蔡天鳳背景｜碎屍懶人包｜被烹人肉湯鍋　前夫鄺港智全家謀財害命

現為譚仔米線創辦人媳婦的28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，遭揭發在大埔龍尾村一村屋單位內被殺害烹屍煮成「人肉湯」，殘肢遭當垃圾湯渣棄置，而行兇者竟是前夫鄺港智（28歲）全家，殺人動機竟疑是想謀奪其億元家產。案件的兇殘殺人手段與謀財內情震驚全港，而蔡天鳳由失蹤到被揭發慘死僅3天，當中涉及與前夫一家的恩怨情仇，以及其身份背景與豐厚家財，本文將一併整合。以下案情內容更新截至2月27日清晨。



消息指，蔡天鳳的65歲前家翁鄺球（65歲），即其前夫父親曾任職警長，早前曾涉嫌強姦，是策劃殺人計劃的主腦，他於本月初租用大埔龍尾村的涉事村屋單位，但並無添購任何傢具。至案發的周二（21日），蔡天鳳由任職其私人司機的前夫兄長鄺港傑（31歲）接載，卻在車上被弄暈，並運送至村屋單位內殺害，屍體隨即被削肉機、電鋸、利刀等工具肢解，部份放在雪櫃冷藏，部份遭大煲烹煮及棄置。



警方在蔡女失蹤後接獲求助，隨即對其前夫一家展開調查，懷疑他們與案有關，終在接報3天後，即周五（24日）揭發殺人碎屍案，並以涉嫌謀殺拘捕前夫父母及胞兄，而疑有份行兇的姓鄺前夫一度潛逃，至周六（25日）下午，重案組人員成功於東涌將蔡的前夫拘捕，當時他相信準備坐「大飛」潛逃離境，即蔡女前夫一家四口均涉案被捕。警方在村屋雪櫃內發現相信屬於蔡女的左、右腿殘肢，在青紅蘿蔔人肉湯鍋中找到其頭顱，但軀幹及手部仍不知所終。



死者為時裝界名媛 屢登知名雜誌 被稱「新星」

失蹤後遇害身亡的蔡天鳳，洋名Abby，此案已經震驚國際，成為多國頭條新聞。據其社交帳戶內容可見，蔡女長相標緻，打扮高貴時尚，生活奢華。據知她家境富裕，持有多個物業，包括何文田加多利山、市值4,500萬元的荔枝角曼克頓山等，她先後合共是4間公司的董事，而其父母亦於內地從商，估計她個人坐擁逾億元身家。

蔡女早年常分享名牌時裝照片，愛分享自己的穿搭打扮，近年則頻繁地出席各種時裝界活動，更踏入時尚圈工作，任職模特兒，身穿名牌拍照。她屢次登上知名雜誌，近日更成為電子雜誌封面人物，被形容為「新星」，是「業內最受歡迎、具影響力人物之一」。他在名媛界別的聲譽甚佳，被業界盛讚有義氣，重視朋友，行善好施爽直，不止一個人形容她為天使，比如何倍倩說：「認識這位天使五年，我們每一兩個月就兩個人吃飯，在她口裏身邊所有人都是好，從來未聽過她說過任何一個人不好。

蔡天鳳也是天王嫂方媛的閨蜜，兩人情同姐妹。郭富城是事後也特別發聲哀悼。年輕貌美的她也有愛心，是動物慈善機構的創辦人。蔡天鳳的母親也說，這個女兒是善良優秀的大寶寶。

蔡天鳳經歷兩段婚姻 育有4名子女

但富裕的家境、奢華的生活背後，蔡女的婚姻背景頗為複雜，她約於10年前，即年約18歲時，與年齡相若、洋名Alex的前鄺港智夫結婚（潛逃後被捕過程），誕下一對現時分別10歲及8歲的兒女，其後兩人離婚，蔡女與2016年12月與譚仔米線創辦人兒子結為夫婦，但據指無註冊登記，雙方財政獨立，並誕下2名子女，即現年28歲的蔡女已是4孩之母。

蔡女的前夫現時無業，其65歲父親曾於警隊任職警長，但疑因涉嫌強姦被調查，於2005年已自行辭職離開警隊。蔡女離婚後仍有情有義，願意照顧前夫一家人的生活，更安排他們居於何文田加多利山一間豪宅，該單位雖由蔡女斥資7000多萬元購入，但以前夫父親為掛名業主，而前夫兄長則受聘擔任蔡女的私人司機，詎料最終卻疑把她送入鬼門關。《香港01》獨家曝光了這個單位的奢華內貌。

