最佳旅遊月份！日韓東南亞歐英澳紐各不同 唔同月份唔同靚景

疫情放緩大家距離去旅行又近一步，但計劃行程的時候你又知道什麼季節時間去哪個國家最好？



自由行不只要選對目的地，更要對時間、季節、天氣，才不會遇到下雨天超掃興！小編幫大家整理全球最佳旅行時間 ，讓你一眼就知道最佳出發時候是何時！

▼全球最佳旅行時間表（日韓）

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1. 日本

日本距離近，東西又好買，四季氣候宜人，其實一年四季都很適合前往！而且為大家分類了日本不同地區的地方，無論你是喜歡東京大阪還是沖繩福岡，都可以挑選合適的時間！

最佳旅遊時間：

全年： 東京：春季賞櫻、夏季花火大會、秋季賞楓、冬季泡溫泉。

3月～8月： 大阪：氣候宜人，各類集會和祭祀都有舉行。

春秋兩季： 福岡：春季，氣候宜人、百花盛開、繽紛燦爛；秋季，漫天紅葉、熱情奔放、美麗至極。



注意事項：

雖然7、8月為日本慶典的最盛期，但在8/13~16的日本傳統回故鄉祭祖的節日—盂蘭盆節，通常企業會配合放假一周左右，這期間也是日本的旅遊旺季，新幹線、航班和高速公路等交通也會陷入一片壅塞，車票通常非常難訂，依此建議大家可以避免。

2. 韓國

韓國和日本一樣什麼時候去都適合，除了跟姊妹展開購物之旅外，3~5月可以賞櫻；9~11月可以賞楓；12~2月可以滑雪，真的不怕沒有東西玩！

最佳旅遊時間：

3月~5月；9月~11月 首爾： 櫻花盛開、楓葉漸紅，景色宜人。

春秋兩季： 釜山：春季陽光普照，百花盛開。秋季，樹葉將城市裝扮的五顔六色、豐富多彩。

12月~2月： 韓國： 滑雪好時機，體驗冬季運動。



注意事項：

新年、中秋節：韓國一年兩大節日跟香港一樣，這時候韓國人大多返鄉，店家也會跟著休息，交通也會大塞車！

如果是以購物為目標的人，絕對不要選新年和中秋節出發，85％以上的商家都會暫停營業1~2天（甚至5天），因為此時是全國返鄉祭祖潮，首爾變成半個空城，外地也會大塞車，因此建議大家能避開就避開。

▼全球最佳旅行時間表（東南亞）

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3. 泰國

泰國一年四季都有許多遊客前往，並沒有區分所謂淡旺季，但是最適合前往的時間，大概是11月~2月，因為泰國的氣候實在炎熱，11月~2月氣候較為涼爽，因此許多人會選擇這段期間前往泰國。

最佳旅遊時間：

涼季11月～2月：這時為泰國氣候最為涼爽的時候（雖然四季都熱）

4月潑水節：享譽全球的泰國潑水節超好玩，如果想去體驗看看的話就鎖定機票出發！



注意事項：

雨季（6月至10月）：對旅遊的人會產生一些不便，但泰國的雨季大多是雷陣雨，下一兩個小時會結束，基本也不會有太大的影響，編輯提醒大家就不要穿太好的鞋了！不過雨季時天空雲層通常很厚，所以即使傍晚沒下雨，但看到日落的機率還是很小。

4. 越南

越南是一個狹長型的國家，北部、中部、南部的氣候不太一樣，北越的四季較為分明，南越則是全年炎熱，如果你打算走遍全越南，小編建議的大方向是春天或秋天前往。

最佳旅遊時間：

11月~次年4月：胡志明：溫度適宜，適合出行。

2月~5月：峴港：天氣涼爽，旅遊人群較少。

11月~次年4月：富國島：天青水秀。



注意事項：

6月～9月：這時候是越南的雨季，經常出現大雨和暴雨，不只氣溫高，濕度也高，所以不建議這時候出遊。

農曆過年：越南和香港一樣有農曆過年習俗，因此每到1、2月因返鄉的關係機票會特別難搶或是價格偏貴，建議大家可以避開。

5. 馬來西亞

屬於熱帶雨林海洋性氣候的馬來西亞，氣候全年炎熱潮濕，但基本上一年四季都適合旅行，白天雖炎熱，但午後有陣雨，晚上有季風吹拂，十分涼爽，整年無明顯四季之分。

最佳旅遊時間：

3月～11月： 基本上全年都適合旅行，但如果有商務活動，可以選擇在這個時段來訪，因大多數馬來西亞商人12月至2月休假。

齋戒月（伊斯蘭曆的第九個月，因此每年月份不同）：在齋戒月前往馬來西亞，遊客們都能在馬來西亞各地的齋戒月市集以及開齋節期間品嚐到各種美味的佳餚和新鮮出爐的美食，體驗當地傳統文化。



注意事項：

聖誕節及復活節前後一周（每年春分月圓之後第一個星期日）、華裔的新年。

6. 菲律賓

菲律賓群島範圍廣大，因此東南西北的季節略有差異，若是要前往菲律賓的島嶼旅遊還是建議跟當地氣候來做計劃，但菲律賓普遍氣候炎熱潮濕，大致上還是分為雨季、涼季和乾熱季。

最佳旅遊時間：

涼季12月～2月： 有機會遇雨，但氣候相對涼爽。



注意事項：

雨季兼颱風季6～11月：此時節常常會有短暫陣雨或是颱風。不僅影響行程也可能拍不到美麗的海灘風景～

7. 新加坡

新加坡一年四季的氣候差異不大，所以氣候不是小編主要的考量。6月的時候是打折季，適合去購物，如果想要體驗宗教節慶的話，可以選擇伊斯蘭教的哈芝節、印度教的屠妖節前往，如果你是個吃貨，就不要錯過7月的美食節！

