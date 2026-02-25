財政預算案．直播｜消費券「落空」　陳茂波：盛事多消費意欲改善

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波今日（2月25日）發表《財政預算案》。薪俸稅寬免上限3000元，電動車「一換一」不再繼續；預留40億元收購宏福苑業權；1億元以上的豪宅加稅。預算案宣布，轉撥外匯基金1500億元支持北都及其他基建，是罕有動用外匯基金。河套、新田科技城分別獲100億元撥款；北都大學城亦獲100億元貸款支持建校舍。陳茂波今午將舉行記者會，解釋財政預算案2026，《香港01》直播。



2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，下午舉行記者會。

陳茂波在記者會開首表示，新一份預算案主題是創科驅動、金融賦能、多元發展、關愛惠民，形容要做大個餅，分好蛋糕，是持續推進過程，過去大力投資創科，成績開始見到。

第一，AI+結合金融+，帶來提速增量，意味加速創新擴大規模，以加速產業發展，統籌本地境外市場資源，合力辦大事。他會成立主持AI+產業發展策略委員會，初期聚焦生命健康科技，更好發揮政策引導和市場洞悉。再者，AI全民培訓，以及AI應用會帶來結構性轉變，培養AI素養關乎競爭力和就業前景，有必要加大人力資源投資力度和程度，所以提出全民AI培訓，希望白領到藍領，學生到公衆，推動全民使用。

他說政府財政狀況改善，審慎理財同時，力所能及範圍内支持市民中小企，包括增加父母子女免稅額，以及擴大長者醫療券先導計劃，形容「粒糖」比過去增加1.8倍。

另外，他又說有必要做好投資未來，鞏固提升經濟發展動能，為推動北都等重點項目，要透過發債滿足相關資金需要，稱是爲了投資未來，籌集只會用基建投資。

【財政預算案2026】派糖、重點政策懶人包。（香港01製圖）

轉撥外匯基金1500億元支持北都及其他基建

政府在2026/27年度基本工程開支預算約為1,280億元。未來5年，政府將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券。

2026-27年度基本工程預計開支約1,280億元。2027-28至2030-31年度維持在相若水平

2026-27至2030-31年度每年發行1,600至2,200億元債券，近半用於為近年發出的短期債務再融資。政府將發行更多較長期債券，減低短期內再融資的需要

2026-27至2030-31年度政府債務佔本地生產總值比率介乎14.4%至19.9%水平，遠低於大部分先進經濟體，屬非常穩健水平。發債所得資金不會用於支付政府經常開支，只用於投資基建。