鄺港智一家不斷吸允蔡女的財富，過著奢華的生活。有認識他們的友人說，鄺家可以一晚花幾十萬。其中鄺的兄長Anthony更是過著富豪一樣的生活，不斷在intagram曬富貴生活，還表現得跟蔡天鳳非常親密，以兄妹相稱。沒想到，根據《香港01》的獨家圖片報道，負責引誘蔡天鳳進入殺局的，以及負責碎屍的，正正就是就是這個稱呼蔡女為「妹妹」的家人，負責將殘肢棄置的，就是涉嫌強姦、享受免費豪宅的前家翁。

有人在網上懸紅200萬元緝兇。帖文指涉案前夫姓鄺，洋名Alex。（網上截圖）

疑欲出售加多利山物業 惹前夫一家不滿

消息指，蔡女被殺是有人謀財害命，殺機始於去年底，當時蔡女有意出售供前夫一家居住的加多利山物業，並取回部份的款項，然後為前夫一家安排其他住處，惟身為「業主」的前夫父親不同意，雙方就賣屋一事起爭執。蔡女獲律師告知，只要證明她是購買物業者，即使不是業主，她仍然有機會獲得賣樓的款項。

蔡女執意賣樓惹來前夫一家不滿，有人疑擔心加多利山物業見財化水，已萌生殺機，及後念及蔡女與現任丈夫並無註冊結婚，但她持有的物業、投資，涉款達一億元，如身故後財產將歸於子女所有，即她與前夫所生的2名子女亦是遺產繼承人，應可分得更多家產，在龐大財富誘惑下，遂策劃殺人大計。

前夫父親曾任職警長 疑是案中主謀 欲謀財害命

據悉，案件主腦正是加多利山物業的掛名業主、曾任職警長的前夫父親，其兩名兒子亦是殺人計劃中不可或缺的角色。前夫父親於2月初租用龍尾村村屋單位，並在2月21日實行計劃，蔡女當日由私人司機，即前夫胞兄開車接載，原定由加多利山到大埔科學園接與前夫所生的女兒放學，詎料踏死亡之途。

消息指，七人車駛往獅子山隧道方向，但入隧道前，前夫鄺港智登上車輛，並和蔡女發生爭執，繼而互相糾纏，蔡女在車內受傷流血，隨後昏迷不醒，該車隨後駛往龍尾村村屋單位，蔡女被抬進屋內（01獨家圖片），當時她是否仍在生則未明，相信其後她在屋內被肢解。

根據《香港01》取得的照片，拍下當日蔡女於加多利山登車前的最後身影，可見其一身白衣，挽着手袋及紙袋，低頭疑在看手機。

蔡失蹤有可疑 前夫一家試圖混淆警方調查方向

蔡女當日下午起失聯，其親人於22日凌晨報案，警方調查後認為有可疑，案件隨即在23日交由西九龍總區重案組接手。警方對蔡女背景作深入調查，約見聲稱是最後與她會面的私人司機，亦即其前夫兄長；同時會見其前夫父母，並嘗試約見前夫。

查問過程中，警方發現數名被調查人士多次提供錯誤訊息，包括指蔡女於中途已經落車等謊言，試圖混淆警方調查方向。經抽絲剝繭及情報分析後，警方成功識破有關人等製造的煙幕及一連串大話，並相信事主已遇害身亡，前家翁鄺球懷疑涉及駕車丟棄殘肢，惟屍身埋藏的位置仍然未明。至24日凌晨，警方在九龍城區拘捕蔡女前夫分別65歲及63歲的父母，以及31歲兄長，他們涉嫌謀殺被扣查。據悉，案中蔡女的前夫、前夫父兄有出手行兇，而前夫母親亦對事件知情。

《香港01》取得一張懷疑拍下男疑犯身影的閉路電視截圖，可見一名男子手持一個膠箱，其後他走近一輛車尾門打開的七人車。

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警破門入屋 揭死者慘遭肢解烹屍

24日下午，警方鎖定大埔龍尾村村屋單位，持搜查令破門入屋，驚揭一個駭人的兇案現場。涉案單位遺有用作肢解人體的工具，包括削肉機、電鋸、長雨衣、手套及面罩等，亦尋獲人體碎肉，且有兩煲相信混有人體組織的湯，又在雪櫃內發現左、右腿殘肢，但蔡女的頭顱、軀幹及手部不知所終。警方同時發現部份屬於蔡女的財物、身份證及信用卡，以及懷疑是蔡女最後在加多利山露面時所挽的手袋，因此相信蔡女已經遇害遭烹屍，煮熟的屍體殘肢被當人肉湯渣垃圾棄置。不過，蔡天鳳的頭顱和殘肢卻一度不知所蹤。

