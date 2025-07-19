韋帕風球最新｜升級為颱風　天文台周日凌晨00:20發8號風球

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）會在明日（20日）頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。天文台在深夜將韋帕升級為颱風，並將於明日凌晨0時20分改發8號烈風或暴風信號。



預料明日日間天氣持續惡劣，天文台會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



▼7月19日星期六風暴消息▼

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【23:45】天文台也將韋帕升級為颱風，預測穩定地靠近廣東沿岸，本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與香港的距離及本地風力變化，評估星期日早上是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號；預測海有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，部分沿岸低窪地區星期日早上可能出現水浸。

【23:15】中央氣象台將韋帕升級為颱風，中心附近風速達12級、即時速119公里或以上。

【23:02】深夜杏花邨仍未有大風大浪，不過多個位置已提早圍封。

熱帶氣旋韋帕7月19日晚上持續增強，構建風眼，環流相當廣闊。（Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴韋帕7月19日晚上19時，集結在香港東南偏東約420公里，中心附近最高持續風速達每小時110公里。（天文台圖片)

【22:20】天文台會在明日凌晨0時20分改發八號烈風或暴風信號，在生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」，料本港風勢將會增強。

【20:45】天文台指韋帕會在明日頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時67、66及62公里，最高陣風分別超過每小時89、79及82公里。

【21:20】因惡劣天氣及風暴潮，路政署將於周日凌晨0時20分或之前逐步封閉以下位於沙田城門河、大埔林村河、及大埔河沿岸的行人隧道：

連接大涌橋路與城門河畔

NS21(近麗豪酒店)

NS22(近沙田鄉事會路)

NS23(近沙角邨)

NS24 (近乙明邨)

NS35(近富豪花園)

橫過南運路

NS70(近廣福道)

NS75(近寶湖道)

NS83(近寶湖道)

NS84(近大埔太和路)

橫過廣福道

NS68(近南運路)

橫過大埔公路-元州仔段

NS69(近南運路)

橫過寶湖道

NS76(近南運路)

橫過大埔太和路

NS77(近南運路)

NS78(近安祥路)

NS85(近南運路)

橫過安祥路

NS79(近大埔太和路)

。政府飛行服務隊今午（19日)協助天文台派出定翼機，飛往韋帕的「風眼」附近投放「下投式探空儀」搜集數據。(政府飛行服務隊圖片)

【21:14】政府飛行服務隊今午（19日)協助天文台派出定翼機，飛往韋帕的「風眼」附近投放「下投式探空儀」搜集數據，以分析韋帕的強度及三維結構 ,在韋帕外圍雨帶錄得強風。

【19:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受狂風大驟雨影響，市民應提高警覺。

7月19日晚上19:24雷達圖顯示，韋帕的外圍強雨帶正從東面靠近本港。（天文台圖片）

【18:45】天文台表示，隨着韋帕靠近廣東沿岸，本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴。韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。天文台會在明日凌晨12時20分改發8號烈風或暴風信號，而天文台會在8號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料明日日間天氣持續惡劣，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快完成所有預防措施。

天文台會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

海有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。

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【18:30】天文台發出特別天氣提示，指韋帕的外圍強雨帶正從東面靠近本港，預料會在未來兩三小時為本港帶來狂風大驟雨及雷暴，提醒市民請提高警惕。

【16:01】教育局宣布所有日校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心明日將停課。當局指，視乎風暴的發展，假如夜校明晚需要停課，會於稍後公布。

【15:45】天文台會在明日凌晨0時至2時改發八號烈風或暴風信號。預料明日日間天氣持續惡劣。天文台指，會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

海有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。

天文台7月19日下午2時20分發出3號風球，葵涌廣場在玻璃幕場貼出告示。

天文台7月19日下午2時20分發出3號風球，葵涌廣場在地面入口架設擋手板。

天文台7月19日下午2時20分發出3號風球，葵涌廣場在地面入口架設擋手板。

天文台7月19日下午2時20分發出3號風球，葵芳新都會有食肆在玻璃外牆貼上牛皮膠紙。

【14:20】天文台正式改發3號風球。澳門方面，一號風球仍然生效，3號風球將於下午5時半發出，預計3號風球將在今日維持。

熱帶氣旋韋柏來7月19日中午持續增強，惟未見清晰風眼，環流相當廣闊。（Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴韋帕7月19日上午11時集結在香港之東南偏東約600公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

7月19日上午更新對強烈熱帶風暴韋帕的預測位置和強度。(天文台圖片）

7月19日上午更新預測移動路徑，料熱帶氣旋韋帕20日日間在天文台尖沙咀總部以南約40公里掠過。（天文台圖片)

【11:45】天文台：韋帕會在明日頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，考慮在明日凌晨時分改發八號烈風或暴風信號。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

