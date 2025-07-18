韋帕風球．最新消息｜天文台最新預測周日離岸及高地風力或達10級

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑熱帶氣旋】香港天文台今晨（18日）指，熱帶風暴韋帕（Wipha）按照現時預測，會在今晚（18日）至明日（19日）初時進入本港800公里警戒範圍，屆時會發出一號戒備信號。天文台會考慮在明日日間發出三號強風信號，並評估星期日（20日）需否發8號風球。天文台11時30分更新九天天氣預報，周日本港吹東北風6至7級，離岸及高地達10級。



▼7月18日風暴消息▼

菲律賓以東的熱帶低氣壓7月18日凌晨2時增強為熱帶風暴並命名為韋帕WIPHA，集結在香港之東南偏東約1,260公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

【11:30】天文台最新預測隨著韋帕靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶並逐漸增強，星期六稍後至星期一廣東沿岸及南海北部有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。當中，周日有頻密狂風大雨，離岸及高地達10級。

天文台7月18日凌晨2時發表的熱帶氣旋韋帕預測位置和強度。(天文台圖片)

【06:45】天文台凌晨更新預測位置及路徑圖，料韋帕星期六凌晨2時集結在本港東南800公里內，將增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里，其後向西北偏西移動，靠近珠江口。

天文台預測韋帕星期日（20日）凌晨增強為颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里，其後進一步移近珠江口一帶，在星期日至星期一（21日）在本港以南約200公里內掠過，由於其維持向西北移動，有可能在澳門、珠海以南約100公里掠過，星期一凌晨在廣東西部陽江至茂名之間登陸，心附近最高持續風速升至每小時130公里。

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。內地中央氣象台7月18日06:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部湛江一帶登陸。(天文台圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。澳門地球物理氣象局7月18日03:25更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部湛江一帶登陸。(澳門地球物理氣象局圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。台灣中央氣象署7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部茂名至湛江一帶登陸。(台灣中央氣象署圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。日本氣象局7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島一帶登陸。(日本氣象局圖片，圖為為UTC為世界協調時間，香港屬UTC+8地區）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。韓國氣象局7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島一帶登陸。(韓國氣象局圖片，圖為為UTC為世界協調時間，香港屬UTC+8地區）

【04:50】天文台表示，受韋帕的外圍下沉氣流影響，今明兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。預料韋帕會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台7月18日清晨4時50分更新九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月16日 下午多處高達35度▼



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【03:45】天文台指按照現時預測，韋帕會在今晚（18日）至星期六（19日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台表示，會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

【03:30】澳門地球物理氣象局表示，按照現時預測路徑，「韋帕」星期六（19日)初時將進入澳門800公里警戒範圍，屆時也會發出一號風球。

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

熱帶氣旋「西登」 本港風向會逐漸變化

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。