心齋橋親子酒店10間｜兒童免費住／免費宵夜／近車站／人均$158起

心齋橋親子酒店｜日元匯率持續插水，不妨快閃大阪吃喝玩樂，全因住在心齋橋附近，就可以滿足食玩買一切需要，部份酒店更歡迎小孩入住，提供兒童用品、玩具，部份甚至有嬰兒車！這次精選了10間心齋橋附近的親子酒店！立即拉下看吧！



Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook 酒店優惠碼，節省更多旅費。（文章內提及之價錢以發稿日期為準)

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

心齋橋親子酒店【1】MIMARU大阪心齋橋WEST（MIMARU Osaka Shinsaibashi West）

MIMARU大阪心齋橋WEST（MIMARU Osaka Shinsaibashi West）坐落於心齋橋，距離四橋站僅5分鐘步程，鄰近難波神社、美國村、心齋橋、御堂筋等景點，附近亦有許多餐廳及便利商店，地理位置優越。酒店主打公寓式家庭房，最大的房型可住7人，設有廚房、客廳、用餐區及乾濕分離浴室，空間寬敞，小朋友在房間內跑跑跳跳都無問題！小朋友更可以到櫃台租借兒童玩具到房間玩，或者使用客房裡的投影設備看電影！

MIMARU大阪心齋橋WEST（MIMARU Osaka Shinsaibashi West）

房價：人均HK$610起（家庭公寓房）

地址：大阪市西区新町1-24-1

交通：四橋站步行5分鐘

親子政策：可免費提供嬰兒床，最多2位6歲以下的小童可免費入住。

MIMARU大阪心齋橋WEST搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

心齋橋親子酒店【2】大阪心齋橋橋樑酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）距離大阪地下鐵心齋橋、四橋站僅3分鐘步程，徙步便可以直達心齋橋、難波等購物及美食天堂，地理位置超方便！酒店採用現代日式風格，客房設計簡約溫馨，房間亦有櫻花作為裝飾點綴，12歲以下小童可以免費入住。此外，每日晚上9時至10時更會供應免費宵夜，任食拉麵、雪糕、及超過20款酒精飲品等無限任食任飲，就算晚上肚子餓不想出門都可以吃得飽飽的！

大阪心齋橋橋樑酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

房價：人均HKD$302起（雙人大床房）

地址：大阪市中央區西心齋橋1-10-24

交通：心齋橋站步行3分鐘

親子政策：提供兒童牙刷、玩具、嬰兒車；1歲以下嬰兒可提供嬰兒床；12歲以下小童如不加床可免費入住

大阪心齋橋橋梁酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

心齋橋親子酒店【3】大阪心齋橋NEST酒店（Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）

大阪心齋橋NEST酒店 （Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）位於大阪梅田優越位置，距離阪急電鐵大阪梅田站僅步行5分鐘，前往京都、神戶等地超方便。酒店設計風格時髦，不論裝潢或設備都非常精緻，極具格調，最重要是價格便宜，提供單人房至3人房，同時提供投幣式洗衣機，方便隨時洗衣烘乾，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，CP值極高！

大阪心齋橋NEST酒店 （Nest Hotel Osaka Shinsaibashi）

價錢：人均HKD$158起（Triple Room）

地址：大阪府大阪市中央區南船場2-4-10

交通：阪急電鐵大阪梅田站步行5分鐘

親子政策：5歲以下小童如不加床可免費入住。

即搶優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

心齋橋親子酒店【4】大阪御堂筋符號皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Osaka Midosuji）

酒店往來澱屋橋站13號出口只需要步行約3分鐘，旁邊是大阪主要街道御堂筋。酒店只有243間客房，而且所有房間均位於16樓及以上，可以俯瞰大阪的美麗夜景。同時餐廳設有法國餐廳和酒吧/酒廊，無論是有沒有小朋友的家庭均適合！於Trip.com獲得4.6/5的評分，當中不少網友的表示，酒店的位置旺中帶靜，附近亦有不少特別餐廳。另外酒店亦提供免費自助早餐。

大阪御堂筋符號皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Osaka Midosuji）

價錢：人均HKD$351起（標準房）

地址：大阪市中央區平野町4-2-3 Obic禦堂筋大廈

交通：於大阪地鐵本町站2號出口步行5分鐘

親子政策：5歲以下小童如不加床可免費入住，5歲或以下小童同行自助早餐免費。

大阪御堂筋符號皇家花園酒店即搶優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

心齋橋親子酒店【5】大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）位於大阪中心地帶，距離「心齋橋站」約13分鐘步行路程，不過鄰近人氣景點心齋橋及道頓堀固力果廣告牌（Glico Man Sign）等5分鐘就可抵達，附近亦有便利商店、藥妝、難波城購物中心，地理位置方便。酒店客房簡約寬敞而且設有浴缸，整體設備十足！最大特色是其位於頂樓的高空SPA，設有露天溫泉浴場，住客可邊泡湯邊俯瞰整個大阪城市景致！11歲或以下小童如不加床可免費入住！