【11:30】天文台更新九天天氣預報，預測明日吹東北風8至9級（烈風，時速63至87公里），漸轉東至東南風，離岸及高地達11級（暴風，時速104至117公里），有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。

天文台預測星期一（21日）天氣仍受韋帕影響，初時吹東南風6至7級，離岸及高地達8級。稍後東南風5至6級。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台7月19日上午11時半更新九天天氣預報，料20日離岸及高地風力達11級（暴風，時速104至117公里），有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。（天文台圖片)

熱帶氣旋7月19日凌晨橫過呂宋海峽後，中心位置早上更為清晰，料持續增強。（Tropical Tidbits圖片）

【09:45】過去一兩小時，韋帕穩定地橫過南海東北部。按照現時預測，韋帕今日會繼續增強並移向珠江口一帶。隨著其外圍雨帶及強風區逐漸影響廣東沿岸，本港今日稍後風勢逐步增強，天文台會在今日下午2時20分改發三號強風信號。 本港今日稍後雨勢頗大及有狂風雷暴，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日初時改發八號烈風或暴風信號。

【07:45】過去一兩小時，本港高地間中吹強風 。按照現時預測，韋帕今日會繼續增強並移向珠江口一帶。隨著其外圍雨帶及強風區逐漸影響廣東沿岸，本港今日稍後風勢逐步增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會在今日下午2時至3時改發三號強風信號。

天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

熱帶氣旋韋帕7月19日早上6時增強為強烈熱帶風暴，集結在香港之東南偏東約690公里，中心附近最高持續風速為每小時90公里。（天文台圖片)

【06:00】天文台公布熱帶風暴韋帕已增強為強烈熱帶風暴。 在上午6時，韋帕集結在香港東南偏東約690公里，其中心附近最高持續風速約為每小時90公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向珠江口一帶。

【05:55】天文台表示，在過去數小時，韋帕穩定地橫過呂宋海峽，並移向南海東北部。今早會與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號至少維持至今日中午。

天文台預料韋帕會繼續增強並靠近珠江口一帶，其外圍雨帶會逐漸影響廣東，本港今日稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會考慮在今日下午初時改發三號強風信號。

【05:15】內地中央氣象台將韋帕升級為強烈熱帶風暴，將以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，其七級風圈（即強風圈）半徑為東北方向280公里；東南方向280公里；西南方向350公里；西北方向260公里。

熱帶氣旋韋帕在7月18日以刁鑽路徑橫過台灣與菲律賓之的呂宋海峽，避開登陸呂宋島北部及鄰近島嶼，避免結構受到呂宋島高山破壞。(天文台圖片)

天文台7月19日凌晨2時更新熱帶氣旋韋帕的預測移動路徑，料將於7月20日日間在本港以南約40公里的擔桿列島掠過。(天文台圖片)

【05:00】澳門地球物理氣象局發出一號風球，預料一號風球將在中午前維持。按現時預測路徑，韋帕將採取西北路徑移近廣東沿岸，因此今日下午至晚間發出三號風球機會為高；明日韋帕相當接近珠江口，影響最為明顯，會視乎韋帕與珠江口距離及強度變化，評估發出更高級別熱帶氣旋信號的可能性，凌晨至早上改發8號風球可能性為中等至較高。

局方又指，正動態評估風暴增水疊加天文大潮時間，同時疊加強降雨影響，低窪地區及內港一帶有機會出現水浸。現時預計今日日間發出藍色風暴潮警告機會為高。

【02:55】澳門地球物理氣象局：熱帶風暴韋帕在2時集結在澳門東南偏東約840公里處 以時速約20公里向西北偏西方向移動。

【02:28】天文台指按照現時預測，韋帕在今早會與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號至少維持至今日中午。預料韋帕會逐步增強並靠近珠江口一帶，本港今日稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會考慮在今日稍後改發三號強風信號。

天文台表示，韋帕會在星期日（20日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。天文台會在今日下午視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

【02:20】天文台發出一號風球。在凌晨2時，熱帶風暴韋帕集結在香港之東南偏東約800公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽一帶並逐漸增強。

熱帶風暴韋帕7月19日凌晨2時集結在香港之東南偏東約800公里，中心附近最高持續風速為每小時75公里。（天文台圖片)

【00:00】澳門地球物理氣象局：位於菲律賓呂宋附近的熱帶氣旋韋帕，預料將於今日初時進入澳門800公里範圍，屆時將發出一號風球；由於「韋帕」環流廣闊，且持續增強，預料今日稍後發出三號風球機會高。受韋帕環流影響，預料今日稍後風雨會開始增強，明日天氣不穩定，有狂風大驟雨及雷暴。受風暴潮疊加強降雨影響，低窪地區及內港一帶有機會出現水浸。

