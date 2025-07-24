全球最大金普頓酒店9月香港開幕！寵物友善＋全海景房飽覽維港景

香港首間金普頓酒店將於2025年9月開幕！作為全球最大的金普頓酒店，酒店走精品設計路線，客房可以欣賞到維多利亞港景致，頂樓更設有無邊際泳池，把周圍景色融為一體，酒店內更有米芝蓮餐廳進駐，盡顯奢華格調。



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酒店落戶於香港核心地區尖沙咀中間道11號，整棟大樓樓高50層，酒店前身為百年歷史的「海員之家」，為訪港及本地海員提供服務，而酒店底層將會繼續保留作為海員會所，接待日夜海上忙碌工作的海員，高層（9樓至50樓）將成為香港、以至全球最大的金普頓酒店。

香港金普頓酒店是全球最大的金普頓酒店。（官方圖片）

精品酒店的先河

即將開幕的香港金普頓酒店，沿用品牌精品酒店的風格。由於創辦人Bill Kimpton希望打破傳統星級酒店冷冰冰的感覺，打造出「家」的人性化服務及體驗，所以全球各地金普頓酒店的裝潢並沒有統一的風格和格調，每間酒店都融合當地的風土特色，例如東京新宿金普頓酒店就融合了紐約街頭藝術風格及日本傳統元素，每次步進金普頓酒店都彷如置身於藝術建築之中，這種獨特的風格亦成為「精品酒店」的先河。

香港金普頓酒店亮點｜1. 全海景房飽覽維港

成為全球最大的金普頓酒店，香港金普頓酒店擁有492間豪華客房，每間客房都有落地玻璃窗，可以飽覽壯闊的維港美景，晚上可以欣賞維港夜景，如果碰上節日更有機會欣賞到煙花匯演或無人機匯演！而客房內用品不少都是世界知名品牌，例如韓國Non Fiction護理用品、香港Elephant Grounds的精品咖啡及美國Tivoli Audio藍芽播放器等等。

所有客房都可以看到海景。（官方圖片）

索價最高的尊貴維多利亞港景房（除夕夜房價更高達$23,276/晚），客房內的落地玻璃窗前坐擁一個海景浴缸，住客可以一邊享受浸浴，一邊欣賞維多利亞港的美景。在特別的日子（例如除夕），更可以透過坐在落地玻璃窗前的沙發，舒適地欣賞維多利亞港的煙花匯演、無人機匯演等等。

香港金普頓酒店亮點｜2.寵物友善同行

而且，金普頓酒店更是寵物Friendly酒店，自1992年開始加入寵物友善的理念，化身成寵物友善酒店。每位住客入住香港金普頓酒店都可以攜帶1隻寵物同行。想跟寵物一起慶祝紀念日，還是一起Staycation，香港金普頓酒店都會為住客貼心預備。

香港金普頓酒店亮點｜3. 無邊際天際泳池

酒店其中一個賣點，是酒店在50層頂樓中設有L形無邊際天際泳池，猶如置身於雲端暢泳，無邊際設計亦把周圍的景色融為一體，營造出水面無限延伸至天際的效果。住客亦可在具有南加州風格特色的天際池畔酒吧Swim Club品嚐精心調製的雞尾酒，寫意地欣賞維港景色和香港天際線。

香港金普頓酒店亮點｜4. 米芝蓮餐飲享受

金普頓酒店內開設的餐廳，亦不時成為米芝蓮榜單上的常客，例如台北金普頓大安酒店的餐酒館The Tavernist，就是米芝蓮推薦餐廳。而香港金普頓酒店設有5大餐飲場所，其中特色餐廳JĪJĀ是由米芝蓮星級名廚劉韻棋（Vicky Lau）主理，她開設的高級餐廳TATE Dining Room自開業以來一直保持米芝蓮一星的水準，更於2023年榮升至米芝蓮2星，而JĪJĀ將會主打「現代亞洲料理」。而酒店的全天候餐飲空間Birdsong，在晨間會為住客提供香濃撲鼻的手工咖啡，至傍晚就會搖身一變，為住客提供啤酒、葡萄酒，可以寫意地享受黃昏時光。

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