2月26日，警方在人肉湯鍋中發現了蔡天鳳的頭顱，湯水中還有曾經烹煮過的青蘿蔔和紅蘿蔔。蔡的頭顱已被煮淨頭骨及頭髮，煲內亦發現小量肉碎、數條胸骨，並有紅蘿蔔、青蘿蔔，表層如啫喱。另外，另一個細煲內同樣有青紅蘿蔔，表面亦已呈凝固膠狀，並發現內有鎖骨。警方懷疑，有人曾經嘗試擊碎頭顱，有人則懷疑曾經將人肉湯導入廁所或坑渠。



有法醫表示，仍可從牙齒確認死者的身分。消息指，法醫於頭顱右耳後方發現一個大約6.5厘米乘5.5厘米，相信由硬物撞擊造成的洞，估計有機會是致命原因。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫亦表示，涉案村屋單位十分簡陋，只有一張梳化，兩間房並無床等其他傢俬，相信冷血兇徒處心積慮，精心佈局，租用村屋用作肢解之用，並在牆身及窗口掛上帆布等。不過，香港網民紛紛討論分析，認為他們的殺局幾乎不可能瞞天過海，有幾大漏洞，必然會被警方破局。

藝人古天祥向《香港01》表示，自己於2020年結婚後，曾租住過兇案單位作為愛巢，表示該單位約500呎，兩房兩廳。他說，案發後自己整晚發惡夢，夢見自己殺人和肢解屍體，感到非常噁心。

警方將安排為死者進行驗屍，以確定死因。警方呼籲，市民如有任何消息或線索提供，請立即致電3661-8281、9702-9757，與西九龍總區重案組第二隊聯絡。警方事後在將軍澳華人永遠墳場及附近水庫尋找死者的頭顱及其他殘肢。

案件揭發後蔡女的前夫即逃潛，警方翌日已全力追緝將他拘捕歸案（01獨家），而網上亦有人聲稱懸紅200萬元緝兇。在各路人馬全力追緝下，蔡女的前夫於周六（25日）下午在東涌落網，相信準備坐「大飛」潛逃離境，在等候上船期間被重案組人員拘捕。當時，警員在他身上發現了足足幾百萬現金和名錶。他目前被扣留調查。換言之，被捕疑兇是死者前夫一家四口，包括前夫、前公婆及前大伯。除了前家婆被控妨礙司法公正之外，其餘三名疑兇全部被控謀殺。

2月26日下午，警方揭發出新案情和新人物，拘捕了蔡天鳳前家翁鄺球的47歲情婦，花名「容容」，其罪名為協助罪犯，是案中被捕的第五人。警方指，容容於深水埗按摩場所任職「骨妹」，早前結識案中死者前家翁及成為情婦。兩人於本月較早時間一同租用龍尾村涉案單位。消息指，容容又於尖沙咀凱旋門以4萬元月租租用豪宅單位，懷疑窩藏鄺港智。

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譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）慘遭肢解烹屍，譚家大受打擊，透過死者生前好友表達對Abby的愛護之情。Abby現任家翁表示，「就連司機都讚佢係一個好好好盡責嘅媽咪 」，又透露Abby對譚家長輩尊重、客氣，一家一同出遊，非常「融洽」，形容她是「一個冇血緣嘅「寶貝女」。另外，蔡天鳳的現任丈夫Chris更承諾會照顧好妻子所有子女，更表示：「感激佢喺我生命出現。」

Abby媽媽五姐曾表示：「兩位親家大人一直對大寶寶女兒像公主一樣，寵愛著，永遠感恩你們用感恩的心珍愛身邊每個人」可見Abby成為譚仔新抱後，深得老爺奶奶的歡心和寵愛。而從五姐的過往曾公開的照片中可見，Abby與現任丈夫Chris不時都會帶同4名子女四出遊玩享受親子時光，包括迪士尼樂園、以及出海遊船河等，一家六口盡享天倫之樂。

反過來，蔡家也高度評價蔡天鳳的丈夫Chris，三年前，「五姐」post出一堆與女婿Chris的合照，標題為「我超孝的女婿，緣份是很奇妙的！每次一起時有千言萬語滔滔不斷，彼此牽掛理解包容扶持，珍愛生命美好之旅感恩所有一切！」有些相片中，Chris還會親「五姐」的臉頰。

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捲入碎屍案中的兩個單位，其中價值7000萬元的加多利山豪宅，最後會落入兇嫌鄺家手上，還是回到蔡家、譚家手上？這個複雜的法律討論，請看詳細分析。

有網民留意到涉事的大埔龍尾村村屋兇案單位是由疑兇租用，現時已經成為全球知名的超級凶宅，令業主也成為了「受害者」，有地產經紀表示，就算清拆重建都未必可行。