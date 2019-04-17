【蛋食譜】最百變食材雞蛋料理　小食、小菜、甜品全合集！

蛋，是人見人愛的食材，而且烹調方式變化多端，永遠都不會吃厭。往書局走一趟，不難發現書架上不少單一的雞蛋食譜、雞蛋料理的書籍。不論是早餐的蛋多士、冷盤的溏心蛋、主菜的蒸水蛋或蛋飯，甚至是甜品的燉蛋，通通都由一隻雞蛋變成。以下就介紹10個雞蛋食譜，復活節不吃朱古力都好，都要食蛋來應一應節！