昆明酒店13間推介｜新開幕／私人溫泉／無邊際泳池／人均$268起

昆明酒店推介2026｜昆明一年四季如春，因此被譽為「春城」，想在夏季避暑的話就一定要到訪！《香港01》「好食玩飛」整合13間昆明酒店，部分提供私人溫泉、游泳池、免費娛樂體驗及門票，更有酒店設有非常打卡able的無邊際泳池，人均只需$268起！



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昆明酒店推介【1】昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）

昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）於2025年底開幕，坐落於城市一環CBD核心繁華地帶，步行可達萬象城。酒店擁有75客房，房間分布在19至25樓，坐擁無敵城景！房間設計延續「茶商宅邸」風格，配有客廳、景觀浴室及浴缸、咖啡機等設備。酒店同時提供室內游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）

房價：人均HK$1,132起（豪華閣行政大床房；包早餐）

地址：昆明盤龍區東風東路88號

交通：拓東體育館站步行1分鐘

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昆明酒店推介【2】昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）

昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）於2013年開幕，坐落於滇池風景區，鄰近雲南民族村和滇池。酒店共有536間客房，房間提供浴缸、落地窗等設施，部分房型亦設有露台或私人溫泉及花園。酒店另提供室內游泳池、健身中心、兒童遊樂場、4間餐廳及酒吧等設施。

昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）

房價：人均HK$456起（豪華雙床房）

地址：昆明西山區怡景路5號

交通：迎海路站車程5分鐘

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昆明酒店推介【3】昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）

昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）於2025年開幕，鄰近金馬碧雞坊與南屏步行街，地理位置優越。酒店擁有186間客房，房間空間寬敞、設備齊全，更設有免費迷你吧，部分房型另配備180°或270°城景。酒店同時提供健身室、餐廳、酒吧、免費私人停車場等設施。

昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）

房價：人均HK$304起（高級大床房）

地址：昆明五華區東風西路一號

交通：五一路地鐵站步行4分鐘

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昆明酒店推介【4】昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）

昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）於2024年8月開幕，坐落於恆隆廣場旁邊，鄰近昆明市博物館、南屏步行街、真慶觀、南強街巷等景點。酒店共有331間客房、套房及親子主題房，房間設有舒適大床、衣帽間、用餐區等設施，十分奢華，酒店更獲得9.7/10的高評分！酒店另設室內游泳池、健身室、桑拿、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）

房價：人均HK$704起（君悦客房）

地址：昆明盤龍區崇禮街1號

交通：東風廣場站步行5分鐘

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昆明酒店推介【5】昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）

昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）於2024年5月開業，位於拓東體育館旁邊，鄰近真慶觀、昆明市博物館、沃爾瑪購物廣場等。酒店提供274間客房，採用智能房間控制系統，浴室配備帶燈化妝鏡，非常貼心！酒店亦有Loft套房房型，提供完備的小廚房及浴缸。酒店另設室內游泳池、健身室、餐廳、免費公共停車場等設施。

昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）

房價：人均HK$275起（高級大床房）

地址：昆明盤龍區東風東路88號

交通：拓東體育館站步行2分鐘

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昆明酒店推介【6】昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）

昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）於2024年2月開幕，位處南亞風情第壹城NEW MALL旁。酒店提供140間客房，擁有65寸大投屏電視、免費迷你吧及寬敞的起居室與浴室，部分房型亦提供智能燈、膠囊咖啡機、獨立客廳、洗衣機等設備。酒店另設高空室內泳池、健身室、兒童遊樂場、洗衣間、2間餐廳等，並設有免費停車場。

昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）

房價：人均HK$268起（高級大床房）

地址：昆明西山區滇池路384號

交通：福海站步行2分鐘

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昆明酒店推介【7】美聖藝術隱世酒店（May Mansion）

美聖藝術隱世酒店（May Mansion）於2024年開幕，坐落於昆明市宜良縣，鄰近高爾夫球場。酒店僅提供8間客房，將現代藝術融入酒店及客房設計，房內設備奢華有格調，處處都是打卡位，在預訂平台上更獲得9.9/10的絕佳評分！酒店另提供室外泳池、健身房、Spa、免費停車場等設施，更有鐵板燒餐廳、全日餐廳、中餐廳及茶吧等美食！

美聖藝術隱世酒店（May Mansion）

房價：人均HK$742起（歌林豪華大床房；包早餐及一晚晚餐）

地址：昆明宜良湯池街道春城湖畔度假村杜鵑GM006幢

交通：永豐營站車程23分鐘

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昆明酒店推介【8】昆明帕普曼PAPMAN酒店（西山萬達店）（Kunming Papuman PAPMAN Hotel（Xishan Wanda Branch））

