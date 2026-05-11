夜茶優惠推介8間｜酒樓即蒸點心$18起！凌晨3點營業關注經推介

撰文：張雨靜 鄺碧琪
出版：更新：

夜茶優惠推介｜香港人生活忙碌，難以在早上到茶樓飲茶食點心，近月有多間酒樓、都推出夜茶優惠，即使在晚上也可以吃到即叫即蒸的點心！人氣花膠灌湯餃更有半價優惠，只需要$18就可以吃到！今次《香港01》幫大家整理了8間夜茶優惠推介！

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夜茶推介【1】大光明燒臘飯店—— 凌晨3點食20款點心

有網民於社交平台「香港點心關注組」分享，位於葵涌光輝圍的「大光明燒臘飯店」實為一間隱世夜茶店，日間主打各式燒臘，其中肥叉燒肉飯因肉質燶邊肥膏、風味懷舊而深受食客好評，凌晨3點至早上9點半則搖身一變，供應超過20款夜茶點心，包括7款包點如大包、叉燒包，8款點心如燒賣、布拉腸粉，以及7種盅頭飯如排骨飯、咸魚肉餅飯等，每款點心約$20左右，更提供外賣！

大光明燒臘飯店
地址：葵涌光輝圍德昌大廈地下
人均消費：$50-$100

夜茶推介【2】稻香夜茶88折 —— 點心低至$26起

稻香集團夜茶時段88折，目前只有緬甸臺稻香分店有此推廣優惠。於下午5時至晚上9時供應多款點心、小吃、精選粉麵及甜品！大量點心、粉麵價格由$26至$88不等，最抵食的$26點心包括山竹牛肉球、潮州蒸粉果、鬆軟叉燒包等等，折扣後低至$22.9起。

稻香下午5時至晚上9時夜茶88折。（稻香fb截圖）

稻香
地址：香港九龍尖沙咀緬甸臺3號恆星樓地下
人均消費：$50-$100

夜茶推介【3】客家好棧 —— 夜茶點心$38起

稻香集團旗下的客家好棧早前亦於指定分店推出夜茶時段！供應時間為於下午5時至9時，點心價格由$38起，當中最抵食的$38點心就有蜜汁叉燒包（3隻）、玫瑰棗茸糕（4件）、班蘭千層糕（4件）等等。而$48點心就有港人最喜歡的原蝦燒賣皇（4隻）、客家蝦餃皇（4隻）！

客家好棧亦有夜茶。（稻香fb截圖）

客家好棧 - 佐敦分店
地點：九龍彌敦道378號彌敦酒店1樓
人均消費：約$100

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夜茶推介【4】翠園 —— 點心自由選套餐$238

翠園推出「夜食點心自由選」，套餐低至$238起（翠園fb截圖)

翠園指定分店於星期一至日晚上8時15分後入座，可享用「夜食點心自由選」套餐優惠，任選3款點心、1款小食、1款粉麵主食，只需$238！除咗套餐，還有追加優惠，追加特色飲品低至$9.8，而指定甜品享有買一送一優惠！

翠園
地址：太古太古灣道14號1樓
黃大仙中心北館地下G12號舖
尖沙咀星光行四字樓
葵青劇院1號舖
元朗形點 I第二層 2039號舖
新都城中心二期1樓1033-1038號舖
將軍澳PopCorn 2樓PopFood 1-2號舖
人均消費：$100-$200

夜茶推介【5】容記小菜王 —— 夜茶指定餐牌8折

容記小菜王曾受米芝蓮推薦，店內以脆皮燒肉及招牌小炒聞名。近年更積極開拓點心市場，部分精選點心會以一口價形式供應。在晚市及宵夜時段推出的優惠，吸引了不少想吃宵夜的食客。在晚上5時至8時指定餐牌9折，晚上8時30分後宵夜時段8折優惠。晚市打咭請你食甜品、全日買一送一啤酒。

容記小菜王晚上8時30分後宵夜時段，指定餐牌8折優惠。（容記FB截圖）

容記小菜王
地址：太子太子道西123號地舖
人均消費：$100-$200

夜茶推介【6】香江花月 —— 花膠灌湯餃$18/份

香江花月佐敦分店近日推出夜茶時後，每日下午5時至晚上9時，提供手工點心，全部即叫即蒸！夜茶更推出快閃優惠，招牌手工花膠灌湯餃限時半價$18/份！而茶位亦非常划算！一般茶位$5/位、長者茶位$2/位。當中必試的點心有翡翠鮮蝦餃、潮州蒸粉果、飛魚籽燒賣，如果想試多幾款點心，可以揀開心Share點心拼盤。

香江花月佐敦分店夜茶推出$18份「花膠灌湯餃」。（香江花月facebook截圖）

香江花月佐敦分店
地址：九龍佐敦佐敦道35號百誠大廈2樓
人均消費：約$100

夜茶推介【7】優點點心專門店 —— 孖寶套餐$42

優點點心專門店的超值優惠套餐，吸引不少剛收工或消遣後的食客。孖寶套餐只需$42即可在A、B兩區餐單中各選一款點心。A區飽肚類，如皮蛋瘦肉粥、香煎蘿蔔糕、安蝦鹹水角、香酥荔芋角、炸鮮奶卷等。 B區點心蒸籠類，如爽滑牛肉腸、鮮竹牛肉球、名醬蒸鳳爪、蠔皇鮮竹卷、家鄉蒸粉果等。

除了孖寶套餐店家還有一系列加配優惠，加$10即可換購一碗皮蛋瘦肉粥或柴魚花生粥、加$20即可配搭一款蒸飯。優點點心專門店是在鬧市中罕見的平價宵夜選擇！

+2

優點點心專門店
地址：九龍佐敦佐敦道35號百誠大廈2樓
人均消費：約$100

夜茶推介【8】食棧—— 全場燒味點心半價

位於樂富的街坊酒樓食棧推行超值半價優惠！全場供應逾40款點心，且堅持即叫即製新鮮。小點僅需$18！即使最貴的頂點也只需$24！款式涵蓋蝦餃、燒賣及大受歡迎的開心果奶凍等。另外，燒味與小食同樣半價，燒鴨飯等僅$28，皇子鴿每隻 $44，非常抵食。而且城市大學及浸會大學師生只要在結帳時出示有效的證件，更可免茶芥及加一服務費！

食棧
地址：樂富聯合道182至188號（樂富站B出口步行約6分鐘）

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