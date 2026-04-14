昆明酒店13間推介｜新開幕／私人溫泉／無邊際泳池／人均$268起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

昆明酒店推介2026｜昆明一年四季如春，因此被譽為「春城」，想在夏季避暑的話就一定要到訪！《香港01》「好食玩飛」整合13間昆明酒店，部分提供私人溫泉、游泳池、免費娛樂體驗及門票，更有酒店設有非常打卡able的無邊際泳池，人均只需$268起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

昆明酒店推介【1】昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）

昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）於2025年底開幕，坐落於城市一環CBD核心繁華地帶，步行可達萬象城。酒店擁有75客房，房間分布在19至25樓，坐擁無敵城景！房間設計延續「茶商宅邸」風格，配有客廳、景觀浴室及浴缸、咖啡機等設備。酒店同時提供室內游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）
房價：人均HK$1,132起（豪華閣行政大床房；包早餐）
地址：昆明盤龍區東風東路88號
交通：拓東體育館站步行1分鐘
昆明香格里拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

昆明酒店推介【2】昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）

昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）於2013年開幕，坐落於滇池風景區，鄰近雲南民族村和滇池。酒店共有536間客房，房間提供浴缸、落地窗等設施，部分房型亦設有露台或私人溫泉及花園。酒店另提供室內游泳池、健身中心、兒童遊樂場、4間餐廳及酒吧等設施。

昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）
房價：人均HK$456起（豪華雙床房）
地址：昆明西山區怡景路5號
交通：迎海路站車程5分鐘
昆明洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

昆明酒店推介【3】昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）

昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）於2025年開幕，鄰近金馬碧雞坊與南屏步行街，地理位置優越。酒店擁有186間客房，房間空間寬敞、設備齊全，更設有免費迷你吧，部分房型另配備180°或270°城景。酒店同時提供健身室、餐廳、酒吧、免費私人停車場等設施。

昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）
房價：人均HK$304起（高級大床房）
地址：昆明五華區東風西路一號
交通：五一路地鐵站步行4分鐘
昆明城市中心福朋喜來登酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

昆明酒店推介【4】昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）

昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）於2024年8月開幕，坐落於恆隆廣場旁邊，鄰近昆明市博物館、南屏步行街、真慶觀、南強街巷等景點。酒店共有331間客房、套房及親子主題房，房間設有舒適大床、衣帽間、用餐區等設施，十分奢華，酒店更獲得9.7/10的高評分！酒店另設室內游泳池、健身室、桑拿、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）
房價：人均HK$704起（君悦客房）
地址：昆明盤龍區崇禮街1號
交通：東風廣場站步行5分鐘
昆明君悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

昆明酒店推介【5】昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）

昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）於2024年5月開業，位於拓東體育館旁邊，鄰近真慶觀、昆明市博物館、沃爾瑪購物廣場等。酒店提供274間客房，採用智能房間控制系統，浴室配備帶燈化妝鏡，非常貼心！酒店亦有Loft套房房型，提供完備的小廚房及浴缸。酒店另設室內游泳池、健身室、餐廳、免費公共停車場等設施。

昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）
房價：人均HK$275起（高級大床房）
地址：昆明盤龍區東風東路88號
交通：拓東體育館站步行2分鐘
昆明香格里拉JEN酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

昆明酒店推介【6】昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）

昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）於2024年2月開幕，位處南亞風情第壹城NEW MALL旁。酒店提供140間客房，擁有65寸大投屏電視、免費迷你吧及寬敞的起居室與浴室，部分房型亦提供智能燈、膠囊咖啡機、獨立客廳、洗衣機等設備。酒店另設高空室內泳池、健身室、兒童遊樂場、洗衣間、2間餐廳等，並設有免費停車場。

昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）
房價：人均HK$268起（高級大床房）
地址：昆明西山區滇池路384號
交通：福海站步行2分鐘
昆明滇池諾富特酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

昆明酒店推介【7】美聖藝術隱世酒店（May Mansion）

美聖藝術隱世酒店（May Mansion）於2024年開幕，坐落於昆明市宜良縣，鄰近高爾夫球場。酒店僅提供8間客房，將現代藝術融入酒店及客房設計，房內設備奢華有格調，處處都是打卡位，在預訂平台上更獲得9.9/10的絕佳評分！酒店另提供室外泳池、健身房、Spa、免費停車場等設施，更有鐵板燒餐廳、全日餐廳、中餐廳及茶吧等美食！

美聖藝術隱世酒店（May Mansion）
房價：人均HK$742起（歌林豪華大床房；包早餐及一晚晚餐）
地址：昆明宜良湯池街道春城湖畔度假村杜鵑GM006幢
交通：永豐營站車程23分鐘
美聖藝術隱世酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

昆明酒店推介【8】昆明帕普曼PAPMAN酒店（西山萬達店）（Kunming Papuman PAPMAN Hotel（Xishan Wanda Branch））

昆明帕普曼PAPMAN酒店（西山萬達店）（Kunming Papuman PAPMAN Hotel（Xishan Wanda Branch））於2025年開幕，客房均為二人房，配備大面積觀景窗、室內小露台、乾濕分離浴室、音響、免費迷你吧等設施，部分房型另配備景觀浴缸及化妝衣帽間。酒店另設天台無邊際泳池、健身室、洗衣間、餐廳、免費停車場等設施。

