警方調查方向

蔡女當日下午起失聯，其親人於22日凌晨報案，警方調查後認為有可疑，案件隨即在23日交由西九龍總區重案組接手。警方對蔡女背景作深入調查，約見聲稱是最後與她會面的私人司機，亦即其前夫兄長；同時會見其前夫父母，並嘗試約見前夫。

查問過程中，警方發現數名被調查人士多次提供錯誤訊息，包括指蔡女於中途已經落車等謊言，試圖混淆警方調查方向。經抽絲剝繭及情報分析後，警方成功識破有關人等製造的煙幕及一連串大話，並相信事主已遇害身亡，惟屍身埋藏的位置仍然未明。至24日凌晨，警方在九龍城區拘捕蔡女前夫分別65歲及63歲的父母，以及31歲兄長，他們涉嫌謀殺被扣查。據悉，案中蔡女的前夫、前夫父兄有出手行兇，而前夫母親亦對事件知情。目前前夫仍在逃，警方正追緝他歸案，而網上亦有人聲稱懸紅200萬元緝兇。

《香港01》取得一張懷疑拍下男疑犯身影的閉路電視截圖，可見一名男子手持一個膠箱，其後他走近一輛車尾門打開的七人車。

+ 3

警破門入屋 揭死者慘遭肢解烹屍

24日下午，警方鎖定大埔龍尾村村屋單位，持搜查令破門入屋，驚揭一個駭人的兇案現場。涉案單位遺有用作肢解人體的工具，包括削肉機、電鋸、長雨衣、手套及面罩等，亦尋獲人體碎肉，且有兩煲相信混有人體組織的湯，又在雪櫃內發現左、右腿殘肢，但蔡女的頭顱、軀幹及手部不知所終。警方同時發現部份屬於蔡女的財物、身份證及信用卡，以及懷疑是蔡女最後在加多利山露面時所挽的手袋，因此相信蔡女已經遇害遭烹屍，煮熟的屍體殘肢被當湯渣垃圾棄置。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫亦表示，涉案村屋單位十分簡陋，只有一張梳化，兩間房並無床等其他傢俬，相信冷血兇徒處心積慮，精心佈局，租用村屋用作肢解之用，並在牆身及窗口掛上帆布等。

警方將安排為死者進行驗屍，以確定死因。警方呼籲，市民如有任何消息或線索提供，請立即致電3661-8281、9702-9757，與西九龍總區重案組第二隊聯絡。

+ 6