最佳旅遊時間：

5月～9月：雨量最少，適合旅行。此期間也非常適合喜歡參與活動的遊客，6月有購物狂最愛的打折季，7月還有新加坡的美食節。



注意事項：

小編不建議大家農曆新年去新加坡，除了觀光客多酒店難訂之外，新加坡當地也因為過年的關係，很多有名的餐廳、商店都不會開。

▼全球最佳旅行時間表（歐洲）

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8. 歐洲

歐洲的範圍很廣，不同的季節去都能看到每個國家不同的風情，若是以氣候作為標準，基本上夏天是比較好的旅遊季節，小編簡單切成四區，不過還是建議大家依照所前往的目的地，參考各國的景點位置下去判斷～

最佳旅遊時間：

6月～9月：北歐：丹麥、挪威、瑞典：因為北歐的冬季漫長的關係，一年四季氣溫普遍偏低，5月左右開始融雪，6、7月迎來短暫的夏季，北歐的夏季短促涼爽，以氣候來說相對適合旅遊；而8、9月逐漸入秋以後，雖然天氣開始變冷，但還是相對舒爽，建議準備毛衣。



4月～5月：南歐：葡萄牙、西班牙、意大利：此時為最好的季節，雨量開始逐漸減少，氣候和煦，各地野花開始盛開。秋天可以準備薄長袖。不過西班牙內陸有時偏冷，意大利北部則多雨。



5月～9月：西歐：法國、荷蘭、比利時：西歐的氣候相較其他地區溫和許多，因此春夏是最適合到訪的季節，能夠同時看見百花爭豔的美麗景色，像是去英國就可以看到美麗的玫瑰。



5月～9月：東歐：白俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞：此時期是東歐的最佳旅遊時間，而7月份和8月份則是遊客最多的時候，這段時間的氣候相當舒適，下雨時間也不多，天氣晴朗。



冬季：東歐的冬天相當冷，雪是一定會下。如果想要感受冬雪的氣氛，編輯建議可以去日、韓即可，歐洲還是春、夏時溫度及景色都會出色許多。



注意事項：

1月～4月：北歐：這個時期是北歐較寒冷的時期，尤其是1月可能會遇暴風雪，能見度相對較低，整個冬季日短夜長，旅遊時間會被壓縮。但是！如果來到北歐是為了追極光，以及從事各種冰上活動，例如破冰船、拉雪橇等，那就一定要選在冬季！

7月、8月：南歐：夏天的南歐氣溫偏高，建議大家避開超高溫的時段。但南歐的南北部溫度差異也頗大，如果真的要去，小編也推薦大家去西班牙北部，相較來說比較沒那麼熱。

10月～12月：西歐：冬季的日照時間相當短，加上調整日光節約時間，時差會變成七小時，因此旅遊時間會被壓縮一些，會感覺很快就天黑了。但是！如果是為了看聖誕燈飾而聖誕節前夕去的話又另當別論了，每到聖誕時節到處都有聖誕市集和裝飾，小編特別推薦倫敦跟巴黎，有些時候11月就開始點了，如果有機會也可以去體驗看看。

▼全球最佳旅行時間表（澳紐）

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9. 澳洲

澳洲終年氣候溫和宜人，因此全年都有許多旅客前往。但因國土幅員廣大，不同區域的氣候差異還是相當大的。北部各州通常天氣較溫暖，而南方各州冬季則較為涼爽；而澳洲內陸則相對乾燥，年平均降雨量不到 600 毫米。

最佳旅遊時間：

3月～5月：墨爾本：墨爾本的天氣多變，日溫差極大，夏季溫暖或炎熱，春秋兩季溫和宜人，冬季則非常涼爽風大，編輯建議還是3月～5月秋季時前往，溫度較適宜，但還是隨身攜帶把雨傘比較保險！

9月～1月：悉尼：這個時期是南半球氣候舒爽的夏季！同時又正值聖誕假期與新年，遊客眾多，是享受精彩戶外活動的絕佳時機。



注意事項：

10月～3月： 因為澳洲內陸屬於是沙漠地帶，夏天日間氣溫經常超過40°C，因此不建議夏季前往。

10. 紐西蘭

紐西蘭是一個全年365天都適合觀光旅遊的國家，每年從世界各國前往紐西蘭旅遊的遊客多達三百萬人。在天氣方面對亞洲人來說是屬於偏冷的，因此對於怕冷的人來說，春夏秋是最適合體驗紐西蘭自然的風景的季節。加上在春末及秋初這段期間內，紐西蘭一天裡白天時間較長，使得在外旅遊探險的時間會多出許多。

最佳旅遊時間：

10~11月： 此時節是紐西蘭冬季的尾聲，也是南島花最多的時候，景色相當美麗。同時因為天氣才剛轉暖，山頭的雪仍在，許多地點都可見到雪山配無敵湖景再加上花卉的絕妙景色，風景愛好者與攝影狂絕對不能錯過。

12~2月： 此時節為紐西蘭的夏季，天氣好又溫度也宜人，是紐西蘭旅遊的旺季，加上正逢聖誕節以及北半球的冬季，許多遊客會來到這裡避冬及過節，所以同時也會湧入大批遊客，要在這個時間來的人要有景點人擠人的心理準備。



注意事項：

6月： 6月是紐西蘭的旅遊淡季，因為這個時間花季已結束但還沒正式入冬，少了百花齊放的美麗風景，山頭也才慢慢在積雪中，不過這個時間也容易買到便宜的機票。

掌握了多國的氣候，就要計劃旅遊的行程！

【本文獲「KKday」授權轉載。】