昆明帕普曼PAPMAN酒店（西山萬達店）（Kunming Papuman PAPMAN Hotel（Xishan Wanda Branch））於2025年開幕，客房均為二人房，配備大面積觀景窗、室內小露台、乾濕分離浴室、音響、免費迷你吧等設施，部分房型另配備景觀浴缸及化妝衣帽間。酒店另設天台無邊際泳池、健身室、洗衣間、餐廳、免費停車場等設施。

昆明帕普曼PAPMAN酒店（西山萬達店）（Kunming Papuman PAPMAN Hotel（Xishan Wanda Branch））

房價：人均HK$480起（曼遇·高空觀景大床房；包早餐）

地址：昆明西山區前衞街道前興路潤城第四大道3棟31樓

交通：福德站車程9分鐘

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昆明酒店推介【9】昆明帕普曼PAPMAN酒店（滇池會展店）

昆明帕普曼PAPMAN酒店（滇池會展店）於2022年開幕，位處滇池國際會展中⼼旁邊，且鄰近昆明航天科普館及滴答滴超級樂園，地理位置優越。酒店提供33間客房，設有雙人客房、套房及Loft房型，均配備大面積景觀窗及舒適大床，部分房型另設戶外平台、私人庭園或露台。酒店附設健身室、餐廳、酒吧、免費停車場等設施，並提供托兒服務。

昆明帕普曼PAPMAN酒店（滇池會展店）

房價：人均HK$436起（曼遇·LOFT大床房；包早餐、雙人咖啡及甜點）

地址：昆明官渡區滇池國際會展中心南博滇池天街12棟B403號

交通：滇池國際會展中心站步行7分鐘

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昆明酒店推介【10】昆明滇池融創施柏閣酒店（Dian Lake Steigenberger Kunming）

昆明滇池融創施柏閣酒店於2019年開幕，坐擁西山及滇池美景，毗鄰2000畝生態濕地公園、融創海世界、融創樂園、熱雪奇蹟、融創文旅城等。酒店提供206間客房，除了親子房外均配備露台，部分客房亦設半開放浴室及浴缸，空間舒適寬敞。酒店同時配備室內游泳池、健身室、兒童俱樂部、洗衣間、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費娛樂體驗。

昆明滇池融創施柏閣酒店（Dian Lake Steigenberger Kunming）

房價：人均HK$273起（園景陽台大床房；包雙人自行車暢騎4小時、普洱茶龍珠或茶餅製作體驗、精品手沖咖啡）

地址：昆明西山區碧雞路2999-9號

交通：大漁路站車程10分鐘

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昆明酒店推介【11】昆明柏聯酒店（Bolian Resorts & Spa）

昆明柏聯酒店（Bolian Resorts & Spa）位於陽宗海旅遊度假區內，是亞洲百大溫泉酒店之一！酒店提供20間，共4種別墅房型，每棟別墅均設有獨立的泳池和私人溫泉，部份更是無邊際泳池！客房內亦提供衣帽間、客廳、臥室等空間，空間寬敞、私隱度高。酒店同時設有專屬海灘區、25個不同風格的溫泉、健身室、餐廳及酒吧等設施。

昆明柏聯酒店（Bolian Resorts & Spa）

房價：人均HK$2,009起（庭院別墅｜私人溫泉、私人游泳池；包早餐、下午茶、接送機服務）

地址：昆明宜良陽宗海旅遊度假區

交通：七甸站車程14分鐘

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昆明酒店推介【12】昆明滇池宋品酒店（Song Hotel Kunming）

昆明滇池宋品酒店（Song Hotel Kunming）於2019年開幕，坐落於昆明融創文旅城內。酒店設計及建築融入當地特色，提供80間別墅房型，房間樓底相當高，空間寬敞舒適，配備私人花園、景觀浴缸、特大睡床等設施，部分別墅另設私人游泳池及戶外平台。酒店同時配備室內游泳池、健身室、公共浴池、2間餐廳，並提供免費停車場。

昆明滇池宋品酒店（Song Hotel Kunming）

房價：人均HK$801起（單卧室別墅；包手作龍珠體驗、旅拍服務）

地址：昆明西山區碧雞路2999-8號

交通：大漁路車程10分鐘

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昆明酒店推介【13】昆明千尋墨問民宿（Kunming Qianxun Mowen Homestay）

昆明千尋墨問民宿（Kunming Qianxun Mowen Homestay）於2017年開幕，位處昆明市世博園內，地理位置優越。酒店設計融入漢唐皇家園林和建築之古韻遺風，僅提供11間客房。房內設計融入自然風格，樓底夠高、採光良好，空間舒適乾淨。部分房型另配備私人溫泉及獨立庭院。酒店同時配備Spa、溫泉、餐廳、酒吧、免費停車場等設施，並提供托兒服務及免費世博園門票。

昆明千尋墨問民宿（Kunming Qianxun Mowen Homestay）

房價：人均HK$449起（平本度；包早餐、下午茶、晚安牛奶、世博園門票）

地址：昆明盤龍區白龍路439號世博園內

交通：世博園站車程5分鐘

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