分兩年從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北都和其他基建項目。

調整免稅額上限

退稅上限3000元

住宅差餉首兩季每季上限5000元

長者醫療券、長者社區照顧服務券

•「長者醫療券獎賞先導計劃」：延長至2028年底，同一年度使用1,000元醫療券於特定基層醫療服務，可獲發額外500元醫療券，涉約10億元

• 至2026-27年度：長者院舍券增至7000張，每年開支19.7億元

• 長者社區照顧服務券增至16,000張，每年開支12億元



關顧社群

政府將推出一系列措施，關顧長者、支援青年和殘疾人士、促進就業，以及優化醫療服務。

• 提供3,600個政府部門及公營機構的短期實習機會予大專學生

• 為青年推出全新「傳媒專題內地實習計劃」

• 撥款6,000萬元持續推展「民青局國際青年交流資助計劃」

• 2026-27年度增加450個日間、住宿和學前康復服務名額，涉款逾1億元

• 為「到校學前康復服務」兒童升讀小學後提供銜接和支援服務，涉款2.6億元

• 再就業津貼試行計劃：2026-27年度增加撥款至逾2.2億元



大埔火災後續及相關工作

政府已為大埔火災受影響人士提供全方位支援，亦剛公布長遠居住安排。

此外，政府會撥款予減低樓宇維修工程圍標風險的相關措施，以及延續「優化升降機資助計劃」，並檢視「樓宇更新大行動2.0」，制訂全新資助計劃。

• 預留40億元支援大埔火災後續長遠居住安排

• 撥款3億元予市建局，推出加強版「招標妥」並資助業主善用其服務

• 預留30億元支持「樓宇更新大行動2.0」制訂全新資助計劃

• 撥款10億元延續「優化升降機資助計劃」



在開源方面，政府會秉持「能者多付」原則，措施包括調高一億元以上住宅物業交易印花稅稅率等。

支持本地企業

網購普及和消費模式改變，對部分行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。

此外，政府亦會推出措施，支持食品業界拓展內地以至國際市場。

•「BUD」專項基金：注資2億元

•「申請易」資助上限提高至每宗15萬元

• 信保局推出先導計劃，支持中小企開拓風險較高新市場

• 豁免食安中心檢測證書費用2年，支持食品產業拓展市場；並為本地漁農產品推出統一新品牌



土地、房屋和基建發展

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。連同「簡約公屋」，本港未來5年總體公營房屋建屋量較本屆政府上任時的5年期增加超過八成。

• 2026-27年度賣地計劃（共9幅住宅用地）、鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目土地可興建約22,000個單位

• 未來1年繼續不推售一般商業用地

• 視乎市場反應，推售3幅專上教育學生宿舍用地

• 向洪水橋產業園有限公司注資100億元作為起始基金，公司年中投入運作



未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約有10.4萬個

• 公營房屋：未來5年，總體供應量達19.6萬個單位

• 私營房屋：未來5年，每年平均落成量約17,000個單位。



此外，政府亦會推動建造業應用創新科技，提升生產力及工地安全。

• 建造業創新及科技基金：注資10億元，支持業界應用科技

• 香港建築科技研究院：預留1億元，支持檢視建築標準、Al應用等研究



綠色發展

電動私家車首次登記税優惠年3月底屆滿後不再繼續

政府會全力推動綠色產業發展及企業綠色轉型。綠色產業及轉型需要資金、科技與人才支持，將為香港帶來龐大商機。

• 預留資源2026-27年度起推動5年減廢回收計劃

• 與內地和國際多邊金融機構探討在香港設立綠色科技項目加速器

• 電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車：首次登記税全數豁免至2028年3月底

• 電動私家車：首次登記税優惠今年3月底屆滿後不再繼續



文體旅

政府會繼續推動文化、體育和旅遊的融合發展，為市民及旅客提供更好的城市生活體驗。

• 2026-27年度向旅發局撥款16.6億元，支持提升香港旅遊吸引力

• 向「保育歷史建築基金」增撥10億元，豐富城市文化

• 撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵推展鄉郊旅遊項目

• 向藝術及體育發展基金的體育部分注資12億元，進一步推動體育發展

• 敲定與巴塞爾藝術展未來5年的合作。



公務員加薪開綠燈 本屆政府累積削減1萬職位

再減政府開支2%

政府會繼續嚴格控制政府經營開支增長。各政策局及部門會通過整合內部資源、精簡程序及運用科技，以更高成本效益為市民提供服務。

削減政府經常開支：在不影響綜援、公共福利金、法定開支的前提下，2026-27年度減2%，2027-28年度再減2%，相較2025-26年度，分別節省78億元及156億元。