韋帕明日進一步移近珠江口，可能在澳門80公里範圍內掠過，影響最為明顯，會視乎韋帕與珠江口距離及強度變化，評估發出更高級別熱帶氣旋信號及風暴潮警告的可能性。

▼7月18日星期五風暴消息▼

熱帶風暴韋帕7月18日晚上23時集結在香港之東南偏東約880公里，中心附近最高持續風速為每小時75公里。（天文台圖片)

【21:05】天文台更新特別提示，按照現時預測，韋帕會在午夜前後進入本港800公里範圍，天文台會在星期六（19日）凌晨時分發出一號戒備信號。預料韋帕會在星期六及星期日（20日）逐步增強並靠近珠江口一帶，本港星期六稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號。

韋帕會在星期日頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台會在星期六下午視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

【16:00】天文台更新特別天氣提示，指按照現時預測，韋帕會在今晚午夜前後進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕會在明日及星期日逐步增強並靠近珠江口一帶，本港明日稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會考慮在明日日間發出三號強風信號。

韋帕會在星期日頗為接近珠江口一帶，並預料會在香港50公里範圍左右掠過。本港星期日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台指會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，在星期日初時評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台7月18日中午更新熱帶氣旋韋帕的預測移動路徑圖，預測韋帕7月20日星期日中午前後，在本港100至150公里內掠過。(天文台圖片)

天文台指按照現時預測，韋帕會在7月18日晚至7月19日初時進入本港800公里範圍，並在7月20日星期日最接近珠江口一帶。（天文台網頁）

天文台7月18日中午更新熱帶氣旋韋帕的預測位置和強度。(天文台圖片)

【12:15】天文台指按照現時預測，韋帕會在今晚至明日初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

受其外圍下沉氣流影響，明日初時本港天氣仍然酷熱，稍後風勢逐漸增強。星期日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。天文台會考慮在明日日間發出三號強風信號。

韋帕會在星期日最接近珠江口一帶，天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估屆時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【11:30】天文台最新預測隨著韋帕靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶並逐漸增強，星期六稍後至星期一廣東沿岸及南海北部有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。當中，星期日有頻密狂風大雨，離岸及高地達10級。

天文台上午11時半更新九天天氣預報，調高星期日及星期一的風力預測。預料星期日吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地達10級；密雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。

星期一天氣仍惡劣，初時吹東南風6至7級，離岸及高地達8級，稍後東南風5至6級；多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台7月18日上午11時半更新九天天氣預報，調高7月20日星期日風力預測，普遍吹8級烈風，離岸及高地達更達10級的暴風。（天文台圖片）

【09:08】天文台今早表示，按照現時預測，熱帶風暴韋帕會在今晚至明日（19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目中表示，受韋帕外圍下沉氣流影響，本港今明兩日風力微弱，及持續高溫，但有機會出現雷雨。他又指預測韋帕來港時會「西登」，從本港西面登陸，「會比較當風」。

菲律賓以東的熱帶低氣壓7月18日凌晨2時增強為熱帶風暴並命名為韋帕WIPHA，集結在香港之東南偏東約1,260公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台7月18日凌晨2時發表的熱帶氣旋韋帕預測位置和強度。(天文台圖片)

【06:45】天文台凌晨更新預測位置及路徑圖，料韋帕星期六凌晨2時集結在本港東南800公里內，將增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里，其後向西北偏西移動，靠近珠江口。

天文台預測韋帕星期日（20日）凌晨增強為颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里，其後進一步移近珠江口一帶，在星期日至星期一（21日）在本港以南約200公里內掠過，由於其維持向西北移動，有可能在澳門、珠海以南約100公里掠過，星期一凌晨在廣東西部陽江至茂名之間登陸，心附近最高持續風速升至每小時130公里。

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。內地中央氣象台7月18日06:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部湛江一帶登陸。(天文台圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。澳門地球物理氣象局7月18日03:25更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部湛江一帶登陸。(澳門地球物理氣象局圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。台灣中央氣象署7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部茂名至湛江一帶登陸。(台灣中央氣象署圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。日本氣象局7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島一帶登陸。(日本氣象局圖片，圖為為UTC為世界協調時間，香港屬UTC+8地區）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。韓國氣象局7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島一帶登陸。(韓國氣象局圖片，圖為為UTC為世界協調時間，香港屬UTC+8地區）

【04:50】天文台表示，受韋帕的外圍下沉氣流影響，今明兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。預料韋帕會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台7月18日清晨4時50分更新九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月16日 下午多處高達35度▼



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【03:45】天文台指按照現時預測，韋帕會在今晚（18日）至星期六（19日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台表示，會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

【03:30】澳門地球物理氣象局表示，按照現時預測路徑，「韋帕」星期六（19日)初時將進入澳門800公里警戒範圍，屆時也會發出一號風球。

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

熱帶氣旋「西登」 本港風向會逐漸變化

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。