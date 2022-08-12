疫情．最新︱確診個案維持逾4000宗水平　入院人數續升惹關注

本港昨日（11日）新增4,376宗確診，包括196宗輸入，多1宗死亡個案，累計有1,542名確診病人在公院留醫，其中210人為新增個案，21人危殆，27人嚴重，其中一半新增入院病人為60歲以上，亦有20多人為3歲以下，醫管局稱情況令人憂慮。學校呈報287宗個案，3間學校有班級爆疫要停課。



今日（12日）是美食博覽第二日，配合檢疫酒店「3+4」的安心出行「紅黃碼」制度也實施，持黃碼進行家居醫學監察的人士雖可外出，但禁止進入需主動核查的表列處所，亦無法到會展進入美食博覽。



昨日疫情報道總覽：



▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月11日 灣仔大榮華圍村菜將於8月28日結業▼



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▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



【08:00】疫情持續逾兩年半，令市民進出醫院受限，加上可免卻應診周居勞動之苦，令遙距診症日漸流行。醫管局近年亦透過手機應用程式「HA Go」推出相關服務，天水圍醫院糖尿病專科護士團隊更成首批透過「HA Go」提供遙距診症的診所服務，由2021年7月起試行至今年8月，有83人次進行視像診症。醫管局指會考慮病人的臨床情況決定診症方式，遙距診症亦不是取代親身覆診，而是為病人提供多一個選擇。

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【06:00】本港第五波疫情反彈，消防處推動救護車「精準消毒」，引入三款新消毒工具，當中以高效消毒劑取代傳統漂白水，短短5分鐘殺滅細菌，比以往節省15分鐘，約七成時間。

消防處亦增設兩款消毒檢查工具，取代以往目測，包括在經常接觸的表面塗抺螢光劑，突擊檢查消毒人員有否徹底清潔，並利用ATP生物螢光反應檢測儀器，抽取環境樣本進行檢測。消防處期望，能保障使用救護服務市民免受感染，減低病毒流入社區風險。

▼消防處引入新消毒劑 5分鐘完成救護車殺菌▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月11日 政府統計處公布常住人口減少至729萬人▼



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▼8月11日 政府統計處公布最新出生人數再減少▼