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

房價：人均HKD$296起（高級雙床房）

地址：大阪市中央區東心斎橋2-2-5

交通：心齋橋站步行約13分鐘

親子政策：提供兒童餐、拖鞋、浴袍；11歲或以下小童如不加床可免費入住，3歲或以下小童同行自助早餐免費。

大阪難波光芒酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.coｍ

心齋橋親子酒店【6】難波道頓堀喬伊特爾酒店（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）

道頓堀喬伊特爾酒店坐落在道頓堀河畔，部分客房還可看到河畔美景。酒店距離難波站僅需3分鐘步行路程，下樓即可嘗盡大阪琳瑯美食，簡直是吃貨天堂！此外，酒店還鄰近Donki購物中心，購物好方便！客房設計配備加濕空氣凈化器及床頭USB插口，既實用又舒適。另外，客房內還可觀賞YouTube和Netflix，酒店大堂還免費供應咖啡！而且6歲或以下小童如不加床可免費入住！

難波道頓堀喬伊特爾酒店（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）

房價：人均HKD$244起（標準雙床房）

地址：大阪市西心齋橋2-6-10

交通：難波站3分鐘步距

親子政策：6歲或以下小童如不加床可免費入住，3歲或以下小童同行自助早餐免費。

難波道頓堀喬伊特爾酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

心齋橋親子酒店【7】心齋橋法拉格酒店(HOTEL THE FLAG Shinsaibashi)

HOTEL THE FLAG Shinsaibashi 位於大阪市中心，距離道頓堀運河和驚安之殿堂道頓堀店摩天輪只有600 公尺，距離大阪美國村只有700 公尺，無論去邊到shopping都十分方便！因為是市中心的關係，要去四天王寺、黑門市場等等傳統景點不到都只需15分鐘，要到大阪伊丹機場和關西國際機場都只需1小時火車車程。 如果著重快捷方便的酒店住宿，這間是必住之選。小童不加床可入住，不過要收取500円毛巾、備品費用。

+ 1

心齋橋法拉格酒店(HOTEL THE FLAG Shinsaibashi)

房價：人均HK$976／晚起（標準雙人房）

地址：大阪市中央区東心斎橋1-18-30

交通：地鐵心齋橋站步行約6分鐘

親子政策：12歲或以下小童不加床可入住，但每位小童每晚需收取500円毛巾、備品費用，6歲以下小童同行免費享用早餐。

心齋橋法拉格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

心齋橋親子酒店【8】相鐵FRESA INN-大阪心齋橋(Sotetsu Fresa Inn Osaka-Shinsaibashi)

酒店交通位置便利，地鐵站就在旁邊，步行8分鐘便可以到心齋橋商店街、道頓堀及BicCamera電器店等，而且沿途都有不同的餐廳及便利店，房間新淨之餘，價錢亦平，現酒店有劈價優惠，CP值高！

相鐵FRESA INN-大阪心齋橋(Sotetsu Fresa Inn Osaka-Shinsaibashi)

房價：人均HK$242／晚起（雙人床房標準雙人房）

地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋1-12-23

交通：地鐵長堀橋站步行約4分鐘；地鐵心齋橋站步行約6分鐘

親子政策：5歲或以下小童不加床可免費入住；5歲或以下小童同行免費享用自助早餐。

相鐵FRESA INN大阪心齋橋搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

心齋橋親子酒店【9】大阪心齋橋東方快捷酒店(Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi)

大阪心齋橋東方快捷酒店(Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi)位於心齋橋筋商店街附近，地理位置極為便利。而且6歲或以下小童不加床可免費入住，就算購物完後拿著大包小包，也可以立即放上酒店後，小休再shopping，非常方便。

+ 1

大阪心齋橋東方快捷酒店(Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi)

房價：人均HK$177／晚起（東方標準雙人床房）

地址：大阪市中央區南船場3-2-13

交通：地鐵心齋橋站步行約6分鐘

親子政策：6歲或以下小童不加床可免費入住；5歲或以下小童同行免費享用自助早餐。

大阪心齋橋東方快捷酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

心齋橋親子酒店【10】大阪十字酒店(Cross Hotel Osaka)

酒店位置極佳，獲超多網民推介！位於道頓堀固力果招牌附近，Donki正正就在酒店對面，如果怕白天太多人，不妨在晚飯後再去買手信。酒店房間面積以日本酒店來說偏寬敞，部份房間更有梳化椅，5歲或以下小童不加床可免費入住，如果想一人一床也可以選擇三床房。

大阪十字酒店(Cross Hotel Osaka)

房價：人均HK$420／晚起（標準樓層大床房）

地址：大阪市中央區心齋橋筋2-5-15

交通：地鐵心齋橋站步行約7分鐘

親子政策：5歲或以下小童不加床可免費入住；5歲或以下小童同行免費享用自助早餐。

大阪十字酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜KLOOK

👉酒店住宿優惠查詢：

Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

👉機票格價優惠查詢：

Trip.com｜Agoda

更多關西（京阪神）酒店推薦👇

京都酒店｜京都新酒店｜京都車站酒店｜京都賞櫻酒店｜大阪酒店｜大阪梅田酒店｜大阪親子酒店｜大阪高評分酒店｜大阪難波酒店｜大阪賞櫻酒店｜大阪環球影城附近酒店｜心齋橋酒店｜神戶酒店｜奈良酒店

更多東京酒店推薦👇

東京地鐵站酒店｜東京車站酒店｜東京高評分酒店｜東京平價酒店｜東京親子酒店｜東京女性限定酒店｜東京賞櫻酒店｜淺草酒店｜新宿酒店｜澀谷酒店｜銀座酒店｜上野酒店｜秋葉原酒店｜輕井澤酒店｜池袋酒店｜日暮里酒店｜丸之內酒店｜台場酒店｜河口湖酒店｜六本木酒店｜立川市酒店｜東京星野溫泉酒店｜東京迪士尼附近酒店｜東京聖誕酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略