公務員職位：本屆政府任期內將累計削減約1萬個職位。

公務員薪酬調墊：按既定機制進行薪酬趨勢調查，交行政長官會同行政會議考慮。

教育和人才

預留100億元貸款支持北都大學城

此外，香港會繼續加強培育本地人才、吸引海內外人才，以及發展國際教育樞紐，實現「教育─科技─人才」一體化發展。

• 預留100億元，以貸款方式支持北都大學城校舍建設

• 預留土地和資源發展牛潭尾新醫學院校舍和綜合醫教研醫院

• 撥款6,500萬元，增加今年建造業專業人才政府培訓學額

• 延長「提升保險業人才培訓計劃」至2029年3月



知識產權貿易

香港正積極發揮區域知識產權貿易中心的角色，並會從多方面推動知識產權交易及融資，助力經濟發展。

• 購買知識產權的資本開支税務扣除安排：年內提交立法建議

• 預留2,800萬元，支持香港技術與創新支持中心提供專利質素分析，並落實為期2年的「專利估值先導支援計劃」

• 預留5,200萬元，推行為期2年的先導計劃，開辦「知識產權學院」



2026/27年度政府整體開支為8,434億元，總收入預計為7,652億元。

2025-26年度：預計綜合盈餘為29億元，財政儲備在2026年3月底預計為6,572億元。

2026-27年度：預計綜合盈餘為221億元。

財政儲備在2031年3月預計為7,337億元。

貿易中心和航空、航運、物流

政府將通過一系列政策措施，全方位鞏固和提升香港國際貿易中心地位。

此外，政府正全力推進物流業智慧化轉型，並同時拓展貨源腹地以爭取更多中轉貨物，提升國際航運中心地位。

推動金融+

本港金融市場表現亮麗，金融體系保持穩健。政府將繼續鞏固現有優勢、拓展新興領域，並強化市場體系和風險管控，深化大灣區金融合作，全面提升香港國際金融中心的功能。

政府並會藉着金融優勢推動「金融+」，賦能產業發展。

北都國際創科新城和耐心資本

河套香港園區、新天科技城各注資100億元

政府通過河套香港園區和新田科技城等重點建設，推動科技創新與產業創新深度融合。

• 推動公私協作：政府、發展商、科企三方合作引導土地和企業資源對接產業發展，釋放未充分開發私人土地潛力

• 河套香港園區：額外注資 100億元，以提速發展土地、提供基建、成立創投基金等

• 新田科技城：成立專屬公司推動開發，並注資100億元起始資金



此外，港投公司高效匯聚國際市場的耐心資本力量，合力推動前沿科技加速發展和應用創新。

• 港投公司投資超過190個項目，10間企業已在港上市，20間正籌備上市。每1元投資拉動超過8元資本跟投



支持新興產業和新型工業發展

政府正培育與壯大新興產業，推進具身智能、量子科技、新材料等研究和應用，同時積極引導本地生產商轉向智能製造。

• 航空航天：引進辦牽頭物色航天企業來港；港交所檢視上市規定，便利航天科技企業來港上市

• 微電子產業：港投公司與企業聯合成立「香港RISC-V聯盟」，推動產業、學術與投資界協作

• 積極推進具身智能、量子科技、新材料等研究和應用

• 年內啓動100億元創科產業引導基金

• 檢視並優化研發開支的税務安

• 今年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持高增長企業

• 預留約2.2億元，在港建設首個境外國家製造業創新中



推動「AI+」發展

政府正提速推動AI產業化，促進AI與各產業深度融合，同時鼓勵廣泛應用，達致全民使用、全民善用。

• 成立「Al+與產業發展策略委員會」，帶動產業轉型及發展

• 全民AI培訓：撥款5,000萬元，支持公營機構、科企、大專院校籌辦AI應用學習課程、講座或比賽；大專院校增加AI相關課程；僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，提供包括AI應用的「技能為本」培訓



在生命健康科技領域方面，明年成立的「國際臨床試驗學院」可貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

• 賦能公共服務：撥款1億元，引入業界領先技術，加速政府數智化轉型

• 加強為公務員提供AI培訓

• 數據運用：增撥資源開展更多數據科學分析；3月推出全新網上數據互動服務平台



主動對接十五五規劃

「十五五」規劃建議為國家未來5年發展提出了總體思路、戰略目標及重大舉措。規劃建議明確支持香港更好融入和服務國家發展大局。香港可在多個重點領域發揮作用。

預計2026經濟增長2.5至3.5%

陳茂波指，去年香港經濟蓬勃，對外貿易強勁，私人消費回升，固定投資增長提速，全年整體經濟增幅為3.5%，連續三年上升。

預計2026年香港經濟增長2.5至3.5%，基本通脹率和整體通脹率分別為1.7%和1.8%。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

