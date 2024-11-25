北京酒店10間推介｜近環球影城+泡泡瑪特樂園/打卡泳池/人均$124

北京酒店推介2025！北京近年成為港人新興旅遊目的地，有北京環球影城、泡泡瑪特城市樂園等全新景點！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間高CP值的北京酒店，部分更與北京環球影城距離超近！人均只需$124起！



如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

立即搶飛👉🏻北京環球影城🌐特惠門票💰

北京酒店推介【1】北京華僑夜泊君亭酒店（SSAW Garden Hotel Beijing）

北京華僑夜泊君亭酒店（SSAW Garden Hotel Beijing）前身是北京華僑飯店，於2024年翻新後重新開幕，坐落在CBD核心地段和衚衕保護區，鄰近雍和宮及中國華僑歷史博物館。酒店僅提供176間客房、套房及親子房，提供私人浴室、免費小食、洗漱用品等基本設備。酒店附設自助洗衣、24小時健身室、餐廳及酒吧等設施及服務。

北京華僑夜泊君亭酒店（SSAW Garden Hotel Beijing）

房價：人均HK$474起（豪華大床間；包歡樂酒廊暢飲、華僑歷史博物館票券）

地址：北京東城區北新橋三條5號

交通：北新橋站步行10分鐘

北京華僑夜泊君亭酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北京酒店推介【2】北京中關村東昇科技園區萬麗酒店（Renaissance Beijing Haidian Hotel）

北京中關村東昇科技園區萬麗酒店（Renaissance Beijing Haidian Hotel）於2024年5月正式開幕，酒店位處科技園，距離鳥巢、水立方、頤和園、圓明園等景點車程大約25分鐘。酒店擁有321間客房及套房，均配備浴缸、梳化、餐枱、音響設備、全景落地窗等，並採用智能房間控制系統。酒店亦附設健身室、餐廳及酒吧等設施。

北京中關村東昇科技園區萬麗酒店（Renaissance Beijing Haidian Hotel）

房價：人均HK$414起（豪華大床房）

地址：北京海澱區東昇科技園北街8號院6號樓

交通：西小口地鐵站車程4分鐘

北京中關村東昇科技園區萬麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北京酒店推介【3】北京懷柔雅樂軒酒店（Aloft Beijing Huairou）

北京懷柔雅樂軒酒店（Aloft Beijing Huairou）於2024年2月正式開幕，坐落在懷柔科學城內，鄰近西莊村、雁棲湖、紅螺寺、慕田峪長城等著名風景區。酒店提供242間客房及套房，配備私人浴室、音響設備、迷你吧等，採用智能房間控制系統，套房另設客廳及浴缸。酒店附設Splash泳池、24小時開放健身室、小童俱樂部、餐廳及酒吧等。

北京懷柔雅樂軒酒店（Aloft Beijing Huairou）

房價：人均HK$276起（樂窩大床房）

地址：北京懷柔區永樂北二街9號院3號樓

交通：雁棲湖火車站車程9分鐘

北京懷柔雅樂軒酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北京酒店推介【4】四季晟景酒店（Four Seasons Senjn Hotel）

四季晟景酒店（Four Seasons Senjn Hotel）於2024年開幕，坐落於懷柔，鄰近濱河森林公園、森林王國親子樂園、懷柔商業街等景點。酒店僅提供50間客房及套房，配備特大睡床、語音客控、衞浴乾濕分離，更可使用免費迷你吧！部分套房另設獨立戶外庭園、浴缸及客廳。酒店亦提供球類運動、健身室、洗衣房、桌遊租借、燒烤、下午茶、網紅拍照打卡等額設施與服務。

四季晟景酒店（Four Seasons Senjn Hotel）

房價：人均HK$124起（精緻超級大床房；包早餐）

地址：北京懷柔區廟城鎮高兩河村884號

交通：懷柔火車站車程8分鐘

四季晟景酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

立即搶飛👉🏻北京環球影城🌐特惠門票💰

北京酒店推介【5】AKENO朗熤酒店（AKENO HOTEL）

AKENO朗熤酒店（AKENO HOTEL）2023年8月才正式開幕，坐落於朝陽區中心，鄰近泡泡瑪特城市樂園、三里屯太古里、世紀劇院等景點。酒店擁有46間客房、套房及親子房，採用現代東方韻味設計，附設浴缸及淋浴間、音響設備、迷你吧、用餐區等，親子房則以海洋為主題，設有小童帳篷、玩具及日常用品。酒店配備餐廳、酒吧、SPA、健身室等設施，更可以參與個性化私人教練課程、普拉提核心課程、造型課程等體驗！