昆明帕普曼PAPMAN酒店（西山萬達店）（Kunming Papuman PAPMAN Hotel（Xishan Wanda Branch））
房價：人均HK$480起（曼遇·高空觀景大床房；包早餐）
地址：昆明西山區前衞街道前興路潤城第四大道3棟31樓
交通：福德站車程9分鐘
昆明帕普曼PAPMAN酒店（西山萬達店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

昆明酒店推介【9】昆明帕普曼PAPMAN酒店（滇池會展店）

昆明帕普曼PAPMAN酒店（滇池會展店）於2022年開幕，位處滇池國際會展中⼼旁邊，且鄰近昆明航天科普館及滴答滴超級樂園，地理位置優越。酒店提供33間客房，設有雙人客房、套房及Loft房型，均配備大面積景觀窗及舒適大床，部分房型另設戶外平台、私人庭園或露台。酒店附設健身室、餐廳、酒吧、免費停車場等設施，並提供托兒服務。

昆明帕普曼PAPMAN酒店（滇池會展店）
房價：人均HK$436起（曼遇·LOFT大床房；包早餐、雙人咖啡及甜點）
地址：昆明官渡區滇池國際會展中心南博滇池天街12棟B403號
交通：滇池國際會展中心站步行7分鐘
昆明帕普曼PAPMAN酒店（滇池會展店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

昆明酒店推介【10】昆明滇池融創施柏閣酒店（Dian Lake Steigenberger Kunming）

昆明滇池融創施柏閣酒店於2019年開幕，坐擁西山及滇池美景，毗鄰2000畝生態濕地公園、融創海世界、融創樂園、熱雪奇蹟、融創文旅城等。酒店提供206間客房，除了親子房外均配備露台，部分客房亦設半開放浴室及浴缸，空間舒適寬敞。酒店同時配備室內游泳池、健身室、兒童俱樂部、洗衣間、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費娛樂體驗。

昆明滇池融創施柏閣酒店（Dian Lake Steigenberger Kunming）
房價：人均HK$273起（園景陽台大床房；包雙人自行車暢騎4小時、普洱茶龍珠或茶餅製作體驗、精品手沖咖啡）
地址：昆明西山區碧雞路2999-9號
交通：大漁路站車程10分鐘
昆明滇池融創施柏閣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

昆明酒店推介【11】昆明柏聯酒店（Bolian Resorts & Spa）

昆明柏聯酒店（Bolian Resorts & Spa）位於陽宗海旅遊度假區內，是亞洲百大溫泉酒店之一！酒店提供20間，共4種別墅房型，每棟別墅均設有獨立的泳池和私人溫泉，部份更是無邊際泳池！客房內亦提供衣帽間、客廳、臥室等空間，空間寬敞、私隱度高。酒店同時設有專屬海灘區、25個不同風格的溫泉、健身室、餐廳及酒吧等設施。

昆明柏聯酒店（Bolian Resorts & Spa）
房價：人均HK$2,009起（庭院別墅｜私人溫泉、私人游泳池；包早餐、下午茶、接送機服務）
地址：昆明宜良陽宗海旅遊度假區
交通：七甸站車程14分鐘
昆明柏聯酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

昆明酒店推介【12】昆明滇池宋品酒店（Song Hotel Kunming）

昆明滇池宋品酒店（Song Hotel Kunming）於2019年開幕，坐落於昆明融創文旅城內。酒店設計及建築融入當地特色，提供80間別墅房型，房間樓底相當高，空間寬敞舒適，配備私人花園、景觀浴缸、特大睡床等設施，部分別墅另設私人游泳池及戶外平台。酒店同時配備室內游泳池、健身室、公共浴池、2間餐廳，並提供免費停車場。

昆明滇池宋品酒店（Song Hotel Kunming）
房價：人均HK$801起（單卧室別墅；包手作龍珠體驗、旅拍服務）
地址：昆明西山區碧雞路2999-8號
交通：大漁路車程10分鐘
昆明滇池宋品酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

昆明酒店推介【13】昆明千尋墨問民宿（Kunming Qianxun Mowen Homestay）

昆明千尋墨問民宿（Kunming Qianxun Mowen Homestay）於2017年開幕，位處昆明市世博園內，地理位置優越。酒店設計融入漢唐皇家園林和建築之古韻遺風，僅提供11間客房。房內設計融入自然風格，樓底夠高、採光良好，空間舒適乾淨。部分房型另配備私人溫泉及獨立庭院。酒店同時配備Spa、溫泉、餐廳、酒吧、免費停車場等設施，並提供托兒服務及免費世博園門票。

昆明千尋墨問民宿（Kunming Qianxun Mowen Homestay）
房價：人均HK$449起（平本度；包早餐、下午茶、晚安牛奶、世博園門票）
地址：昆明盤龍區白龍路439號世博園內
交通：世博園站車程5分鐘
昆明千尋墨問民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店深圳浴缸酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店珠海親子酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳酒店56間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店12間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
酒店
酒店
酒店住宿資訊
旅遊Jetso
昆明
中國
住宿