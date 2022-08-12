疫情．最新︱確診個案維持逾4000宗水平　入院人數續升惹關注

撰文：何瑞芬 馬煒傑 王潔恩 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 蕭博禧 麥鍵瀧
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本港昨日（11日）新增4,376宗確診，包括196宗輸入，多1宗死亡個案，累計有1,542名確診病人在公院留醫，其中210人為新增個案，21人危殆，27人嚴重，其中一半新增入院病人為60歲以上，亦有20多人為3歲以下，醫管局稱情況令人憂慮。學校呈報287宗個案，3間學校有班級爆疫要停課。

今日（12日）是美食博覽第二日，配合檢疫酒店「3+4」的安心出行「紅黃碼」制度也實施，持黃碼進行家居醫學監察的人士雖可外出，但禁止進入需主動核查的表列處所，亦無法到會展進入美食博覽。

昨日疫情報道總覽：

疫情．8.11︱增4376宗確診　85歲婆婆中招無服藥　氣促送院惡化亡

▼8月11日　九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼

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▼8月11日　灣仔大榮華圍村菜將於8月28日結業▼

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▼8月11日　富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼

【08:00】疫情持續逾兩年半，令市民進出醫院受限，加上可免卻應診周居勞動之苦，令遙距診症日漸流行。醫管局近年亦透過手機應用程式「HA Go」推出相關服務，天水圍醫院糖尿病專科護士團隊更成首批透過「HA Go」提供遙距診症的診所服務，由2021年7月起試行至今年8月，有83人次進行視像診症。醫管局指會考慮病人的臨床情況決定診症方式，遙距診症亦不是取代親身覆診，而是為病人提供多一個選擇。

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消防處引入新消毒劑　5分鐘完成救護車殺菌　加快可出動車輛流轉

【06:00】本港第五波疫情反彈，消防處推動救護車「精準消毒」，引入三款新消毒工具，當中以高效消毒劑取代傳統漂白水，短短5分鐘殺滅細菌，比以往節省15分鐘，約七成時間。

消防處亦增設兩款消毒檢查工具，取代以往目測，包括在經常接觸的表面塗抺螢光劑，突擊檢查消毒人員有否徹底清潔，並利用ATP生物螢光反應檢測儀器，抽取環境樣本進行檢測。消防處期望，能保障使用救護服務市民免受感染，減低病毒流入社區風險。

▼消防處引入新消毒劑　5分鐘完成救護車殺菌▼

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▼8月11日　香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼

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3+4隔離｜台男提早「放監」喜獲4日假期　回港人士促落實「0+7」八旬無打針染疫婦亡　新確診入院破200長者佔逾半　醫管局籲接種學校新呈報287宗確診　保良局羅氏信託學校等3校有班別要停課一周科大研發手機程式　實時顯示確診個案分佈　分析用戶感染風險青衣站、兒童醫院8.15起提供兩款疫苗　母嬰健康院可為幼童打科興6個月至3歲幼嬰可接種科興　楊何蓓茵：首周2200嬰幼兒打針港大研究指港青對社會少期望但不躺平　滿意度10分滿分僅評5.5分黃碼人士不能進入展覽場所　業界稱「3+4」新措施未見積極幫助外傭明起以3+4檢疫　公會稱有僱主措手不及　普通酒店不包三餐

▼8月11日　香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼

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美食博覽2022｜今日開鑼現購物人潮　豪客花七千元購買鮑魚、海味美食博覽攻略｜明日逾30個快閃優惠　1蚊搶紅酒、雞煲、花旗參美食博覽2022｜月餅價格大比拼　冰皮低見$178盒　龜苓膏買一送一美食博覽｜排3晚搶1蚊鮑　老友記奪150罐感謝神「冇諗過贏咁多」美食博覽｜財政司司長陳茂波出席開幕禮　冀未來辦更多大型展覽美食博覽2022｜逾百人灣仔會展等開鑼　新手為搶1蚊鮑魚清晨排隊

▼8月1日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜60幢大廈上榜　沙田及東區重災　涉漾日居、駿景園確診大廈｜增2425幢　半山地利根德閣、嘉兆臺、陽明山莊上榜擎天半島、御金．國峯、海怡半島等21屋苑污水陽性　24萬人須快測強制檢測｜政府突擊港灣豪庭第七座　46人違強檢令　六人罰一萬元

▼8月11日　政府統計處公布常住人口減少至729萬人▼

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灣仔大榮華結業｜老饕捧場讚菜式傳統價錢平民︰港人應支持老店灣仔大榮華結業｜食神梁文韜親證8.28結業　今晚市即爆：算捱得耐科大研發手機程式　實時顯示確診個案分佈　分析用戶感染風險僅3.5萬人出世創40年新低　死亡人數同創紀錄　單程證赴港回升本港最新人口729萬較去年同期減1.6%　去年11.3萬港人離開升三成

▼8月11日　政府統計處公布最新出生人數再減少▼

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新冠肺炎
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新冠疫苗
BioNTech復必泰疫苗
中國科興
疫苗接種
Omicron變種病毒
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