AKENO朗熤酒店（AKENO HOTEL）

房價：人均HK$466起（高級房；包早餐）

地址：北京朝陽區朝陽公園路19號佳隆國際大廈

交通：朝陽公園地鐵站步行8分鐘

AKENO朗熤酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

北京酒店推介【6】北京通州環球度假區美居酒店（Mercure Beijing Tongzhou Global Resort）

北京通州環球度假區美居酒店（Mercure Beijing Tongzhou Global Resort）於2023年開幕，七號湯泉生活館、韓美林藝術館、日落集市亦均在10分鐘車程內可抵達，距離北京環球影城則需約20分鐘，早晚都有免費班車接送。酒店擁有83間房，最多可供4人入住。房內提供免費迷你吧、私人浴室、電影、用餐區等。酒店亦附設洗衣房、健身室及餐廳。

北京通州環球度假區美居酒店（Mercure Beijing Tongzhou Global Resort）

房價：人均HK$312起（大床房）

地址：北京通州區雲景東路339號

交通：梨園地鐵站車程7分鐘

北京通州環球度假區美居酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

立即搶飛👉🏻北京環球影城🌐特惠門票💰

北京酒店推介【7】諾金度假飯店–北京環球度假區（NUO Resort Hotel）

諾金度假飯店–北京環球度假區（NUO Resort Hotel）位於北京環球度假區，步行約5分鐘即可抵達環球影城，住客更可使用貴賓入口提前入園！酒店提供400間客房及套房，均配備超大浴室、浴缸、茶具、免費迷你吧等基本設施。酒店亦有健身中心、室內打卡泳池、SPA、3間餐廳及酒吧等配套。

諾金度假飯店–北京環球度假區（NUO Resort Hotel）

房價：人均HK$871起（豪華大床房；包迷你吧、提前1小時入園）

地址：北京通州區日出巷1號院

交通：環球度假區地鐵站車程4分鐘

諾金度假飯店–北京環球度假區搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

北京酒店推介【8】環球影城大飯店（Universal Beijing Resort）

環球影城大飯店（Universal Beijing Resort）坐落在環球影城的入口處，步行1分鐘內便可抵達，住客更可使用貴賓入口提前入園！酒店擁有多達800間客房及套房，最大的房型可供多達7人入住！房間分別以荷里活、功夫熊貓及Minion為主題，更有重現Minion場景的套房！酒店亦附設健身室、兒童遊樂場、小童俱樂部、餐廳及酒吧等設施。

環球影城大飯店（Universal Beijing Resort）

房價：人均HK$814起（豪華雙大床房）

地址：北京通州區日出巷2號院

交通：環球度假區地鐵站步行10分鐘

環球影城大飯店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

立即搶飛👉🏻北京環球影城🌐特惠門票💰

北京酒店推介【9】麗柏飯店（北京通州環球度假區店）（Park Inn By Radisson）

麗柏飯店（北京通州環球度假區店）（Park Inn By Radisson）坐落在北京通州環球度假區，可使用酒店的擺渡車來往環球影城。酒店提供186間客房及套房，最多可供4人入住。房內均採用智能房間控制系統，配備私人浴室、迷你吧、電視等，部分房間更以太空人為主題，有不少有關月球及太空的裝飾，超打卡able！酒店亦提供餐廳、酒吧、健身室、公共洗衣房、24小時美食自助站等設施。

麗柏飯店（北京通州環球度假區店）（Park Inn By Radisson）

房價：人均HK$192起（舒適大床房；包飲品暢飲及環球影城擺渡車）

地址：北京通州區梨園鎮薈萃南路羣芳二園69號樓

交通：群芳地鐵站步行7分鐘

麗柏飯店（北京通州環球度假區店）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北京酒店推介【10】建國鉑萃飯店（北京環球度假區店）（Jianguo Baicui Hotel (Beijing Universal Resort)）

建國鉑萃飯店（北京環球度假區店）（Jianguo Baicui Hotel (Beijing Universal Resort)）毗鄰北京環球度假區，可以搭乘酒店免費接駁巴士來往環球影城。酒店擁有234間客房及套房，均採用智能房間控制系統，配有乾濕分離浴室、免費迷你吧、私人影院等；套房另設浴缸及客廳；親子主題房則配備兒童設施。酒店亦提供健身房、共享空間、兒童遊樂場及餐廳等設施。

建國鉑萃飯店（北京環球度假區店）（Jianguo Baicui Hotel (Beijing Universal Resort)）

房價：人均HK$255起（萃逸大床房；包環球影城擺渡車）

地址：北京通州區薈萃南路羣芳二園東區69號樓

交通：群芳地鐵站步行9分鐘

建國鉑萃飯店（北京環球度假區店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

立即搶飛👉🏻北京環球影城🌐特惠門票💰

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店