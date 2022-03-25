疫情．最新｜下月初向全港家庭派防疫包　內含KN95口罩、快測包等

政府今日(25日)公佈，計劃下月初向全港約300萬家庭派發防疫包，市民毋須登記，會由房署、大廈管理公司、義工等派送上門，防疫包內含2盒治療新冠凡的中成藥、快測包20份、KN95口罩20個、衞生防護中心製作的資訊手冊及心意卡，錯過上門派發市民亦可到全港18區的發放點領取。



第五波疫情雖有回落，但確診個案維持高水平。昨日（24日）新增13,074宗確診個案，多201人死亡，死亡率上升至0.6%。當局指疫情高位徘佪未見下降趨勢。

消費券2022，若遺失八達通或已註銷電子錢包，最遲今日（25日）內要登記。



【13:14】因應新冠疫情持續，政府今（25日）宣布，將容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約期最多半年。所有在2022年6月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明：僱傭期可在有關僱主及外傭雙方同意下，延長最多6個月，如果合約已根據早前宣布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。

【11:53】林鄭月娥表示，儘管全世界公認長者打針可減死亡率，香港就有爭議性，醫生評估適合打針，但無論政治或法律爭議，或家人反對，是困擾我們的現實情況。暫無任何進一步公布增加長者打針率，不能回應相對揣測性問題，但反映政治性爭議。

口服藥協助醫管局購買，應更加寬鬆使用，最大效能發揮在早階段用，即好多地方應該用，長者第一接觸就應該用，從而減低變重症機會，亞博、老人外展隊，樂意予私家醫生使用，事實私家診所醫生都是轉介與醫管局，不會吝嗇使用。

【11:27】林鄭月娥表示，第五波開始前，硬件設施多方面不足，2個月前港府面對挑戰和困難，得到中央支援及各界努力，內地專家梁萬年指盡量爭取做到床等人，10日前做不到，但現時做到床等人、針等人，是好現象好。興建6個隔離設施，包括潭尾，6個共提供2萬床位，令早前緊張做隔離酒店負重減少，但另一種需求是返港人士需要，不斷將當時可提供設施做得最好。看設施使用率低與高，未能完全掌握疫情，呼籲不要這樣看使用率，有足夠設施滿足不同人需要。

【11:22】民政署全面開展居家支援物資派發，為18區居家隔離人士提供上門派發服務，如特別需要如奶粉、尿片會安排特別派送。3月14日從社署接手後，至今日已派4.6萬袋予1.6萬家庭，有特別需要可安排即日派送。涵蓋18區，由於工作龐大，民政署、地區團體做快做好，抽調康文署組成愛心派發隊，收到求助個案就會派。

【11:19】署理民政事務局局長 陳積志表示，計劃本月30日開始工作，首先包裝工序，動員1萬名義工及公務員。隨即開始派發， 4月初向18區隨市民派發，目標7日內完成派發工作，途徑包括：

1)房屋署向公營房屋派發

2)私營房屋透過業主立案法團、管理公司派

3)義工及公務員團隊向基層家庭派發

4)鄉事委會向鄉郊地區派發

5)全港18區設立發放點讓市民領取

【11:15】林鄭月娥表示，接近300萬家庭都會有防疫包，加强市民的防疫意識，除有醫療物資，有衞生防護中心印的資訊小冊子或叫防疫錦囊，希望市民使用快測包，能夠做到早發現，確診人士得到分流分層，亦有加强個人防護的KN95口罩。特別呼籲快測包，希望市民收到快測包可以更加頻密使用。

防疫包內含五物品：

-2盒中成藥

-快測包20份

-KN95口罩20個

-衞生防護中心製作的資訊手冊

-心意卡

【11:04】特首林鄭月娥表示，將向全港家庭派發防疫包，之前提及。保障香港醫療物資供應的重要，中央提出的重點項目，醫療物資。

四方面工作：

1)派發前綫人員，不只是政府内部人員派發物資。只要是高接觸、高暴露風險，都會派防護裝備，包括快測包參與抗疫義工，向前線義工每天派200萬包，包括清潔工、保安。

2)有270次圍封强制檢測，一共38萬位居民接受强制檢測，提供食物包，還有醫療物資。

3)針對確診者及緊密接觸者，派抗疫物資包，2月下旬開始，派發52萬。沒有滯後情況，第二天已經可以送到。

4)污水陽性大廈居民派快測包，整體派發超過1000萬快測包。

【10:51】多幢因污水檢測呈陽性而被圍封強制檢測的大廈，今日（25日）陸續解封，包括深水埗南昌邨昌頌樓，共約501名受檢居民中，發現7宗陽性個案，呈陽性比率為1.4%，較以往圍封大廈低。

【10:18】社署正籌劃外展隊赴院舍接種復必泰疫苗。香港安老服務協會主席陳志育表示，根據過往經驗，長者較傾向接種科興疫苗，較少會選擇復必泰。他又認為，不少長者及家屬在第5波疫情後，明白接種疫苗可有效防重症及死亡，料4月底可達到院舍接種率達九成的目標。

【09:50】社署正籌劃外展隊赴院舍打復必泰，盈健醫療醫務總監鄺健鴻表示技術上絕對無問題，當中最主要是需求問題，在接觸老人家時發現不少都較擔心副作用。另外由於復必泰需稀釋再接種，每次有7支疫苗作接種，或有機會做成浪費，但只要長者肯打，他們都會盡量配合。

【00:00】因應多宗新冠肺炎陽性檢測個案，本港周四（24日）有十個指明地方被納入強制檢測公告，當中公屋大廈佔九個，沙田、屯門和黃大仙區各有兩處在名單上。

▼3月24日 深水埗南昌邨昌頌樓圍封檢測▼



+ 2

▼3月24日 鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼



+ 10

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



+ 3

▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



+ 6

▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼



+ 7

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



+ 1

▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼

