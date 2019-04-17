【蛋食譜】最百變食材雞蛋料理　小食、小菜、甜品全合集！

撰文：鄧穎琪
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蛋，是人見人愛的食材，而且烹調方式變化多端，永遠都不會吃厭。往書局走一趟，不難發現書架上不少單一的雞蛋食譜、雞蛋料理的書籍。不論是早餐的蛋多士、冷盤的溏心蛋、主菜的蒸水蛋或蛋飯，甚至是甜品的燉蛋，通通都由一隻雞蛋變成。以下就介紹10個雞蛋食譜，復活節不吃朱古力都好，都要食蛋來應一應節！
前菜及小食篇：
花雕溏心蛋食譜
半熟蛋多士食譜
茶碗蒸食譜
薯仔蛋餅食譜
主菜——小菜篇：
【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！
花甲蒸水蛋食譜
秋葵本菇炒蛋食譜
蝦仁炒蛋食譜
主菜——飯類篇：
【溫泉蛋丼食譜】窮人恩物美味簡單 煮靚飯加溫泉蛋入門必勝方法
溫泉蛋丼食譜
【蛋包飯食譜】嫩滑蛋奄列配茄汁飯 3個小貼士成功挑戰日式美食!
蛋包飯食譜
甜品篇：
【紅茶焦糖燉蛋食譜】免焗法式甜品香甜嫩滑！加紅茶包中和膩滯感
紅茶焦糖燉蛋食譜
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